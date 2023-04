Đồ thủng lỗ của BlackPink ở Coachella 2023

Trên sân khấu Coachella 2023, BlackPink diện nhiều thiết kế có giá trăm USD. Một số món đồ được làm riêng cho các thần tượng.

Thay đổi nhiều trang phục

Trưa ngày 16/4 (giờ Việt Nam), BlackPink trình diễn trên sân khấu Coachella 2023 với vị trí "headliner". Năm 2019, các cô gái nhà YG là nhóm nhạc Hàn Quốc đầu tiên trình diễn ở Coachella. Đến 2023, họ tiếp tục tạo nên kỳ tích khi trở thành những thần tượng đầu tiên giữ vị trí "headliner" tại một trong những lễ hội âm nhạc lớn nhất hành tinh. Bên cạnh màn trình diễn ấn tượng, các cô gái tạo dấu ấn riêng qua trang phục. Chuẩn bị cho buổi diễn lần này, BlackPink thay trang phục nhóm 2 lần. Những bộ đồ thể hiện khía cạnh khác biệt. Mở màn, 4 cô gái diện những set đồ đen hồng, phối màu hài hòa. Tuy nhiên, nhiều khán giả không đánh giá cao sắc hồng lần này. Gam màu bị cho là sến. Một số ý kiến khẳng định trang phục đẹp là nhờ sắc vóc của BlackPink. Mẫu corset xuyên thấu trở thành điểm nhấn trong set đồ của Jennie. Trong khi đó, bộ đồ của Rosé và Jisoo tạo ấn tượng với loạt chi tiết tua rua. Lisa khoác lên mình trang phục tông đen, tô điểm thêm các sợi dây gam hồng. Mẫu quần shorts đan dây của cô được làm bởi nhà thiết kế Michael Ngo. Những bộ đồ tiếp theo có sắc đen chủ đạo, mang hơi hướm gợi cảm và thời thượng. Jennie nhìn nổi bật khi diện đồ họa tiết thủng lỗ từ thương hiệu Rui. Phần tay áo 225 USD phối cùng bodysuit cắt xẻ trị giá 616 USD . Nữ thần tượng sử dụng đôi boots cao cổ giá hơn 1.000 USD từ Maison Margiela. Mặt khác, trang phục trên người Lisa và Jisoo nhìn thu hút với loạt họa tiết lấp lánh. Những chi tiết cut-out, họa tiết tua rua giúp bộ đồ của Rosé thêm đặc sắc.

Sân khấu solo tràn ngập trang phục gợi cảm

Trong khi các thành viên của BlackPink diện đồ đồng điệu khi trình diễn theo nhóm, sân khấu solo tạo cơ hội để họ thể hiện cá tính riêng. Jennie là thành viên đầu tiên trình diễn solo. Vẫn là những bộ cánh theo xu hướng ballet-core, trang phục của nữ thần tượng tạo điểm nhấn với họa tiết ngọc trai. Bộ đồ được thiết kế riêng cho Jennie bởi thương hiệu Deni Cheur. Set đồ màu trắng gồm áo yếm trang trí thêm dây ngọc trai, chân váy buộc nơ. Sau màn biểu diễn của Jennie, Jisoo mang sắc đỏ lên sân khấu. Giọng ca 28 tuổi mặc trang phục từ David Koma. Đôi găng tay da trị giá 1.530 USD . Màn solo của Rosé mở đầu bằng ca khúc nhẹ nhàng. Giọng ca nhóm BlackPink mặc áo khoác da, đeo boots 420 USD từ Dr.Martens. Khi trình diễn ca khúc On the ground, Rosé cởi áo khoác để lộ váy xuyên thấu từ bộ sưu tập Xuân 2023 của Paco Rabanne. Khoác lên mình trang phục táo bạo, Lisa kết thúc phần solo của các thành viên nhóm BlackPink với ca khúc Money. Thần tượng người Thái Lan khoác lên mình bodysuit hơn 970 USD từ Mugler, được phối cùng đồ cut-out do Yueqi Qi làm. Thiết kế làm riêng cho Lisa.