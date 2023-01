Đô vật Mỹ rời Vũ trụ điện ảnh Marvel

Dave Bautista nói lời chia tay vai diễn Drax sau "Guardians of the Galaxy Vol. 3". Đây là lần cuối dàn vệ binh đời đầu xuất hiện trên màn ảnh.

Theo Collider, tài tử Dave Bautista đưa ra thông báo chính thức về tương lai của Drax trong Vũ trụ điện ảnh Marvel (MCU). Nam diễn viên cho biết sẽ chia tay vai diễn sau khi kết thúc hành trình cùng dàn vệ binh đời đầu trong Guardians of the Galaxy Vol. 3.

Người hâm mộ đã được báo trước bởi Guardians of the Galaxy Vol. 3 sẽ là lần cuối dàn vệ binh đời đầu xuất hiện. Tới thời điểm hiện tại, ngoài Dave Bautista chưa có thành viên nào khác xác nhận chia tay MCU.

“Tôi trân trọng những điều mình nhận được khi đóng vai Drax. Thật nhẹ lòng bởi gắn bó một nhân vật trong khoảng thời gian dài là không dễ. Tôi cảm thấy mệt mỏi khi phải dành nhiều thời gian cho khâu hóa trang. Thậm chí, tôi không biết bản thân có muốn Drax trở thành di sản của mình hay không. Đó là một màn trình diễn ngớ ngẩn và tôi muốn tập trung vào những vai diễn thú vị hơn trong tương lai", Bautista chia sẻ.

Dave Bautista "gác kiếm" trong vai diễn Drax thuộc Vũ trụ điện ảnh Marvel. Ảnh: Marvel Studios.

Dave Bautista từng có những chia sẻ về việc rời bỏ nhân vật thương hiệu của mình. Cựu đô vật tiết lộ một trong những lý do đến từ việc bản thân không đáp ứng được hình thể do vấn đề về tuổi tác.

Sau lần đầu xuất hiện trong Guardians of the Galaxy (2014). Dave Bautista đã góp mặt vào 6 tác phẩm lớn thuộc MCU. Không sở hữu siêu năng lực và đất diễn như Doctor Strange hay Spider-Man, Drax the Destroyer vẫn là mảnh ghép không thể thiếu trong các tác phẩm thuộc kỷ nguyên vô cực của Marvel.

Trong thời gian gia nhập Vũ trụ điện ảnh Marvel, Dave Bautista cũng sở hữu cho mình nhiều vai diễn ấn tượng qua loạt tác phẩm như Spectre (2015), Blade Runner 2049 (2017), Hotel Artemis (2018) và Dune (2021). Mới đây, tài tử góp một vai diễn trong hậu truyện trinh thám Glass Onion: A Knives Out Mystery.