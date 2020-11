Doãn Hải My và những người đẹp gây tiếc nuối ở Hoa hậu Việt Nam

Trên fanpage cuộc thi, các khán giả bày tỏ sự tiếc nuối cho thí sinh mang số báo danh 319. Chiều cao dưới 1,7 m là một trong những cản trở đối với Doãn Hải My khi thi hoa hậu. Sau chung kết, cô chia sẻ: "My đã thể hiện hết mình, luôn cố gắng với năng lượng 200%. Vị trí top 10 cùng giải thưởng Người đẹp tài năng là những thành quả khiến My vô cùng tự hào".