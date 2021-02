'Đỏ mắt' tìm lao động sau Tết

Anh Hải (quê An Giang) vừa quay lại Bình Dương sau kỳ nghỉ Tết. Anh cho biết bản thân và nhiều bạn bè có xu hướng nghỉ việc sau khi nhận lương tháng 13 và thưởng Tết. Năm vừa qua, do không hài lòng với chế độ lương, thưởng, anh đã nghỉ việc và hiện đi tìm việc mới. "Doanh nghiệp ở các KCN quanh đây đang tuyển dụng nhiều lắm, mấy hôm nay tôi đi nộp hồ sơ và phỏng vấn không ít nơi, tận dụng lúc nhiều lao động ở xa chưa kịp quay lại do dịch bệnh", anh chia sẻ.