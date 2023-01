Độ lớn của tiểu hành tinh khổng lồ sẽ đến gần Trái Đất năm 2023

3. Chương trình truyền hình thực tế Boys Planet có bao nhiêu thí sinh là người Việt Nam? 1

2

3

4 Ngày 29/12, Mnet đã đăng tải bài hát chủ đề Here I Am nhằm quảng bá cho chương trình truyền hình thực tế Boys Planet. Video có sự xuất hiện của hai thí sinh người Việt Nam là Đặng Hồng Hải (sinh năm 2003) và Nguyễn Thành Công (sinh năm 2000). Đặng Hồng Hải từng là thí sinh The Voice Kids năm 2016, từng tham gia chương trình Người Hùng Tí Hon. Trong khi đó, Nguyễn Thành Công thành viên của nhóm nhảy Oops Crew. Trong hình là thí sinh Đặng Hồng Hải khi trình diễn ca khúc chủ đề Here I Am. Ảnh: Mnet.