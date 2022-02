Thành danh nhờ WWE, John Cena gần đây nổi tiếng với loạt phim siêu anh hùng "Peacemaker".

Peacemaker (tựa Việt: Kẻ hòa giải) vừa kết thúc mùa phim đầu tiên trong thành công rực rỡ. Trên trang Rotten Tomatoes, series được chấm điểm “tươi” cao kỷ lục với 95% vượt qua tất cả các phim và tựa phim siêu anh hùng mà DC từng đem đến. Nhiều lời khen ngợi dành cho nam chính John Cena, xóa tan những nghi ngờ về khả năng của cựu đô vật WWE.

Bắt đầu sự nghiệp với vật biểu diễn

Đó là cả sự thay đổi lớn đối với John Felix Anthony Cena, kể từ thời thơ ấu yên ả của anh ở thị trấn West Newbury thuộc bang Massachusetts. Trái ngược với vóc dáng bệ vệ, Cena tự mô tả mình là một đứa trẻ “gầy gò thích nghe nhạc pop”.

Từng là nạn nhân của bắt nạt học đường, John Cena quyết định tập thể hình dưới sự gợi ý của bố.

Cậu chàng thường xuyên bị bắt nạt vì nhỏ thó và khác biệt. Mọi chuyện hoàn toàn thay đổi sau một đêm Giáng Sinh, cha của Cena tặng cho con trai một… chiếc ghế tập tạ. Sau này chia sẻ trong chương trình The Ellen Show, ngôi sao cho biết: “Tôi muốn thể hiện bản thân nhiều hơn. Việc tập thể hình đem lại cho tôi ảo tưởng là mình có thể bảo vệ bản thân, rằng mình có thể trở thành một ngôi sao WWE”.

Cena bắt đầu sự nghiệp đấu vật chuyên nghiệp vào năm 2000 với biệt danh “The Prototype” (Nguyên mẫu) – cái tên đã đưa anh lọt vào tầm ngắm của WWE. Khác với đấu vật thể thao, những đô vật của đấu vật biểu diễn thường lựa chọn một “nhân vật” có ngoại hình, cá tính mang đậm tính giải trí phục vụ khán giả. Lúc này, nhân vật mà John Cena lựa chọn là một rapper da trắng thích cà khịa người khác, xuất hiện với chiếc mũ lưỡi trai đội ngược và set đồ jersey.

Danh tiếng và tai tiếng trên sàn đấu vật

Sau khi giành chức vô địch WWE United States Championship vào năm trước, Cena đánh bại John "Bradshaw" Mayfield tại WrestleMania 21 để giành chức vô địch thế giới đầu tiên, củng cố vị thế một ngôi sao đấu vật. Đến năm 2005, anh gia nhập Raw – chương trình WWE quy tụ những ngôi sao đấu vật lớn trong đó phải kể tới Dwayne “The Rock” Johnson.

John Cena phát hành album hip-hop You Can't See Me vào năm 2005 với sự hợp tác của người anh em họ Tha Trademarc. Album bạch kim bán chạy như tôm tươi với doanh số hơn 1.34 triệu bản. You Can’t See Me củng cố hình ảnh của Cena trong trí nhớ người hâm mộ, là tiền đề cho meme nổi tiếng “John Cena vô hình” đã theo anh tới tận mãi sau này.

Meme "John Cena vô hình" vẫn còn được nhắc đến tận ngày nay.

Trong suốt sự nghiệp WWE của mình, Cena đã giành được 25 chức vô địch, với 16 lần lên ngôi vô địch thế giới - thành tích mà trước đó chỉ có huyền thoại đô vật Ric Flair làm được. Tính đến năm 2016, John Cena là đô vật được trả lương cao nhất của WWE.

Năm 2006 Cena đóng vai chính trong bộ phim đầu tay mang tên The Marine do WWE Studios sản xuất - cùng với Kelly Carlson và Robert Patrick. “Kẻ hủy diệt” Robert Patrick sau này đóng vai bố của Peacemaker cùng John Cena, tuy nhiên ngày đó nam đô vật vẫn còn cảm thấy sự nghiệp diễn xuất không phải là thứ đáng ưu tiên. Trong một động thái vội vàng, John Cena đã chỉ trích đồng nghiệp The Rock bỏ bê sàn đấu để theo đuổi màn ảnh. Cả hai cuốn vào cuộc đối đầu công khai trên sàn đấu vật biểu diễn, tạo nên những trận đấu ồn ào ăn khách. Cuối cùng thì Cena “thoát vai”, công khai xin lỗi The Rock và thừa nhận sai lầm của mình.

Sẵn sàng làm chú hề trên màn ảnh

Chê The Rock nhưng chính Cena cũng hiểu điện ảnh là lối thoát một khi đấu vật biểu diễn thoái trào. Sự nghiệp diễn xuất của anh tiếp tục vào năm 2015 với các bộ phim như Trainwreck, Daddy's Home và Sisters. Năm 2016, anh tham gia lồng tiếng cho bộ phim hoạt hình Surf's Up 2, một năm sau là các phim The Wall, Daddy's Home 2, Ferdinand hay Blockers.

Năm 2018 hóa ra lại là một cột mốc quan trọng khi Cena có được vai lớn trong bom tấn Bumblebee ngoại truyện của loạt Transformers, cũng như phim hài Playing with Fire. Cho đến thời điểm đó, ít ai nghĩ rằng một đô vật với thân hình đồ sộ và khả năng biểu cảm hạn chế có thể làm nên chuyện tại một Hollywood không thiếu nhân tài. Những người như The Rock hay John Cena tưởng như chỉ có thể thành công trong các vai “tấu hài” nông cạn.

Loạt Fast & Furious đem về cho John Cena tiền bạc và danh tiếng.

Khi dòng phim hài trở nên lỗi thời, phim hành động, siêu anh hùng lên ngôi thì những tài tử cơ bắp bỗng dưng trở nên đắt sô. 2021 trở thành năm đổi vận của Cena: anh trở thành sao chính trong Fast & Furious: The Fast Saga và là một thành viên của Biệt đội cảm tử của The Suicide Squad.

Nhờ khiếu hài hước và nét lôi cuốn, John Cena nổi bật trong dàn diễn viên toàn sao như Margot Robbie, Idris Elba, Sylvester Stallone và Viola Davis. Có lẽ vì vậy mà nhân vật được chọn để làm phim riêng. Series Peacemaker khám phá sâu hơn về quá khứ của anh hùng và nỗi đau nội tâm của anh ta.

Người xem hẳn bất ngờ khi chứng kiến một John Cena giàu cảm xúc trong nhân vật Christopher Smith: anh ta hài hước, ngốc nghếch, kiên định, tốt bụng, nam tính một cách độc hại và mạnh mẽ.

Sự thiếu sót của Smith cũng chính là tất cả những gì khán giả yêu mến ở anh ta. John Cena không ngần ngại những cảnh phim hài lố, các khoảnh khắc bẽ bàng của nhân vật. Tranh cãi về việc tại sao James Gunn lại lựa chọn một anh hùng vô danh như Peacemaker để làm phim riêng đã được giải đáp.

Nhìn vào các dự án tương lai của John Cena có thể thấy nam đô vật kiêm diễn viên học hỏi chính xác những gì đối thủ một thời The Rock đang làm: chăm chỉ làm việc, làm hài lòng tất cả.

Thay vì nhân cách ngang ngược khi còn là đô vật biểu diễn, con người công chúng của John Cena với tư cách diễn viên nổi tiếng với sự thân thiện, dễ gần. Hai phần Fast & Furious, một dự án lồng tiếng hoạt hình, một phim giật gân, một phim võ thuật và một phim điệp viên, tất cả sáu phim trong vòng ba năm đảm bảo duy trì danh tiếng và tiền bạc cho Cena. Đó là chưa kể những hợp đồng giải trí, quảng cáo và cả các show WWE mà cái duyên đô vật vẫn còn đó.