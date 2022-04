Đoàn phim Trung Quốc bị xua đuổi vì ghi hình giữa dịch

Người dân thể hiện sự bất bình với ê-kíp "The Right Way to Open Your Life" vì tụ tập đông người, không đeo khẩu trang trong quá trình quay phim ở khu dân cư.

Ngày 9/4, Sohu đưa tin đoàn làm phim The Right Way to Open Your Life do Hoàng Bột, Mai Đình đóng chính, quay ngoại cảnh ở Thâm Quyến (Trung Quốc). Tuy nhiên, quá trình quay của ê-kíp bị gián đoạn vì sự phản đối từ người dân.

Theo Sohu, đoàn làm phim gồm 30 người đã bị đuổi khỏi khu vực dân cư với lý do tụ tập đông người, không đeo khẩu trang, gây nguy cơ lây lan dịch bệnh. Người dân địa phương đã phản ứng gay gắt và báo cáo vụ việc với cơ quan chức năng. Điều này buộc ê-kíp The Right Way to Open Your Life phải ngừng quay dù đã thanh toán chi phí thuê địa điểm nửa ngày.

Đoàn phim của Hoàng Bột bị người dân chỉ trích vì quay phim giữa lúc dịch bệnh căng thẳng ở Trung Quốc. Ảnh: Sohu.

Thâm Quyến là một trong những tâm dịch ở Trung Quốc. Dịch bệnh tại đây chỉ mới cơ bản được khống chế vài tuần qua. Vì vậy, người dân đặc biệt nhạy cảm, đề cao công tác phòng, chống dịch để sớm đưa cuộc sống trở lại bình thường. Do đó, việc đoàn phim The Right Way to Open Your Life không tuân thủ quy tắc chống dịch trong thời điểm căng thẳng, gây bất bình.

Trên Sina, ê-kíp gửi lời xin lỗi đến người dân Thâm Quyến. Họ thông báo ngừng quay hình một tháng để cùng chính quyền dập dịch. Đoàn phim The Right Way to Open Your Life hy vọng công chúng ngừng chỉ trích Hoàng Bột, Mai Đình bởi cả hai chỉ làm việc theo sắp xếp của ê-kíp.

Trung Quốc đang đối mặt với đợt bùng dịch lớn nhất kể từ khi áp dụng chiến lược "Zero Covid". Y tế cộng đồng gặp nguy, đẩy ngành giải trí Trung Quốc rơi vào cảnh tê liệt. Theo Sina, các đoàn làm phim xứ tỷ dân hiện điêu đứng vì phải hoãn quay hình dài hạn. Họ gặp cản trở vì lệnh hạn chế di chuyển, thủ tục cấp phép ghi hình trong và ngoài phim trường.

Hiện tại, hơn 20 đoàn làm phim dừng quay, chấp nhận thiệt hàng hàng chục nghìn NDT mỗi ngày vì không thể ghi hình ngoại cảnh sau khi hoàn thiện tất cả cảnh quay trong nhà. Ở phim trường lớn nhất Trung Quốc - Hoành Điếm - cũng chỉ có 10 đoàn phim làm việc.