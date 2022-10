Đỗ Vinh Quang ngượng khi bày tỏ tình cảm với Đỗ Mỹ Linh trên lễ đường

Trước đông đảo khách mời, doanh nhân cảm thấy có chút xấu hổ khi bày tỏ tình cảm với Đỗ Mỹ Linh. Anh nói vợ là "định mệnh của cuộc đời".

Tối 23/10, Hoa hậu Đỗ Mỹ Linh và doanh nhân Đỗ Vinh Quang cử hành hôn lễ tại một nhà hàng sang trọng ở Hà Nội. Không gian tiệc cưới được thiết kế như tòa lâu đài. Đỗ Mỹ Linh khoác tay cha bước vào lễ đường. Ông nhắn gửi đôi điều trước khi trao tay con gái cho chú rể Đỗ Vinh Quang.

Trong hôn lễ, doanh nhân Đỗ Vinh Quang chia sẻ anh bồi hồi và có chút xấu hổ khi bày tỏ tình cảm với vợ. Theo Chủ tịch CLB Hà Nội, trước khi quen Đỗ Mỹ Linh, anh sống có kế hoạch. Tuy nhiên, khi đứng trước hoa hậu, đầu óc anh trống rỗng.

"Anh nhận ra, khi sống một cách tự nhiên, chúng ta sẽ thoải mái nhất. Em chính là định mệnh của đời anh. Em khiến anh đưa ra quyết định để chúng ta đi đến hôm nay. Anh yêu em và sẽ luôn như thế", Đỗ Vinh Quang chia sẻ.

Đỗ Mỹ Linh trong trang phục váy cưới. Ảnh: NVCC.

Đỗ Mỹ Linh xúc động trước lời bộc bạch của chồng. Hoa hậu đáp: "Hai năm chúng ta quen nhau không phải dài nhưng cũng đủ để hiểu nhau. Khi quen anh, em mới 24 tuổi và chưa nghĩ tới việc lập gia đình. Lúc đó, anh trẻ măng lại còn ham chơi. Sau khi hiểu nhau, em nhận ra đằng sau gương mặt trẻ thơ đó là người đàn ông trách nhiệm, biết quan tâm mọi người. Nhìn cách anh yêu thương gia đình, em muốn trở thành một phần trong cuộc sống của anh. Em yêu anh”.

Hoa hậu bật khóc sau khi bày tỏ tình cảm với chồng.

Đại diện cho hai gia đình, doanh nhân Đỗ Quang Hiển - cha của chú rể - đã có đôi lời chia sẻ với quan khách. Ông cảm ơn sự tham dự của mọi người. Cô dâu chú rể sau đó dâng rượu tới đấng sinh thành hai bên.

Cháu trai của chú rể Đỗ Vinh Quang nhận "trách nhiệm" mang nhẫn cưới đến cho đôi trẻ. Doanh nhân và hoa hậu chính thức trở thành vợ chồng sau đó. Hai người đã cùng nhau cắt bánh, hoàn thành phần hôn lễ và dâng rượu mời khách tham dự.

Không gian cử hành hôn lễ ngập tràn hoa tươi. Ảnh: Cindy Huyền Anh.

Hôn lễ của Đỗ Mỹ Linh và Đỗ Vinh Quang thắt chặt an ninh. Theo ghi nhận của phóng viên Zing, hàng chục nhân viên an ninh được sắp xếp từ cổng vào địa điểm tổ chức sự kiện tới sảnh chính. Họ kiểm soát khách mời và yêu cầu không được phép chụp hình, livestream, kể cả bằng điện thoại.

Cổng vào của hôn lễ lẫn sân khấu được trang trí bằng nhiều đóa hoa tươi. Trong hôn lễ, cô dâu chú rể đãi khách mời một số món ăn như xốt tổ yến, thịt cua bể, hải sâm hầm gân nai, cá hồi Na Uy, thăn bò Fuji…

Hôn lễ của Đỗ Mỹ Linh và Đỗ Vinh Quang thắt chặt an ninh. Ảnh: Thụy Trang.

Quân A.P là một trong những khách mời của buổi lễ. Trao đổi với Zing, nam ca sĩ cho biết anh sẽ thể hiện hai bài hát là You Are My Crush và Bông hoa đẹp nhất. Bông hoa đẹp nhất do chính chú rể đặt hàng và được remix sôi động, vui tươi hơn để phù hợp với bầu không khí của buổi lễ.

Ít giờ trước khi hôn lễ của Đỗ Vinh Quang và Đỗ Mỹ Linh diễn ra, anh trai chú rể là Đỗ Quang Vinh nhắn nhủ: “Yêu và lấy một người là điều thiêng liêng, xúc động. Nếu đưa ra tiêu chí để lựa chọn, mỗi người đều có những tiêu chí khác nhau. Nhưng với anh, quan trọng nhất là tìm được người phù hợp. Chúc mừng em trai của anh vì em đã tìm được người phù hợp, người có thể hiểu, chia sẻ và cảm thông, một người vợ hiền dâu thảo. Được chứng kiến tình yêu đẹp của hai em từ những ngày đầu tiên, qua những khoảnh khắc đặc biệt nhất, anh thực sự ngưỡng mộ và tự hào”.

Anh tiếp tục: “Chỉ còn vài tiếng nữa là đến giờ phút linh thiêng nhất, anh xin chúc hai em yêu của anh trăm năm hạnh phúc, đầu bạc răng long, con đàn cháu đống. Anh sẽ luôn là người đồng hành để vun vén cho gia đình nhỏ của tụi em nhé”.