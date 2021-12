Đoạn kết dang dở của Cavani ở Man Utd

Edinson Cavani vẫn xuất sắc ở kỹ năng của tiền đạo, nhưng môi trường Premier League quá khắc nghiệt để chân sút người Uruguay ra sân đều mỗi tuần.

Theo Marca, Barca sắp hoàn tất thủ tục chiêu mộ Cavani từ Man Utd. Tuyển thủ Uruguay sẽ ký hợp đồng 1,5 năm và gia nhập sân Camp Nou khi kỳ chuyển nhượng giữa mùa 2021/22 mở cửa. Hiện chưa rõ Cavani rời MU theo dạng chuyển nhượng tự do hay Barca phải chi tiền để mua lại 6 tháng hợp đồng của tiền đạo này.

Khát vọng của Cavani

Cựu sao PSG đang nhận lương 200.000 bảng mỗi tuần, tương đương khoảng 10 triệu bảng/năm. Nếu gia nhập Barca, Cavani nhận đãi ngộ bằng gần một nửa so với khi khoác áo MU. Nhưng anh sẵn sàng đánh đổi để tìm thử thách mới cho sự nghiệp.

Cavani cũng từ chối lời mời trở về Nam Mỹ khoác áo CLB Boca Juniors. Mục tiêu của "El Matador" là được ra sân thường xuyên ở môi trường bóng đá hàng đầu, qua đó sẵn sàng dự World Cup 2022 nếu tuyển Uruguay vượt qua vòng loại.

Cavani chưa muốn từ bỏ sự nghiệp đỉnh cao ở châu Âu. Ảnh: Reuters.

HLV Ole Gunnar Solskjaer phải vất vả thuyết phục Cavani ở lại sân Old Trafford thêm một năm. Nhưng từ đầu mùa này, Cavani dành phần lớn thời gian để "nằm viện". Anh ra sân 8 trận cho MU, nhưng có 2 lần đá chính và chơi tổng cộng 273 phút.

Cavani bỏ lỡ 17 trong 25 trận của MU từ đầu mùa. Trong đó, có 2 trận cựu sao PSG "ngồi chơi xơi nước" vì bị cách ly. Anh bỏ lỡ thêm 10 trận do tái phát chấn thương gân khoeo. Các vị trí mắt cá, cơ đùi và đầu gối trên cơ thể Cavani cũng luôn âm ỉ nguy cơ tái phát.

Chân sút sinh năm 1987 vẫn xuất sắc. Ở trận gần nhất đá chính cho MU, Cavani thực hiện pha chạy chỗ và ghi bàn ấn tượng vào lưới Tottenham. Trước đó, tuyển thủ Uruguay được khen ngợi vì tinh thần chiến đấu rực lửa ở trận MU thắng Villarreal 2-1 tại Champions League.

Trong tình huống cuối trận, Cavani quyết tâm pressing dù đứng khá xa đối thủ. Anh đoạt lại bóng, rồi chuyền cho Fred thực hiện quả tạt và Ronaldo ghi bàn ấn định chiến thắng 2-1.

Khả năng chạy chỗ, bộ kỹ năng dứt điểm và ý chí của Cavani là của hiếm. Nhưng yếu tố thể lực cùng tiền sử chấn thương đã tạo rào cản để "El Matador" chiếm suất đá chính tại MU. Khi HLV Ralf Rangnick tiếp quản "ghế nóng" tại sân Old Trafford, tình thế càng khó khăn cho Cavani.

HLV Rangnick xếp sơ đồ với 2 tiền đạo cắm di chuyển song song. Cristiano Ronaldo đang là phương án không thể thay thế. Marcus Rashford là cái tên tiếp theo được HLV Rangnick ưu tiên. Mason Greenwood, Anthony Martial cũng sẵn sàng cạnh tranh vị trí ra sân với Cavani.

Cavani phải rời MU nếu đặt tham vọng thi đấu thường xuyên. Barca chính là bến đỗ mơ ước để lập tức đáp ứng yêu cầu đó cho chân sút người Uruguay.

Hàng công Barca đang có ai? Là Luuk de Jong tệ hại. Martin Braithwaite đang chấn thương. Sergio Aguero đã giải nghệ. Memphis Depay là tiền đạo cắm số một của Barca hiện tại nhưng chỉ là phương án "chữa cháy", bởi HLV Xavi muốn tuyển thủ Hà Lan hoạt động ở vai trò chạy cánh.

Sport nhấn mạnh Cavani là phương án ngắn hạn tuyệt vời cho Barca. Tuy vẫn có rủi ro về chấn thương gân khoeo, tổn thương cơ của Cavani, nhưng "Gã khổng lồ" xứ Catalonia không còn sự lựa chọn tốt hơn.

MU sẽ thay máu hàng công

Cavani trở thành Zlatan Ibrahimovic thứ 2 của sân Old Trafford. Hai ngôi sao đều cập bến Old Trafford theo dạng chuyển nhượng tự do từ PSG. Trong mùa đầu, Ibra và Cavani ngay lập tức tạo tầm ảnh hưởng. Nhưng chấn thương khiến Ibra không thể đóng góp ở mùa tiếp theo. Cavani rơi vào cảnh tương tự Ibra và sẽ gần như chắc chắn ra đi khi mùa giải đang dang dở.

Chân sút người Uruguay luôn để lại dấu ấn mỗi khi ra sân. CĐV MU chờ đợi vào kịch bản Cavani và Ronaldo hợp thành đôi "song sát". Tuy nhiên, sự thật là Cavani vẫn tốt về kỹ năng, dày dạn kinh nghiệm, song thể chất không còn phù hợp để lao vào cuộc chơi bào sức lực ở Premier League.

Cavani rời MU giữa mùa 2021/22 là nước đi nằm ngoài kịch bản. Nhưng khi HLV Rangnick quyết tin tưởng Ronaldo và Rashford, chẳng còn lựa chọn nào cho chân sút người Uruguay.

Khi khỏe mạnh, Cavani chỉ là sự lựa chọn sau Ronaldo và Rashford. Ảnh: Reuters.

HLV Rangnick đã trình bày cụ thể triết lý khi xây dựng đội hình MU. Ông cần các cầu thủ kỷ luật và sẵn sàng chơi pressing cường độ cao. Riêng vị trí tiền đạo cắm, HLV Rangnick muốn học trò luôn di chuyển tích cực để tạo thành lớp pressing đầu tiên. Ngay cả Ronaldo phải thay đổi cách chơi để phù hợp với hệ thống mới.

Bên cạnh Cavani, Anthony Martial được cho không phù hợp với triết lý pressing của HLV Rangnick. Người đại diện Philippe Lamboley của Martial tuyên bố tiền đạo người Pháp muốn rời đi ngay kỳ chuyển nhượng giữa mùa này. Sau đó, HLV Rangnick tuyên bố MU không có ý định giữ chân cầu thủ đã hết động lực cống hiến cho CLB.

Cavani và Martial không còn nằm trong kế hoạch lâu dài của MU. Sớm nhất ở kỳ chuyển nhượng giữa mùa, một trong 2, hoặc cả 2 cùng rời Old Trafford. Hoặc đến hết mùa 2021/22, bộ đôi Cavani và Martial sẽ ra đi. Lúc đó, Ronaldo, Rashford và Mason Greenwood là những tiền đạo sót lại đội hình MU.

5 mùa gần nhất, MU chiêu mộ Ibrahimovic, Cavani và Ronaldo. Tất cả đều là phương án mang tính ngắn hạn. Đã đến lúc "Quỷ đỏ" chiêu mộ bom tấn thật sự cho vị trí tiền đạo để ổn định lâu dài. Erling Haaland và Harry Kane đang lắng nghe lời đề nghị từ CLB khác. HLV Rangnick cũng nhắm tới Timo Werner của Chelsea.

Một tiền đạo đạt hiệu suất ghi 30 bàn/mùa được cho là điều kiện cần để CLB cạnh tranh danh hiệu. Đã quá lâu mẫu tiền đạo kiểu vậy không xuất hiện ở Old Trafford. Chân sút gần nhất từng ghi 30 bàn cho MU là Robin van Persie ở mùa 2012/13.