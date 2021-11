Đồ mới không giảm giá, đồ cũ ít người mua dịp Black Friday

Tại khu vực thử đồ, nhiều người xếp hàng chờ tới lượt sau khi lựa chọn được các món ưng ý. Nhân viên nhắc nhở khách hàng đứng giãn ra, đảm bảo khoảng cách an toàn. Quản lý gian hàng nhận định năm nay, lượng khách mua sắm dịp Black Friday không đông như mọi năm do ảnh hưởng của dịch, nhưng cũng hơn hẳn ngày thường. “Để đảm bảo an toàn, chúng tôi chia nhân viên thành 2 nhóm, luân phiên làm theo ngày. Thay vì giảm giá nhiều mặt hàng, chương trình sale năm nay tập trung vào những sản phẩm đẹp, chất lượng hơn vì giờ mọi người đi mua sắm thời gian cũng ngắn và chỉ mua đồ họ cần”, người này nói.