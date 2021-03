Đoạn phim one-shot khiến các chuyên gia Hollywood kinh ngạc

Được quay với cú bấm máy duy nhất, Right Up Our Alley khiến các chuyên gia của Hollywood hết lời thán phục.

One-shot là kỹ thuật chỉ dùng một máy quay và một cú bấm máy duy nhất cho cả đoạn phim. Đây là cách quay phức tạp và đòi hỏi trình độ tương đối từ cả ê-kíp quay. Nhưng nếu thành công, cảnh quay sẽ đem đến cho khán giả những trải nghiệm ấn tượng. Đạo diễn Toy Story 3 đã gọi đoạn phim này là một trong những điều tuyệt vời nhất mà ông từng xem. Tại thời điểm hiện tại, nó đã đạt được hơn 6,1 triệu lượt xem trên Twitter và 660.000 lượt xem ở YouTube. Todd Vaziri, chuyên gia hiệu ứng hình ảnh của hàng loạt bom tấn như Avatar, Star War hay Transformers bình luận tại Twitter: "Sự cách tân trong kỹ thuật quay phim này đã đem lại ý nghĩa truyền tải cho điện ảnh". Ngoài ra, đoạn phim còn được ngôi sao Hollywood, Elijah Wood và đạo diễn của Guardians of the Galaxy, James Gunn bày tỏ sự hứng thú trên mạng xã hội. Đoạn phim one-shot khiến các đạo diễn Hollywood thán phục Right up your alley là doạn phim được quay chỉ bằng một lần bấm máy bằng drone. Jay Christensen, người điều khiển máy quay trong Right Up Our Alley, cho biết đoạn phim được quay bằng drone và chèn âm thanh vào sau đó. Christensen cũng có thực hiện một số đoạn phim one-shot ngắn khác được đăng trên kênh YouTube của mình. "Không hề có kỹ xão điện ảnh, đoạn phim đã thể hiện xuất sắc kỹ năng của người lái mô hình, công nghệ drone và khung cảnh được tái hiện lại chỉ trong một lần quay", Anthony Jaska, đạo diễn của bộ phim chia sẻ. Cả ê-kíp phải thực hiện từ 10-12 lần quay trong vòng hai tiếng đồng hồ để cho ra sản phẩm hoàn chỉnh. Hai vị đạo diễn cho biết, mục đích của đoạn phim này là giúp mọi người gợi nhớ lại không khí ở một trung tâm sinh hoạt cộng đồng như Bryant Lake. Họ còn kêu gọi mọi người hãy chung tay giúp đỡ những loại hình kinh doanh tương tự trong tình hình dịch bệnh hiện tại.

Ngọc Vĩnh Mashable, ABC NEWS