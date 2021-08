Doanh nghiệp BĐS TP.HCM trao hàng nghìn phần quà hỗ trợ cư dân

Hỗ trợ cộng đồng vượt qua khó khăn trong đợt dịch Covid-19 lần này, Tập đoàn BĐS An Gia (AGG) triển khai chương trình “Trao gửi yêu thương”, tặng hàng nghìn phần quà cho cư dân.

Đợt bùng phát thứ 4 dịch Covid-19 đã và đang ảnh hưởng đến mọi mặt của đời sống. Chỉ thị 16 nhằm hạn chế lây nhiễm cộng đồng, cũng khiến hoạt động tiêu dùng, mua/bán thực phẩm của người dân gặp một số trở ngại.

Thấu hiểu khó khăn đó, nhiều chương trình hỗ trợ được thực hiện: Chuyến xe lương thực Bắc - Nam, gian hàng 0 đồng, cây ATM gạo miễn phí hay hàng nghìn suất cơm từ thiện phục vụ người nghèo, người dân trong khu cách ly và đội ngũ y bác sĩ tuyến đầu.

Gian hàng với đủ các nhu yếu phẩm cần thiết, phục vụ người dân.

Nhiều doanh nghiệp cũng góp sức bằng cách đẩy mạnh trách nhiệm xã hội, sát cánh cùng Chính phủ và người dân trong cuộc chiến chống dịch, bên cạnh nỗ lực duy trì hoạt động. Cụ thể, ngoài hỗ trợ trang thiết bị, vật tư y tế phục vụ công tác phòng, chống dịch, các doanh nghiệp chăm lo đời sống cho người dân qua việc trao tặng hàng tấn rau, củ, nhu yếu phẩm…

Vừa qua, Tập đoàn BĐS An Gia (AGG) phối hợp cùng ban quản lý tòa nhà triển khai chương trình “Trao gửi yêu thương”, hỗ trợ cư dân tại các dự án của tập đoàn gồm Skyline, Riverside, River Panorama 1 và 2, The Star, The Garden. Theo đó, hàng nghìn phần quà nhu yếu phẩm được trao đến các hộ gia đình, đảm bảo nguyên tắc 5K và an toàn, phòng chống dịch bệnh. “Với tinh thần tương thân tương ái, chúng tôi hy vọng, những hỗ trợ kịp thời phần nào san sẻ lo lắng của cư dân, giúp họ yên tâm vượt qua khó khăn”, đại diện An Gia cho biết.

Trên diễn đàn, nhiều cư dân bày tỏ xúc động khi nhận được sự quan tâm từ chủ đầu tư. Chị Thúy Vy - cư dân căn hộ Riverside chia sẻ: “Những lúc như thế này, chúng tôi mới thấu hiểu sự quan tâm có ý nghĩa lớn thế nào. Ngoài hướng dẫn tận tình từ chính quyền địa phương, chúng tôi cũng biết ơn khi nhận được sự hỗ trợ hết lòng của chủ đầu tư, ban quản lý và các cư dân khác tại tòa nhà”.

Tương tự, chị Thu Trang cho biết: “Dịch bệnh thật đáng sợ, nhưng trong lúc nguy nan, tình người lại ấm áp hơn bao giờ hết. Nơi nào í ới gọi nhau là ở đó có người đáp lại. Dăm ba ký gạo, bó rau, hũ muối vừng... là những thứ mọi người gửi trao, giúp nhau cùng vượt qua dịch bệnh”.

Tập đoàn An Gia hỗ trợ cộng đồng cư dân.

Trong gần 15 năm xây dựng và phát triển, bên cạnh tập trung nâng cao chất lượng sản phẩm và dịch vụ, An Gia đặt mục tiêu mang đến trải nghiệm sống tốt hơn cho cư dân. Doanh nghiệp lắng nghe, ghi nhận mọi ý kiến đóng góp và từng bước tạo nên môi trường sống văn minh, hiện đại và an toàn.

Với mục tiêu mang đến trải nghiệm làm việc tốt hơn, doanh nghiệp cũng đảm bảo chế độ phúc lợi, chăm sóc sức khỏe toàn diện cho cán bộ nhân viên, chú trọng phát triển cá nhân và cải thiện môi trường. Chiến lược tăng trưởng bền vững, mở rộng quy mô, phát triển dự án bằng cũng được đẩy mạnh bằng việc hoàn thiện trung tâm kinh doanh AGSC, với đội ngũ hàng trăm nhân sự năng động, cởi mở và giàu kinh nghiệm.

Song song, An Gia tập trung triển khai phần mềm quản trị doanh nghiệp SAP nhằm hoạch định và quản lý thống nhất, minh bạch tất cả hoạt động kinh doanh đặc thù. Chia sẻ về SAP, ông Nguyễn Đình Trường - Giám đốc khối Đầu tư và Tài chính, Tập đoàn BĐS An Gia - cho biết, đây là cơ hội trải nghiệm hiếm có cho lực lượng nòng cốt tham gia dự án.

Các thành viên được học hỏi, nâng cao kiến thức và có thêm dấu mốc đặt biệt trong quá trình phát triển sự nghiệp bản thân. “Ngoài ra, doanh nghiệp hưởng lợi khi giảm tối thiểu thời gian đào tạo hội nhập nhân viên, nâng cao năng suất làm việc và kết nối các phòng ban”, ông Trường nói thêm.