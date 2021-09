Đổ thuốc trừ sâu xuống giếng nhà vợ cũ để trả thù

Cho rằng bà M. ly hôn mình để theo người khác, C.S.D. đổ chai thuốc trừ sâu vào giếng sinh hoạt của vợ cũ để trả thù.

Ngày 3/9, Công an xã Ea Tân cho biết đang phối hợp với Cơ quan CSĐT Công an huyện Krông Năng, Đắk Lắk điều tra làm rõ vụ việc một hộ dân bị đổ thuốc sâu xuống giếng nước sinh hoạt.

Theo kết quả điều tra ban đầu, ông C.S.D. (44 tuổi) và bà C.T.M. (40 tuổi, cùng trú tại xã Ea Tân) từng là vợ chồng.

Công an khám nghiệm hiện trường trong đêm.

Do ông D. nghiện rượu, không lo làm ăn, thường xuyên gây gổ, chửi bới, nên bà M. làm đơn ly hôn. Kể từ khi bỏ nhau, ông D. thường xuyên bức xúc, ngày đêm chìm sâu trong cơn say. Còn bà M. sau đó lấy chồng mới.

Ông D. cho rằng nguyên nhân bị bà M. ly hôn là để “cặp bồ” với người đàn ông khác, do đó người này tìm cách trả thù vợ cũ. Chiều 30/8, ông D. mang theo một chai thuốc sâu đổ xuống giếng nước sinh hoạt của bà M. rồi đi về.

May mắn, vụ việc đã được bà M. phát hiện kịp thời, nên đã trình báo Công an xã Ea Tân. Cơ quan công an đã nhanh chóng vào cuộc, qua đó triệu tập D. lấy lời khai. Bước đầu ông D. khai nhận hành vi của mình với mục đích để trả thù vợ cũ.