Đoàn của Bộ Công an đã đến Thổ Nhĩ Kỳ chuẩn bị cứu nạn vụ động đất

Đoàn công tác Bộ Công an đang chuẩn bị khởi hành bằng máy bay từ TP Istanbul đến TP Kahramanmaraş (Thổ Nhĩ Kỳ) để bắt đầu công tác tìm kiếm nạn nhân trong vụ động đất.

Khoảng 11h (7h, Thổ Nhĩ Kỳ), đoàn công tác cứu nạn, cứu hộ quốc tế gồm 24 thành viên thuộc Bộ Công an đã đáp máy bay xuống sân bay Istanbul, Thổ Nhĩ Kỳ.

Lúc 14h, trao đổi với Zing, một cán bộ trong đoàn thuộc Phòng PC07 cho biết cả đoàn đã lên máy bay và chuẩn bị tiếp tục đến thành phố Kahramanmaraş.

Đòng công tác thuộc Bộ Công an tại Thổ Nhĩ Kỳ. Ảnh: N.A.

Đến nơi, đoàn sẽ kết hợp lực lượng cứu hộ quốc tế thực hiện công tác cứu hộ các nạn nhân đang mắc kẹt dưới đống đổ nát.

“Thời tiết bây giờ tại thành phố Istanbul khoảng 4 độ C, mọi người phải mặc áo, quần nhiều lớp để giữ ấm”, chiến sĩ này cho biết.

Trước đó, chiều 9/2, lãnh đạo Phòng Cảnh sát PCCC và cứu nạn, cứu hộ Công an TP.HCM cho biết nhận lệnh của Bộ trưởng Bộ Công an, đơn vị vừa điều động 5 cán bộ chiến sĩ sang Thổ Nhĩ Kỳ giúp nước bạn đang bị thiệt hại do động đất.

5 cán bộ này sẽ gia nhập đoàn của Bộ Công an đi máy bay riêng sang Thổ Nhĩ Kỳ làm nhiệm vụ cứu nạn, cứu hộ. "Các chiến sĩ đi làm nhiệm vụ khi nào hoàn thành mới về nước", lãnh đạo Phòng PC07 nói.