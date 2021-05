Đô thị sinh thái Felicia City thu hút nhà đầu tư tại Bình Phước

Đô thị sinh thái Felicia City Bình Phước (Khu đô thị dịch vụ thương mại Mỹ Lệ) đang thu hút sự quan tâm của giới đầu tư BĐS Bình Phước cũng như các tỉnh phía Nam.

Trong khuôn khổ lễ ký kết hợp tác với Tập đoàn Thiên An Holdings, chủ đầu tư là Công ty TNHH Mỹ Lệ đã giới thiệu dự án Felicia City Bình Phước. Bên cạnh công bố dự án, hai đơn vị trên đã thống nhất các nội dung hợp tác phát triển, phân phối, hoàn thiện các tiêu chuẩn thiết kế, quy hoạch đại đô thị. Sự kiện diễn ra tại The Reverie Saigon Hotel (quận 1, TP.HCM) vào 5/5.

Dự án đô thị Felicia City Bình Phước có quy mô lớn. Ảnh phối cảnh.

Đánh giá sức hút của dự án đô thị Felicia City Bình Phước, anh Nguyễn Văn Nguyên - nhà đầu tư bất động sản ở thành phố Thủ Đức, TP.HCM - cho rằng dự án sở hữu vị trí đẹp ngay mặt tiền đường DT741, trung tâm hành chính huyện Phú Riềng, tỉnh Bình Phước. Dự án được quy hoạch và phát triển theo mô hình đô thị kiểu mẫu ở nhiều nước như Nhật Bản, Hàn Quốc, Mỹ… gắn với loạt tiêu chuẩn “sinh thái toàn diện” - đầy đủ các yếu tố sinh thái như khu nông nghiệp, khu du lịch lâm viên, hồ trung tâm, cây xanh, vườn hoa cây cảnh...

Công viên dự án Felicia City Bình Phước. Ảnh phối cảnh.

Theo đó, dự án gồm khu đô thị - thương mại 46 ha gắn với các tiện ích giáo dục - y tế, và khu du lịch sinh thái Mỹ Lệ rộng 70 ha. Trong tương lai, công trình Bảo tàng Điều Quốc gia Việt Nam sẽ được xây dựng trong khuôn viên dự án, nhằm giới thiệu lịch sử, quá trình hình thành, phát triển của cây công nghiệp điều tỉnh Bình Phước.

Ngoài các ưu điểm trên, Felicia City Bình Phước sở hữu vị trí đắc địa, kết nối các trục giao thông trọng điểm của tỉnh Bình Phước. Dự án cách TP.HCM 120 km, thành phố Thủ Dầu Một hơn 100 km, trung tâm thành phố Đồng Xoài hơn 30 km…

Dự án Felicia City Bình Phước tiếp giáp đường DT 741. Ảnh phối cảnh.

Theo bà Trần Thị Xuân Hiền - Giám đốc Điều hành Công ty TNHH Mỹ Lệ, dự án là một trong những khu đô thị sinh thái toàn diện, kiểu mẫu đầu tiên ở tỉnh Bình Phước. Sau nhiều năm chuẩn bị, Công ty TNHH Mỹ Lệ đã hoàn tất các thủ tục pháp lý như quyết định chấp thuận đầu tư, quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500, báo cáo đánh giá tác động môi trường, giấy phép xây dựng… để dự án được triển khai đồng bộ.

Bên cạnh đó, dự án được kỳ vọng bắt nhịp làn sóng đầu tư mới, mở ra không gian an cư chất lượng cao cho người dân, các chuyên gia, kỹ sư quốc tế đến Bình Phước sinh sống và làm việc.

Bà Trần Thị Xuân Hiền - Giám đốc Điều hành Công ty TNHH Mỹ Lệ - phát biểu tại lễ ký kết.

Theo báo cáo của UBND tỉnh Bình Phước, đầu tư trong nước và phát triển doanh nghiệp trong quý I tăng mạnh so với cùng kỳ. Tỉnh thu hút 24 dự án đầu tư vốn nước ngoài (FDI) với số vốn đăng ký 325,72 triệu USD , tăng 71,4% số dự án và tăng 671,8% số vốn đăng ký so cùng kỳ năm 2020, đạt 162,9% kế hoạch năm 2021.

Kết quả này được xem là bước đột phá trong định hướng phát triển của tỉnh Bình Phước giai đoạn 2020-2025. Tại “Hội nghị xúc tiến đầu tư tỉnh Bình Phước” vào cuối tháng 12/2020, tỉnh đã trao quyết định chủ trương đầu tư, giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho 35 nhà đầu tư để thực hiện 46 dự án, với tổng vốn đăng ký 46.276 tỷ đồng (tương đương 2 tỷ USD ).

Phối cảnh phố đi bộ trung tâm của dự án đại đô thị Felicia City Bình Phước. Ảnh phối cảnh.

“Không chỉ là đô thị sinh thái kiểu mẫu, chủ đầu tư Công ty TNHH Mỹ Lệ và đơn vị phát triển, phân phối dự án Thiên An Holdings mong muốn xây dựng cộng đồng cư dân văn minh tại Felicia City Bình Phước. Hơn nữa, chúng tôi kỳ vọng mang đến lợi nhuận kinh doanh, tiện ích an cư cho nhà đầu tư cũng như cư dân khi lựa chọn dự án”, ông Nguyễn Văn Thông - Chủ tịch, Tổng giám đốc Thiên An Holdings khẳng định.