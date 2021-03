Đoán tác phẩm kinh điển qua trang bìa

7. Bộ truyện này là...? Đấu trường sinh tử - The Hunger Game

Giải mã mê cung - The Maze Runner

Thử nghiệm đất cháy - The Scorch Trials

Giết con chim nhại - To Kill a Mockingbird Đấu trường sinh tử - The Hunger Game là bộ truyện phiêu lưu khoa học viễn tưởng dành cho thanh thiếu niên của Suzanne Collins. Cả ba phần của loạt tiểu thuyết đều lọt vào danh sách bán chạy nhất của tờ New York Times. The Hunger Game cũng được chuyển thể thành phim điện ảnh và tạo ra sức hút lớn đối với người hâm mộ. Ảnh: Buzzfeed.