Đoàn người bò trên mép vách đá bằng tay không ở Trung Quốc

Jimu News đưa tin clip ghi lại cảnh nhóm khách du lịch đến từ tỉnh Hà Nam di chuyển bằng tay và đầu gối dọc mép vách đá mà không có bất kỳ thiết bị an toàn nào vào ngày 29/4. Không rõ vị trí chính xác của nơi xảy ra sự việc.

Trong khi cả nhóm bò trên rìa vách đá chật hẹp, cao hàng chục m, một người không rõ danh tính cổ vũ họ: “Cố gắng hướng vào bên trong nhiều nhất có thể. Thử thách này thật sự nguy hiểm, nhưng sẽ ổn thôi khi vượt qua nó”.

Sau khi đoạn video được lan truyền, chính quyền địa phương lập tức tiến hành cuộc điều tra. Họ cho biết hôm 1/5 rằng vách đá không phải điểm thu hút khách du lịch. Nơi này gần một ngôi làng hẻo lánh, nhưng không được nói rõ ở đâu.

Người dân sinh sống trong khu vực cho hay vách đá quá nguy hiểm nên mọi người tránh di chuyển qua đây. Thỉnh thoảng, chỉ những con cừu đi qua đường này hoặc một số dân leo núi có kinh nghiệm.

Chính quyền địa phương cho biết nhóm người xuất hiện trong đoạn video đang tham gia sự kiện do câu lạc bộ thể thao ngoài trời tổ chức.

“May mắn thay, không có tai nạn nào xảy ra. Chúng tôi đã tìm được người đứng đầu câu lạc bộ và bày tỏ những lo ngại, cũng như phản đối hoạt động này”, phát ngôn viên của văn phòng du lịch địa phương nói.

Câu chuyện gây sốc cho hàng triệu người trên mạng xã hội Trung Quốc đại lục. Trong đó, nhiều tài khoản chỉ trích hành vi liều lĩnh của nhóm du khách.

“Có thật họ đang đi du lịch không?”, “Khi xem video, tôi run lên vì sợ hãi. Họ không rùng mình chút nào à?”, “Tôi nghĩ mọi người không nên đặt mình vào tình thế nguy hiểm như thế này”, “Nếu có điều gì bất trắc xảy ra thì sao?”,... là một số bình luận được để lại.

