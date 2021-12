Đổ về trung tâm TP.HCM để đón năm mới

Trước thềm năm mới, nhiều bạn trẻ, gia đình đổ về trung tâm thành phố để vui chơi, chụp ảnh. Không ít người hụt hẫng vì năm nay TP.HCM không tổ chức bắn pháo hoa.

Muốn đón giao thừa theo cách khác biệt, Xuân Mai và Mỹ Duyên (cùng sinh năm 2003, tỉnh Đồng Nai) bắt xe khách từ nhà đến TP.HCM để mua sắm, tận hưởng không khí nhộn nhịp vào cuối năm.

Sau buổi chiều dạo quanh các địa điểm nổi tiếng ở quận 1, đôi bạn dừng chân tại phố Tây Bùi Viện để dùng bữa và chờ đón giây phút chuyển giao năm mới.

“Mình nghe bạn bè nói vào những dịp lễ, con đường này rất đông vui, tấp nập nên muốn ghé qua xem thử. Chuyến đi này cũng khá bất ngờ, vừa bàn xong là 13h bọn mình mua vé xe đi luôn. Năm ngoái, mình và Duyên đã cùng dự lễ đếm ngược và xem pháo bông ở Vũng Tàu”, Xuân Mai nói với Zing.

Xuân Mai và Mỹ Duyên quyết định dừng chân tại Bùi Viện để ăn uống và chờ đón năm mới.

Cô gái cho biết do dịch bệnh, nhiều kế hoạch du lịch của cô buộc phải tạm hoãn. Vì thế, cô và Mỹ Duyên xem kỳ nghỉ Tết Dương lịch là cơ hội để đi du lịch ngắn ngày và tạo niềm vui cho bản thân.

“Ngày mai, bọn mình có hẹn với hội bạn ở chợ Bến Thành rồi cả nhóm sẽ ghé qua một số quán cà phê có view đẹp để chụp ảnh. Đến chiều thì tụi mình phải về để chuẩn bị cho tiết học đầu tuần sau”, Mai nói thêm.

Tối 31/12, nhiều người đổ về trung tâm thành phố, phố ẩm thực, khu vui chơi để tận hưởng ngày cuối cùng của năm 2021.

Theo ghi nhận của Zing, những tuyến đường như Lê Lợi, Nguyễn Thị Minh Khai, Nguyễn Huệ, Bùi Viện đều đông nghẹt phương tiện di chuyển và người dân dừng lại check-in.

Háo hức

Tranh thủ thời gian nghỉ ngơi cuối năm, Hoàng Yến (sinh năm 1995, ngụ quận Tân Phú) cùng gia đình đến khu vực Bưu điện Thành phố (quận 1) để dạo chơi và chụp hình check-in.

Năm 2021, Yến không có nhiều có cơ hội đi chơi cùng gia đình nên cô cảm thấy may mắn vì sắp xếp được buổi dạo phố hôm nay để tạm biệt năm cũ.

“Mình và anh chị có kế hoạch ăn tối rồi đón giao thừa trước đó. Cả nhà đã lo đường sá đông đúc, khó di chuyển nhưng hiện tại mình thấy vẫn khá vắng. Chắc mọi người sẽ xuống phố muộn hơn để vừa kịp khoảnh khắc countdown mừng năm mới”, cô nói.

Hoàng Yến cùng anh chị của mình đi dạo phố vào tối 31/12.

Có mặt tại Hồ Con Rùa (quận 3) từ 18h, Tố Nghi và Minh Trang (cùng sinh năm 2003) chọn một góc mát mẻ để ăn vặt và trò chuyện. Đây là lần đầu đôi bạn có hoạt động đón năm mới cùng nhau.

Ban đầu, Nghi và Trang dự định dạo chơi ở phố đi bộ Nguyễn Huệ nhưng sau đó, cả hai đã chuyển địa điểm để tránh nơi đông người. Chia sẻ với Zing, Tố Nghi khá tiếc nuối vì năm nay TP.HCM không tổ chức bắn pháo hoa.

Tranh thủ sau giờ học, Nghi và Trang đến Hồ Con Rùa để hóng mát và ngắm đường phố.

“Mình nghĩ năm mới sẽ thêm rực rỡ, may mắn khi có những màn bắn pháo hoa. Tuy nhiên, tình hình dịch bệnh vẫn còn phức tạp nên mình rất đồng tình với quyết định này của thành phố. Hy vọng mọi người sẽ có một năm mới an toàn và may mắn.

Năm vừa qua không được thuận lợi nên mình đặt khá nhiều kỳ vọng vào tương lai. Điều ước của mình dành cho năm 2022 là đậu vào trường đại học như ý cũng như duy trì mối quan hệ tình cảm như hiện tại”, cô vui vẻ nói thêm.

Ngại cảnh đông đúc

Cũng dành thời gian bên nhau dịp cuối năm, Tú và Lâm (cùng ngụ quận 10) đến Hồ Con Rùa để hóng mát.

“Tụi mình không muốn tụ tập nơi đông đúc nên đã chọn chỗ thoáng mát, dễ nói chuyện để hẹn hò. Thật ra tụi mình không quan trọng việc đón Tết Dương lịch nên hôm nay cũng như một buổi đi chơi bình thường thôi”, Tú bộc bạch.

Với đôi bạn trẻ, điều tốt đẹp nhất trong năm 2021 là gặp được “nửa kia”. Tú hy vọng thời gian tới, dịch bệnh sẽ ổn định hơn để có thể thu xếp một chuyến du lịch cùng Lâm.

Nhân dịp cuối năm, Phương Linh (sinh năm 2003) cùng bạn thân đi dạo phố và thưởng thức những món khoái khẩu.

Theo Linh, do ảnh hưởng của dịch Covid-19, không khí Tết Dương lịch 2022 của TP.HCM khá buồn tẻ khi thiếu các chương trình vui chơi thường niên.

“Thời điểm này mọi năm, mình đang chờ được countdown trực tiếp ở những con đường lớn cũng như xem bắn pháo hoa nhưng năm nay thì không được như vậy. Có lẽ tụi mình sẽ về nhà sớm để đón giao thừa cùng ba mẹ, như vậy an toàn và ấm cúng hơn”, Linh bộc bạch.

Nhiều bạn trẻ chọn Hồ Con Rùa để hóng gió, chụp ảnh kỷ niệm trước khi bước qua năm mới.

Tranh thủ trước ca làm, Đông Hổ (sinh năm 1998) và Trâm Oanh (sinh năm 1999) cũng chọn khu vực này để tận hưởng ngày cuối cùng của năm 2021. Oanh cho hay đây là năm đầu tiên cô với bạn trai đón năm mới cùng nhau nên cả hai đều cảm thấy vui và hạnh phúc.

Trước đây, Oanh chưa từng xuống phố vào ngày cuối năm để tham gia lễ đếm ngược hay xem pháo bông. Theo Oanh, người châu Á chú trọng Tết Nguyên đán nên ngày 31/12 hàng năm với cô cũng không quá đặc biệt.

“20h người yêu mình phải về đi làm nên bọn mình cũng không định di chuyển nhiều nơi. Mình cảm thấy không khí Tết năm nay có vẻ buồn hơn một chút. Gia đình mình hơi khó về việc đi chơi khuya nên mọi năm mình chỉ đón năm mới qua TV”, Oanh chia sẻ.