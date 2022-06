Đoạn kết buồn của Ozil và Fabregas

Từng là hai trong số nhiều chân chuyền xuất sắc, đoạn kết sự nghiệp của Mesut Ozil và Cesc Fabregas có phần giống nhau.

Mesut Ozil gần như hết cơ hội ở Fenerbahce. HLV trưởng Jorge Jesus tuyên bố nhà vô địch World Cup 2014 không có chỗ trong đội hình của ông mùa tới. Cùng thời điểm, Cesc Fabregas không được AS Monaco gia hạn hợp đồng. Tiền vệ người Tây Ban Nha trở thành cầu thủ tự do và có ý định giải nghệ.

Ozil, Fabregas từng mang lại nhiều cảm xúc trên sân với những đường chuyền sắc lẹm xé toang hàng thủ. Nhưng ở độ tuổi xế chiều, Ozil và Fabregas đang chơi vơi với sự nghiệp của mình.

Ozil không còn đường lùi trong màu áo Fenerbahce.

Hai chân chuyền đẳng cấp

Ở thời đỉnh cao, Ozil và Fabregas được coi là những ông Vua kiến tạo. Cả hai đều có những màn trình diễn tuyệt vời khi còn chơi bóng tại Premier League. Fabregas mùa 2014/15 và Ozil mùa 2015/16 là phiên bản tốt nhất của họ.

Mùa giải 2014/15 chứng kiến Fabregas bùng nổ hơn bao giờ hết. Dù thành danh ở Arsenal, phải đến khi chuyển đến Chelsea, thông qua Barcelona, ​​những con số kiến ​​tạo của Fabregas mới thật sự tăng vọt. Fabregas có tới 18 pha kiến tạo tại Stamford Bridge ở mùa đầu tiên khoác áo "The Blues", tiến sát kỷ lục 20 pha dọn cỗ trong một mùa của Thierry Henry.

Ozil tạo nên câu chuyện tương tự tại Arsenal ở mùa giải kế tiếp. Ngôi sao người Đức khép lại chiến dịch 2015/16 tại Premier League với 19 pha kiến tạo. Đáng chú ý, Ozil cán mốc 16 kiến tạo chỉ trong 18 trận ra sân đầu mùa.

Tỷ lệ kiến tạo của cả hai có sự tương đồng. Trong khi Ozil có hơn một pha kiến tạo trong mùa giải 2015/16 so với Fabregas mùa trước đó, cựu sao Real Madrid ra sân nhiều phút hơn. Số liệu thống kê cho thấy cựu tuyển thủ Tây Ban Nha trung bình có một pha kiến tạo sau mỗi 160,6 phút và với Ozil là 160,5 phút cho mỗi pha kiến tạo.

Ozil thực hiện trung bình 3,3 đường chuyền quan trọng mỗi 90 phút so với 3 của Fabregas, hoàn thành 12 đường chọc khe chính xác so với 11 lần của cựu cầu thủ Chelsea. Độ chính xác của những đường chuyền do Ozil và Fabregas tạo ra gần như cân bằng, lần lượt là 86,3% và 85,2%.

Tuy nhiên, Ozil nhỉnh hơn Fabregas một chút về số "cơ hội lớn tạo ra". Ozil tạo ra tới 28 cơ hội lớn, so với chỉ 16 của Fabregas. Vì thế, Whoscored đánh giá Ozil cao hơn nhưng không đáng kể. Màn trình diễn ở mùa 2015/16 giúp Ozil được chấm 7,66 điểm. Riêng Fabregas nhận về số điểm 7,62 cho mùa giải 2014/15.

Khi xét về những chân chuyền hay nhất lịch sử Premier League, rõ ràng không thể bỏ qua Ozil và Fabregas. Cả hai mang tới cảm xúc trên sân chỉ bằng một đường chọc khe hoàn hảo.

Nhưng ở đoạn kết sự nghiệp, Ozil và Fabregas đang trải qua những khó khăn khiến người hâm mộ cũng phải chạnh lòng.

Fabregas không được AS Monaco gia hạn hợp đồng.

Lối đi nào cho Ozil và Fabregas?

Trong cuộc phỏng vấn mới đây trên Telegraph, người đại diện Erkut Sogut của tiền vệ người Đức thừa nhận: "Ozil sẽ tham gia nhiều hơn vào eSports, tự trải nghiệm bản thân và có thể trở thành một game thủ chuyên nghiệp".

“Thành thật mà nói, cậu ấy rất giỏi ở trò Fortnite và một ngày nào đó, tôi sẽ không ngạc nhiên nếu cậu ấy thi đấu", Sogut tiếp tục, "Ozil sở hữu đội M10 ESports. Cậu ấy có một phòng game ở Đức. Ozil chơi thuần thục các trò như FIFA và Fortnite".

Kể từ khi chia tay Arsenal, sự nghiệp của Ozil lao dốc. Tương lai của anh tại Thổ Nhĩ Kỳ đang trở nên khá mờ mịt. HLV Jesus của Fenerbahce khẳng định ông sẽ kết thúc khoảng thời gian của Ozil tại CLB.

Cựu sao Real Madrid ghi 9 bàn thắng và có 2 kiến tạo sau 26 lần ra sân cho Fenerbahce ở mùa giải 2021/22. Một thành tích không tồi. Tuy nhiên, việc tỏ thái độ mỗi khi bị thay ra sân khiến hình ảnh của Ozil xấu đi. Anh không còn nhận được sự tín nhiệm.

Ở tuổi 33, có lẽ Ozil không còn nhiều cảm hứng chơi bóng. Trong trường hợp phải chia tay Fenerbahce, cầu thủ này có thể chấm dứt sự nghiệp thi đấu. Việc chuyển sang làm game thủ có thể gây ngạc nhiên nhưng đó là cách để Ozil tìm lại niềm vui trong cuộc sống.

Tương tự, Fabregas có thể giã từ sự nghiệp thi đấu chuyên nghiệp sau khi không được AS Monaco gia hạn hợp đồng. Fabregas chỉ có 5 lần ra sân trên mọi đấu trường cho Monaco trong mùa giải 2021/22, con số quá ít ỏi. Fabregas đã 35 tuổi và nếu không dừng lại, có thể anh phải lang bạt sang châu Á hoặc nước Mỹ xa xôi để duy trì sự nghiệp.

Ozil và Fabregas đều có một sự nghiệp rực rỡ. Thế nhưng đoạn kết của họ có thể không được viên mãn. Tuổi tác và chiến thuật thay đổi trong bóng đá hiện đại khiến những "số 10" như Ozil và Fabregas ngày càng ít đất diễn hơn.

Ozil và Fabregas có quyền tự hào về những thành tựu đã đạt được. Nhưng cách mà cả hai khép lại sự nghiệp có thể khiến người hâm mộ nuối tiếc.