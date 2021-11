Đoàn phim ‘The Expendables 4’ liên tiếp gặp tai nạn

Hai vụ tai nạn xảy ra trên phim trường “The Expendables 4” tại Hy Lạp. Ba nhân viên đoàn phim đã bị thương, trong đó một người ở tình trạng nguy kịch.

Greek City Times dẫn tin từ Mega TV cho biết ba nhân viên đoàn The Expendables 4 đã bị thương trong các vụ tai nạn trên phim trường tại Hy Lạp. Các nạn nhân gồm hai nhân viên đoàn phim và một diễn viên đóng thế cho tài tử Jason Statham.

Vụ tai nạn đầu tiên xảy ra tại thị trấn Vassiliki thuộc thành phố Apollonioi, đảo Lefkada. Một nhân viên kỹ thuật bị ngã khỏi con thuyền nơi đoàn The Expendables 4 đang ghi hình và bị thương nặng. Người này đã được đưa đến bệnh viện cấp cứu trong tình trạng nguy kịch.

Tài tử Jason Statham và nam diễn viên Iko Uwais trên phim trường The Expendables 4. Ảnh: Jasonstatham.

Tai nạn thứ hai xảy ra tại Diavata, thị trấn thuộc miền Trung Macedonia, trong một cảnh phim sử dụng dầu làm đạo cụ. Một diễn viên đóng thế đã mất lái, khiến phương tiện mình điều khiển đâm vào nhân viên quay phim. Cùng ngày, một diễn viên đóng thế khác đã bị thương khi nhảy từ chiếc xe hơi này sang chiếc xe hơi khác.

The Expendables 4 bắt đầu ghi hình tại Thessaloniki, Hy Lạp từ ngày 8/11 trong khu vực phim trường được xây dựng ở phía đông thành phố. Việc quay phim dự kiến kéo dài hai tuần. Tuy nhiên, chỉ trong ba ngày, đoàn phim đã liên tiếp xảy ra sự cố.

Theo Greek City Times, dù liên tiếp xảy ra tai nạn, The Expendables 4 vẫn tiếp tục ghi hình. Sự cố trên phim trường The Expendables 4 cùng vụ tai nạn chết người trên phim trường Rust hôm 22/10 cho thấy vấn đề an toàn trên phim trường các dự án hành động của Hollywood cần được nghiêm túc xem xét lại.