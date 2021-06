Đô vật John Cena - liều lĩnh trên sàn đấu, nhút nhát khi đóng cảnh hôn

Không dừng lại ở vai trò siêu sao đô vật, John Cena đạt nhiều thành tựu khi tấn công Hollywood, phát hành sách và ra mắt sản phẩm âm nhạc.

Trong năm nay, John Cena trở lại sự nghiệp điện ảnh với bom tấn Fast & Furious 9. Trong phim, nam diễn viên đóng vai Jakob Toretto - em trai của Dominic Toretto (Vin Diesel đóng) - phản diện chính trong phần 9 của loạt phim ăn khách.

Tính đến thời điểm xuất hiện trong F9, John Cena có 15 năm kinh nghiệm đóng phim. Trước khi đến với diễn xuất chuyên nghiệp, John Cena là đô vật WWE, từng 16 lần giành cúp vô địch thế giới.

Con đường của John Cena giống Dwayne The Rock Johnson. Chỉ khác một điều là The Rock nghiêng hẳn về sự nghiệp điện ảnh, còn John Cena thỉnh thoảng thượng đài, hiện vẫn xuất hiện trên một số sàn đấu chuyên nghiệp.

“Tôi sẽ không bao giờ từ bỏ WWE. Đó là gia đình của tôi. Tôi sẽ tìm mọi cách để cân bằng giữa điện ảnh và đô vật”, John Cena nói với Cinema Blend.

Sự trở lại với Fast & Furious 9

Theo Geek Culture, John Cena làm được nhiều thứ từ khi lấn sân sang Hollywood. Sau vai chính đầu tiên được khen ngợi trong The Marine, Cena gây dấu ấn trong Bumblebee, Daddy’s Home và Playing With Fire… Cena chỉ đóng những vai chính diện, người tốt.

Giờ đây, nam diễn viên sẵn sàng thay đổi. Vai cậu em đối đầu Vin Diesel trong Fast & Furious 9 là vai diễn gai góc đầu tiên John Cena đảm nhận. Trong cuộc phỏng vấn với Geek Culture, ngôi sao WWE cho biết nhiều người thường hiểu lầm, cho rằng anh chỉ thích đóng vai người hùng.

“Tôi không trách các đạo diễn thường mời tôi đóng vai người hùng. Những vai diễn cứ thế ập đến và tôi không thể từ chối”, Cena nói.

Giống với những người bạn đi trước như Dwayne The Rock Johnson, Dave Bautista, anh thừa nhận việc chuyển đổi sự nghiệp từ đô vật WWE sang ngôi sao điện ảnh rất khó khăn. Vì vậy, vai phản diện Jakob Toretto lần này là cơ hội để anh chứng minh khả năng diễn xuất đa dạng.

John Cena sẽ đối đầu Vin Diesel trong Fast & Furious 9. Ảnh: Universal.

“Tôi được trao rất nhiều cơ hội để đóng vai người hùng. Với F9, tôi dũng cảm chấp nhận xuất hiện với vai trò phản diện. Sau khi nhận vai, có nhiều người cho rằng ‘Chà, anh ấy làm sao đóng vai kẻ ác đây’. Số khác lại nói tôi chỉ là siêu sao WWE, làm sao đóng được đa dạng các loại vai”, nam diễn viên kể.

John Cena cho rằng đã đến lúc anh biến điều không thể thành có thể.

Trong cuộc trò chuyện với Geek Culture, John Cena cho biết anh nhanh chóng nhận lời sau khi được mời xuất hiện trong Fast & Furious 9. Anh là người hâm mộ của loạt phim đề tài đua xe. Anh hào hứng khi biết bản thân đối đầu Vin Diesel trong phim. Tuy nhiên, Cena thừa nhận anh phải trau dồi diễn xuất khi đóng cùng ngôi sao như Diesel.

“Thử thách khó nhất là thể hiện thành công cuộc đối đầu giữa hai anh em. Tôi phải đưa diễn xuất của mình lên tầm cao mới. Ai cũng biết Fast & Furious luôn gây ấn tượng với những pha hành động nguy hiểm, những cuộc đấu trí căng thẳng”, ngôi sao 44 tuổi kể.

F9 là lần đầu John Cena tham gia vào thương hiệu điện ảnh tồn tại 20 năm. Áp lực của nam diễn viên là phải tạo sự khác biệt, khó khăn vì thế nhiều hơn. Mặt khác, Cena không phải là ngôi sao WWE đầu tiên tham gia F&F. Làm thế nào để không bị so sánh với Dwayne The Rock Johnson là thách thức lớn nhất mà John Cena phải vượt qua.

John Cena hy vọng nhân vật của mình tiếp tục xuất hiện trong Fast & Furious những phần sau. “Tôi nghĩ Jakob xứng đáng tồn tại. Trong lịch sử 20 năm, vai chính Dominic chỉ đóng vai trò người tình. Giờ đây, việc khai thác yếu tố gia đình rất thú vị và đổi mới so với trước đây”, anh nói.

Lý do chọn diễn xuất thay vì đô vật

2021 là năm bận rộn với John Cena. Ngoài Fast & Furious 9, anh chuẩn bị xuất hiện trong bộ phim The Suicide Squad của James Gunn.

Tuy nổi tiếng trong lĩnh vực điện ảnh, người hâm mộ luôn muốn nam diễn viên cân bằng vai trò siêu sao WWE. Theo Collider, câu hỏi "Khi nào John Cena trở lại sàn đấu" luôn hiện hữu với người hâm mộ đô vật.

Trong cuộc trò chuyện với Collier, ngôi sao 44 tuổi cho biết suốt 3 năm qua anh tự hỏi về tương lai của mình. Rất có thể anh sẽ là huấn luyện viên cho thế hệ trẻ. “Tôi thấy bình yên và hài lòng với công việc, vị trí hiện tại của mình. Trên thực tế tôi muốn cống hiến cho đô vật”, Cena nói.

Người hâm mộ luôn muốn John Cena xuất hiện trên sàn đấu WWE. Ảnh: Cinema Blend.

Tuy nhiên, Cena đang muốn tập trung vào điện ảnh sau thời gian tìm cách cân bằng giữa diễn xuất và sự nghiệp đô vật. “WWE là nghề có những tiêu chuẩn khắt khe. Bạn phải đặt hết tâm huyết mới có thể thành công. Những năm 2005-2006, tôi nghĩ mình sẽ cân bằng được điều đó nhưng thực tế không thể”, John Cena nói.

Trước đây, trong cuộc trò chuyện với Cinema Blend, John Cena khẳng định anh không bao giờ từ bỏ WWE. Đây là nơi đưa anh lên đến hàng ngôi sao. “Tôi không thể quên gia đình WWE của mình. Thời gian sẽ trả lời điều đó”.

Trong cuộc phỏng vấn với The Wrap, John Cena khẳng định lý do anh chuyển sang diễn xuất là để trao cơ hội cho thế hệ trẻ. “Tôi là ngôi sao của WWE từ năm 2002. Trải qua thời gian dài, khán giả có lẽ quá ngán trước sự xuất hiện của tôi. Nhiều người cho rằng tôi không cho những người khác cơ hội”.

Ở tuổi ngoài 40, nam diễn viên cho biết có nhiều người không hài lòng với việc anh được trao cơ hội để trở lại sàn đấu WWE. “Tôi hay gặp nhiều lời nói như ‘Này, anh nên nghỉ ngơi đi. Tôi nghĩ là không nên như vậy. Đây là nơi tôi thuộc về'”, anh nói thêm.

Nghịch lý John Cena

Tuy bắt đầu sự nghiệp với WWE, nhưng khi chuyển sang điện ảnh, John Cena đảm nhận được nhiều loại vai, từ vai hài trong Fred: The Movie (2010), Trainwreck (2015) và Blockers (2018), các tác phẩm hành động như Bumblebee (2018), F9 và The Suicide Squad (2021).

Trên màn ảnh nhỏ, John Cena gây ấn tượng với vai trò MC trong Saturday Night Live, American Grit, Are You Smarter Than a Fifth Grader? và Wipeout. Đa tài là những gì đúng nhất khi nói về John Cena. Bởi, không dừng lại ở diễn xuất, nam diễn viên còn phát hành sách cho trẻ em, lấn sân lĩnh vực âm nhạc trong vai trò rapper.

"Tôi chiến đấu với người khác để kiếm sống. Đó không chỉ là công việc mà là đam mê. Khi lấn sân sang những lĩnh vực khác, tôi thấy bản thân mình có ý nghĩa hơn", Cena nói với Ellen DeGeneres.

Nói về việc bắt đầu sự nghiệp đô vật, John Cena cho biết anh từng là nạn nhân của bạo lực học đường. Việc tập thể hình, học võ ban đầu chỉ là tự vệ, nhưng cuối cùng điều đó giúp anh trở thành siêu sao WWE.

"Tôi thường xuyên bị đánh khi đi học về. Năm 12 tuổi, tôi xin bố mẹ mua ghế tập tạ dịp Giáng sinh. Đến năm 15 tuổi, tôi khỏe hơn mọi đứa trẻ ở trường trung học", anh kể với Men's Health.

Sau này khi trở thành ngôi sao trong lĩnh vực WWE, người mà John Cena muốn đối đầu không ai khác ngoài Dwayne The Rock Johnson.

John Cena có sự nghiệp đô vật, điện ảnh đáng ngưỡng mộ. Ảnh: The Wrap.

"Tôi ngưỡng mộ The Rock. Anh ấy mang lại những điều tốt nhất cho mọi người. Vì vậy, tôi muốn thử đối đầu với Johnson xem thế nào", anh kể.

Cuối cùng, ước muốn của John Cena thành hiện thực. Nam diễn viên thua The Rock tại trận WrestleMania XXVII vào năm 2012. Chỉ một năm sau, anh phục thù và giành chiến thắng trước The Rock.

Đóng phim là điều có thể dễ hiểu với ngôi sao đô vật. Nhiều ngôi sao Hollywood đều xuất thân từ sàn võ thuật, đô vật. Song, hiếm ai thành công khi lấn sân sang ca hát.

Với John Cena, điều đó lại khác. Album nhạc rap You Can't See Me mà nam diễn viên hợp tác cùng Tha Trademarc nhanh chóng đứng vị trí thứ 15 trên Billboard 200.

"Âm nhạc là niềm vui của tôi. Tôi yêu đô vật đấy, nhưng bất cứ lúc nào có thời gian, tôi sẽ đến phòng thu hoặc phim trường", John Cena nói với NME.

Trong sự nghiệp phim ảnh, bộ phim đầu tiên và đáng nhớ nhất với John Cena là The Marine (2006). "Hiếm khi có ai được trao cơ hội đóng phim. Tôi đã tận dụng điều đó và bắt đầu sự nghiệp phim ảnh", Cena nói với MTV.

Để chứng minh khả năng, anh thực hiện tất cả pha nguy hiểm trong các bộ phim, không cần diễn viên đóng thế. Song, "kẻ to xác" lại sợ cảnh quay hôn bạn diễn nữ.

"Các bạn tin hay không thì tùy. Điều khiến tôi sợ nhất là nụ hôn đầu tiên trên màn ảnh với Kelly Carlson. Tôi hồi hộp như đứa trẻ lần đầu đi dự vũ hội", anh nhớ về những ngày đầu đóng phim.

Và rồi, sau nhiều năm, không ai có thể trách John Cena khi anh quyết định muốn lấn sân hoàn toàn sang Hollywood. Nam diễn viên đang xây dựng tên tuổi của mình trong vai trò ngôi sao điện ảnh, không cần dính đến mác ngôi sao WWE - cái nôi đưa Cena từ kẻ vô danh trở thành siêu sao nổi tiếng toàn cầu.