Đoạn kết viên mãn của Lionel Messi

Giành FIFA The Best: Ngày 28/2/2023, Messi được FIFA vinh danh với giải thưởng FIFA The Best (Cầu thủ nam hay nhất năm). Chức vô địch World Cup 2022 giúp Messi vượt qua hai đối thủ nặng ký Kylian Mbappe và Karim Benzema để có lần thứ hai nhận giải thưởng cá nhân cao quý này.