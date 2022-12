Đỗ Thị Hà, Ngọc Thảo mặc gợi cảm trên thảm đỏ Hoa hậu Việt Nam 2022

NSƯT Xuân Bắc và Á hậu Thụy Vân nằm trong thành phần ban giám khảo. Trong đó, Xuân Bắc giữ vị trí đồng phó ban. Trao đổi với Zing, đại diện của ban tổ chức cho biết để đảm bảo an toàn cho đêm chung kết, ban tổ chức Hoa hậu Việt Nam 2022 huy động khoảng 70 nhân viên an ninh. Hệ thống an ninh, bảo vệ đứng ở nhiều cổng vào của Nhà thi đấu Phú Thọ để kiểm soát vé, số lượng người vào.