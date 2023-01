Đồ uống bạn nên từ bỏ vào năm 2023 để giảm cân

Để giảm cân thành công trong năm mới, mọi người cần cắt giảm những đồ uống chứa nhiều đường và calo vì chúng cản trở tiến trình của bạn.

Bạn không nên uống cà phê có đường vì thức uống này khiến quá trình giảm cân trở nên khó khăn. Ảnh: Shutterstock.

Theo Eat This Not That, để giảm cân thành công trong năm mới, bạn nên suy nghĩ kỹ về những gì bạn uống mỗi ngày. Đồ uống là một nguồn calo tiềm ẩn và đường bổ sung có thể tăng lên nhanh chóng khi bạn nhấm nháp. Thực tế, một nghiên cứu cho thấy đồ uống chiếm 20% lượng calo mà người Mỹ tiêu thụ.

Tất cả lượng calo có thể uống được thường không gây no như lượng calo từ thực phẩm. Thay vì làm bạn no, chúng có thể chỉ đơn giản là bổ sung lượng calo hàng ngày làm hỏng nỗ lực giảm cân của bạn.

Nếu bạn đang muốn giảm cân vào năm 2023, các chuyên gia dinh dưỡng khuyên bạn nên hạn chế 8 loại đồ uống này.

Nước ép trái cây

Chuyên gia dinh dưỡng Melissa Altman cho biết: "Nước ép trái cây có thể cung cấp các chất dinh dưỡng có lợi như vitamin C và kali, nhưng lượng calo có thể tăng lên nhanh chóng. Do đó, bạn hãy thử uống nước trái cây trong một ly nhỏ hoặc uống nước cam, chanh tươi để thay thế".

Nước ép trái cây chứa lượng calo lớn. Ảnh: Unsplash.

Cà phê có đường

Chuyên gia dinh dưỡng Jennifer Fiske cho biết: "Cà phê được uống khi lái xe hàng ngày có nhiều đường bổ sung, thậm chí nhiều hơn dự kiến của bạn. Điều đó không có nghĩa là bạn phải từ bỏ tất cả loại đồ uống ngon có chứa caffeine. Bạn nên thực hiện một nghiên cứu nhỏ về thông tin dinh dưỡng của quán cà phê để tìm thấy các điều chỉnh giúp cắt giảm lượng calo, chất béo và chất ngọt".

Nước tăng lực

“Năng lượng” trong nước tăng lực không chỉ đến từ các thành phần thảo mộc như nhân sâm hay matcha. Nó thường đến từ một lượng lớn calo và đường. Đây có thể không phải là nhược điểm duy nhất của những loại đồ uống này.

Chuyên gia dinh dưỡng Johna Burdeos cho biết: "Ngoài việc bổ sung calo vào chế độ ăn uống của bạn, nước tăng lực có liên quan đến một số vấn đề sức khỏe, bao gồm tăng nhịp tim và huyết áp, lo lắng, rối loạn giấc ngủ và các vấn đề về đường tiêu hóa. Ngày càng có nhiều bằng chứng cho thấy việc thiếu ngủ có liên quan đến rối loạn dẫn truyền thần kinh điều chỉnh sự thèm ăn, vì vậy bạn có thể sẽ ăn nhiều hơn nếu bị thiếu ngủ".

Thức uống bổ sung hydrat hóa

Các chất bổ sung hydrat hóa đã gây chú ý trong vài năm qua với lời mục tiêu giữ cho chất lỏng của bạn được cân bằng. Mặc dù chúng hữu ích cho mục đích này, không phải lúc nào chúng cũng là lựa chọn tuyệt vời để giảm cân.

Chuyên gia dinh dưỡng Amanda Liptak của Nutrient Rich Life chỉ ra: "Đồ uống hydrat hóa có thể bổ sung lượng calo không cần thiết từ đường bổ sung. Những loại đồ uống này không được sản xuất để sử dụng hàng ngày. Nếu bạn muốn tạo hương vị cho nước của mình, hãy dùng trái cây tươi ép, thảo mộc hoặc chất thay thế điện giải không calo".

Thức uống bổ sung hydrat hóa không phải lúc nào chúng cũng là lựa chọn tuyệt vời để giảm cân. Ảnh: Shutterstock.

Nước ngọt

Soda thông thường là một nguồn bổ sung đường nghiêm trọng. Rất nhiều nghiên cứu đã chỉ ra mối liên hệ giữa nước ngọt với tăng cân và béo phì.

Chuyên gia dinh dưỡng Lisa Andrews, chủ sở hữu của Sound Bites Nutrition cho biết: "Lượng calo rỗng và đường của nước ngọt sẽ khiến bạn càng thèm ăn. Từ đó, chúng khiến quá trình giảm cân của bạn trở nên khó khăn".

Trà ngọt

Chuyên gia dinh dưỡng Jennifer Ryan-Furfari cho biết: "Trà là thức uống tốt cho sức khỏe. Trà chứa chất chống oxy hóa, nhưng rất nhiều loại trà có sẵn trong cửa hàng được làm ngọt và có quá nhiều đường".

"Tôi thường khuyên mọi người nên mua hoặc pha trà không đường và thêm một lượng nhỏ chất làm ngọt tốt cho sức khỏe như mật ong hoặc siro phong", chuyên gia dinh dưỡng Jennifer Ryan-Furfari gợi ý. Ngoài ra, nước chanh tươi cũng thêm một chút đường cũng là phiên bản lành mạnh hơn cho sức khỏe.

Bạn nên hạn chế các loại trà có quá nhiều đường hoặc trà gói pha sẵn. Ảnh: Shutterstock.

Sinh tố

Không phải tất cả sinh tố đều được tạo ra để giảm cân như nhau. Chuyên gia dinh dưỡng Lisa Andrews cho biết: "Sinh tố thường chứa đầy các thành phần bổ dưỡng như trái cây, rau và sữa chua, nhưng lượng calo có thể khá cao. Trong khi đó, trái cây có thể mang lại cảm giác no để hỗ trợ giảm cân".

Khi bạn pha chế sinh tố buổi sáng, hãy xem xét các thành phần bạn sử dụng. Ví dụ, sữa có nguồn gốc từ thực vật không đường có lượng calo thấp hơn đáng kể so với sữa bò hoặc chuối có hàm lượng calo thấp có thể bổ sung số lượng lớn thay vì các lựa chọn nhiều calo hơn như bơ hạt và sữa chua nhiều chất béo.

Bia, rượu và cocktail

Theo Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh (CDC), người Mỹ trưởng thành tiêu thụ trung bình gần 100 calo mỗi ngày từ đồ uống có cồn. Nếu bạn uống một cốc bia hoặc một ly rượu trong bữa tối mỗi tối, tổng số lượng đồ uống có cồn bạn tiêu thụ thậm chí còn cao hơn.

Theo Eat This Not That, một cốc bia 355 ml chứa khoảng 150 calo, trong khi một ly rượu vang đỏ 148 ml chứa 125 calo.