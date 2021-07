'Đoàn xe nghĩa tình' đón 200 người dân từ TP.HCM về Quảng Ngãi

10 chuyến xe khách của hãng Chín Nghĩa khởi hành vào TP.HCM đón 200 người lao động về quê Quảng Ngãi miễn phí.

Chiều 24/7, UBND tỉnh Quảng Ngãi tổ chức lễ khởi hành đón công dân từ vùng dịch TP.HCM về Quảng Ngãi.

Theo đó, 10 xe ôtô khách của hãng Chín Nghĩa cùng hai xe chuyên dụng của ngành công an, y tế xuất phát vào TP.HCM đón 200 người dân về quê. Chuyến công tác do thượng tá Trần Minh Hưng, Trưởng phòng An ninh Chính trị nội bộ, Công an tỉnh Quảng Ngãi làm trưởng đoàn và 13 nhân viên y tế, 10 tình nguyện viên, sĩ quan an ninh, 20 lái xe của hãng Chín Nghĩa.

Tất cả thành viên tham gia chuyến đi này được lấy mẫu xét nghiệm Realtime - PCR và cho kết quả âm tính với SARS-CoV-2.

Đòan xe xuất phát vào TP.HCM vào đón công dân về quê Quảng Ngãi. Ảnh: M.H.

Trong đợt đầu tiên này, Quảng Ngãi hỗ trợ đón 200 công dân có nguyện vọng về quê. Đoàn còn vận chuyển 3,5 tấn rau, củ, quả và các nhu yếu phẩm cần thiết do Công an tỉnh vận động quyên góp, hỗ trợ cho người dân ở TP.HCM bị ảnh hưởng do dịch Covid-19.

Sau khi về Quảng Ngãi, số công dân này sẽ được đưa về khu cách ly tập trung 14 ngày và xét nghiệm rRT-PCR tối thiểu 4 lần.

Tại lễ khởi hành, ông Võ Phiên, Phó chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi cho hay địa phương đứng trước nguy cơ cao dịch Covid-19 bùng phát trong cộng đồng, các khu cách ly tập trung quá tải nhưng vẫn tạo điều kiện tốt nhất để hỗ trợ đón người dân ở TP.HCM về quê.

"Chúng tôi đón công dân trở về nhằm góp phần giảm bớt gánh nặng cho tâm dịch TP.HCM và giúp người dân khó khăn có cơ hội về quê nhà để tránh dịch Covid-19", ông Phiên nói và mong đoàn công tác có chuyến đi an toàn, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Dự kiến, đoàn công tác sẽ đến TP.HCM vào chiều 25/7 và về đến Quảng Ngãi ngày 26/7.

Theo kế hoạch, Quảng Ngãi bố trí xe khách đón hai đợt với 400 người dân thuộc diện khó khăn, người yếu thế như người già, trẻ em, phụ nữ mang thai; người mắc kẹt tại TP.HCM do khám, chữa bệnh, lao động tự do, mất việc làm về quê. Địa phương bố trí xe chuyên dụng của cảnh sát giao thông dẫn đoàn. Mỗi xe khách có một nhân viên y tế, một cán bộ công an và một tình nguyện viên đi theo để làm nhiệm vụ. Trung tâm Chẩn đoán Y khoa Thiện Nhân lấy mẫu, xét nghiệm rRT-PCR cho 400 người dân miễn phí. Ngoài ra, đối với trường hợp người dân có nhu cầu về quê và đảm bảo khả năng chi trả chi phí cách ly tập trung, Quảng Ngãi dự kiến tổ chức đón với số lượng 1.500-1.800 người, chia làm nhiều đợt, được bố trí lưu trú tập trung tại các khách sạn trên địa bàn tỉnh.