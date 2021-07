Đoàn viên MobiFone tiếp sức sĩ tử 'vượt vũ môn'

Thuộc chuỗi “Chiến dịch tình nguyện hè 2021” (7/7-9/7), đoàn viên thanh niên MobiFone triển khai chương trình “Tiếp sức mùa thi năm 2021” để hỗ trợ hàng nghìn sĩ tử vượt vũ môn.

Kỳ thi THPT quốc gia năm nay diễn ra trong thời điểm đại dịch Covid-19 diễn biến phức tạp. Đồng hành cùng thí sinh, chương trình “Tiếp sức mùa thi” được Đoàn thanh niên MobiFone triển khai với nhiều hoạt động thiết thực, đảm bảo phòng, chống dịch để học sinh yên tâm tham dự kỳ thi. Đây là một trong nhiều hoạt động ý nghĩa mà thanh niên tình nguyện MobiFone thực hiện, nhằm lan tỏa sức mạnh cộng đồng, đồng hành sĩ tử “vượt vũ môn”.

Với hàng trăm đoàn viên, thanh niên tình nguyện, lực lượng tiếp sức mùa thi MobiFone năm nay được chia làm 20 đội, thường trực hỗ trợ hàng nghìn thí sinh tại gần 50 điểm thi khắp các tỉnh thành.

Đoàn viên MobiFone hỗ trợ công tác thi tốt nghiệp THPT tại Hải Phòng.

Đoàn thanh niên tiếp sức cho 6.500 thí sinh tại 15 điểm thi với các đội hình gồm: 10 đội tại Hải Phòng (Trường THCS và THPT Ngô Quyền, Trung tâm Giáo dục thường xuyên Hải Phòng, Trường THPT Trần Nguyên Hãn, Trường THPT Đồng Hòa, Trường THPT Phan Đăng Lưu, Trường THPT An Lão, Trường THPT Trần Hưng Đạo, Trường THPT Quốc Tuấn và Trường THPT An Dương); 1 đội tại Tuyên Quang (Trường THPT Hàm Yên); 2 đội tại Vĩnh Long (Trường THPT Lưu Văn Liệt và THPT Nguyễn Thông); 2 đội ở Cần Thơ (Trường THPT An Khánh và THPT Bùi Hữu Nghĩa).

Đoàn viên MobiFone tại Trường THPT Hàm Yên, huyện Hàm Yên, tỉnh Tuyên Quang.

Trong chương trình, các đoàn viên, thanh niên đã tích cực tham gia hoạt động tình nguyện, đồng hành các thí sinh suốt kỳ thi. Các hoạt động thực hiện gồm: Phát khẩu trang y tế và nước sát khuẩn phục vụ công tác phòng dịch; cung cấp nước uống miễn phí; hỗ trợ, hướng dẫn và ủng hộ tinh thần thí sinh.

Đồng thời, các tình nguyện viên cũng tư vấn sản phẩm của MobiFone, thay SIM 4G miễn phí và hỗ trợ suất ăn trưa cho thí sinh nhà xa (tại Trường THPT Hàm Yên, huyện Hàm Yên, tỉnh Tuyên Quang). Tổng chi phí tổ chức chương trình là 50 triệu đồng. Trước đó, tuổi trẻ MobiFone cũng triển khai nhắn tin giới thiệu dịch vụ Thi thử Mobiedu cho thí sinh.

Tinh thần nhiệt huyết và các hoạt động thiết thực của tuổi trẻ MobiFone phần nào giúp thí sinh xua tan lo lắng.



Tại Ninh Thuận, tuổi trẻ MobiFone hỗ trợ tỉnh đoàn vật phẩm với tổng chi phí 16,2 triệu đồng cho 17 điểm thi có hơn 6.000 thí sinh gồm: Băng rôn tuyên truyền, 100 chai xịt rửa tay khô 450 ml; 740 khẩu trang vải kháng khuẩn cho tình nguyện viên.

Bên cạnh đó, đoàn cũng tổ chức 3 đội hình tiếp sức cho 406 thí sinh tại Điện Biên (Trường THPT Phan Đình Giót – TP Điện Biên Phủ, Trường Phổ thông Dân tộc nội trú THPT huyện Điện Biên và Trường THPT Thanh Chăn - xã Thanh Chăn - huyện Điện Biên). Lực lượng tiếp sức thực hiện nhiều hoạt động như hỗ trợ điểm thi tiếp đón thí sinh, làm thủ tục, kiểm tra thân nhiệt, vệ sinh an toàn dịch tễ; tài trợ nước uống, khẩu trang; kết hợp tổ chức gian hàng tư vấn dịch vụ tại các quầy tiếp đón. Tổng chi phí cho các hoạt động là 10 triệu đồng.

Tại huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị, tuổi trẻ MobiFone đã tổ chức đội hình tiếp sức cho 188 thí sinh tại Trường THPT A Túc (xã Lìa, huyện Hướng Hoá) với các hoạt động như tiếp đón thí sinh, phục vụ nước uống, nước sát khuẩn và tặng suất quà cho một em học sinh có hoàn cảnh khó khăn với tổng chi phí 3 triệu đồng.

Đồng thời, đoàn cũng hỗ trợ 500 suất cơm cho tình nguyện viên tại 13 điểm thi tại Thừa Thiên Huế, với tổng chi phí 9,6 triệu đồng.

Thí sinh khuyết tật được đoàn viên MobiFone hỗ trợ tại điểm thi miền núi huyện Hướng Hóa, Quảng Trị.

Chia sẻ cảm xúc trong dịp này, đồng chí Nguyễn Tuấn Anh - Bí thư chi đoàn MobiFone tại Cần Thơ bày tỏ bản thân đã có 3 năm cùng đoàn tham gia tiếp sức mùa thi, nhưng năm nay rất đáng nhớ bởi dịch bệnh đang diễn biến phức tạp. Bên cạnh công việc như mọi năm, Đoàn thanh niên MobiFone đã lên kế hoạch đảm bảo an toàn phòng chống dịch cho mình và cộng đồng.

"Đây là một mùa thi khó khăn của các em học sinh, phụ huynh. Chúng tôi hy vọng với sự góp sức nhỏ bé, MobiFone có thể san sẻ những khó khăn cho các sĩ tử cùng gia đình”, đồng chí Tuấn Anh chia sẻ.