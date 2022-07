Đô thị xanh phong cách Hàn Quốc tại Quy Nhơn

Trước làn sóng du lịch và đầu tư mạnh mẽ từ Hàn Quốc vào Quy Nhơn, Kỳ Co Gateway - dự án theo phong cách xứ kim chi - được nhiều nhà đầu tư quan tâm.

Với cảnh sắc thơ mộng và cơ sở hạ tầng ngày càng hoàn thiện, Quy Nhơn là điểm đến hút khách du lịch và nguồn vốn đầu tư từ Hàn Quốc. Nhờ đó, các dự án theo phong cách Hàn hứa hẹn trở thành nơi lưu trú được ưa chuộng bởi du khách, chuyên gia xứ kim chi.

Quy Nhơn hút khách du lịch Hàn Quốc

Chỉ trong 5 tháng đầu năm, lượng du khách Hàn Quốc vào Việt Nam tăng trưởng mạnh, đạt 56.500 lượt, tăng 334% so với cùng kỳ năm ngoái. Với vẻ đẹp thiên nhiên cùng sự phát triển hệ thống hạ tầng giao thông, TP Quy Nhơn đang trở thành điểm đến yêu thích của du khách Hàn Quốc sau dịch.

Không chỉ thế, Quy Nhơn còn là một trong những tâm điểm của dòng vốn đầu tư từ các doanh nghiệp Hàn Quốc tại duyên hải miền Trung và Tây Nguyên. Tính đến nay, các doanh nghiệp Hàn Quốc đầu tư khoảng 100 triệu USD vào các dự án năng lượng, may mặc xuất khẩu trên địa bàn tỉnh.

TP Quy Nhơn và quận Yongsan (Seoul) cũng tăng cường các hoạt động trao đổi văn hóa, du lịch và ngôn ngữ với Phố ẩm thực Quy Nhơn giữa lòng thủ đô Seoul, nhà hóng mát Hàn Quốc thu hút đông đảo bạn trẻ Việt check-in.

Quy Nhơn đang trở thành điểm đến yêu thích của du khách Hàn Quốc.

Tại sự kiện “Gặp gỡ Hàn Quốc 2022” vào tháng 5 vừa qua tại Quy Nhơn, nhiều doanh nghiệp xứ kim chi cũng bày tỏ mong muốn tìm hiểu, đầu tư vào Bình Định. Trong đó, đại diện một hãng hàng không nổi tiếng Hàn quốc dành lời khen đặc biệt cho vẻ đẹp của TP Quy Nhơn, mong muốn hợp tác với chính quyền địa phương để mở các chuyến bay từ quốc gia này đến Bình Định.

Đón sóng du lịch và đầu tư từ Hàn Quốc, các loại hình dịch vụ du lịch, lưu trú hướng đến du khách xứ kim chi được giới kinh doanh chú trọng đầu tư. Nhiều nhà đầu tư bất động sản bắt đầu tìm kiếm sản phẩm có vị trí đẹp, quy hoạch bài bản, tích hợp tiện ích độc đáo, hướng đến kinh doanh phục vụ du khách, chuyên gia từ Hàn Quốc.

Phố xanh phong cách Hàn được quan tâm

Trên bán đảo Phương Mai, Kỳ Co Gateway - khu đô thị phong cách Hàn - đang được giới đầu tư tìm hiểu. Dự án sở hữu mặt tiền đẹp trên trục đường huyết mạch QL 19B, cùng tầm nhìn dẫn vào các khu du lịch nổi tiếng Kỳ Co, Eo Gió…

Chú trọng đầu tư không gian xanh, đơn vị phát triển dự án khéo léo tạo nên khu đô thị sinh thái nhiệt đới với vườn xanh biển ngọc cùng tiện ích nghỉ dưỡng đậm chất Hàn Quốc.

Sống tại Kỳ Co Gateway, gia chủ được thỏa sức khám phá 7 tuyến phố đặc trưng của Seoul: Phố nhà giàu Pyeongchangdon, phố văn hóa Itaewon, phố ẩm thực và trình diễn nghệ thuật Hongdae, phố kim hoàn Cheongdamdong, phố thời trang mỹ phẩm Myeongdong, phố streetfood Sindangdong, phố lưu niệm và phụ kiện Insandong.

Không gian sống xanh cùng tiện ích phong cách Hàn Quốc tại dự án Kỳ Co Gateway. Ảnh phối cảnh.

Thuộc đô thị Nhơn Hội New City với quy mô 116 ha, Kỳ Co Gateway nằm kề cận phân khu 2 phong cách Singapore và phân khu 4 đậm chất Nhật Bản. Do đó, dự án thừa hưởng hệ tiện ích ngoại khu với quy hoạch bài bản. Nổi bật trong số này là công viên Thung Lũng Xanh 7,4 ha, trường học chuẩn quốc tế, bệnh viện,… Những ưu thế này sẽ giúp nhà đầu tư đón sóng lưu trú của du khách và nhà đầu tư Hàn Quốc, Nhật Bản khi đến tham quan và làm việc tại địa phương.

Trong bối cảnh đất nền ven biển sở hữu lâu dài không nhiều, pháp lý hoàn chỉnh sổ đỏ từng nền là lợi thế lớn của Kỳ Co Gateway. Các hạ tầng giao thông nội khu và công viên cây xanh tại dự án đã hoàn thiện, sẵn sàng đón cư dân về sinh sống, kinh doanh. Lựa chọn dự án này, nhà đầu tư có nhiều phương án khai thác như xây dựng để ở, nghỉ dưỡng hoặc kinh doanh lưu trú, chuyển nhượng để tối ưu lợi nhuận.

Công viên ánh sáng hứa hẹn mang lại nhiều trải nghiệm thú vị. Ảnh phối cảnh.

Anh Nguyễn Hùng - một nhà đầu tư đất nền tại Thanh Hóa - cho biết: “Tôi từng đầu tư bất động sản biển tại Thanh Hóa thời điểm 2018. Chỉ sau vài năm, giá trị của lô đất này tăng khá cao. Ở thời điểm này, tôi bắt đầu tìm đến những thị trường bất động sản biển như Bình Định. Tôi nhận thấy thị trường này còn nhiều dư địa, khách du lịch lại đông nên cơ hội gia tăng tài sản khả quan”.

Đơn vị phát triển là Tập đoàn Danh Khôi đang triển khai nhiều ưu đãi. Trong đó, chính sách thanh toán trước 5% để sở hữu sản phẩm đất nền ven biển đang thu hút sự quan tâm của khách hàng có nguồn tài chính vừa phải. Ngoài ra, khách hàng mua đất nền ven biển Kỳ Co Gateway còn được ngân hàng hỗ trợ lãi suất 0% và ân hạn nợ gốc 18 tháng.

Phối cảnh dự án Kỳ Co Gateway.

Là một trong những khách hàng của dự án, chị Bùi Ngưỡng Hạnh (TP.HCM) chia sẻ: “Tôi thích đầu tư đất nền ven biển nên thường lựa chọn những dự án có phương thức thanh toán nhẹ nhàng 5-7% để giải toả áp lực dòng tiền. Tại Bình Định, tôi tìm hiểu và biết Kỳ Co Gateway đang có ưu đãi thanh toán. Đây thực sự là cơ hội tốt để đầu tư”.