Do Kwon không được tại ngoại

Bloomberg đưa tin tòa án đã bác bỏ phán quyết tạm thả Do Kwon - người đứng sau sự sụp đổ của đồng LUNA.

Do Kwon bị cảnh sát Montenegro áp giải hôm 23/3. Ảnh: Reuters.

Cụ thể, hôm 24/4, Tòa án cấp cao Montenegro tại Podgorica đã thu hồi quyết định cho phép bảo lãnh Do Kwon, phát ngôn viên Marija Rakovic tại tòa án cho biết. Số tiền bảo lãnh 400.000 euro cũng bị thu hồi.

Hiện Do Kwon vẫn tiếp tục bị giam giữ trong tù. Quyết định này cũng có hiệu lực với bạn đồng hành Han Chang Joon - cựu nhân viên tài chính của Terraform Labs - của Do Kwon. Theo Bloomberg, luật pháp không giới hạn đệ đơn liên quan đến việc bảo lãnh cho tòa án.

Trước đó, hôm 12/5, một tòa án có thẩm quyền thấp hơn tại Montenegro đã đưa ra phán quyết tạm thả Do Kwon và Han Chang Joon với số tiền bảo lãnh 400.000 euro (hơn 440.000 USD ), Reuters đưa tin. “Tòa án nhận thấy khả năng mất số tiền bảo lãnh 400.000 euro mỗi người đủ để ngăn ngừa khát khao bỏ trốn”, tòa án tuyên bố.

Do Kwon, người đứng sau thảm họa LUNA với thiệt hại hơn 40 tỷ USD , đã bị cảnh sát Montenegro bắt giữ tại sân bay Podgorica cuối tháng 3. Ảnh: Bloomberg.

Nếu quyết định này được thực thi, Do Kwon và Han vẫn sẽ bị giam lỏng tại nhà và bị cảnh sát giám sát. Tuy nhiên, công tố viên Tòa án cấp cao Montenegro đã kháng cáo phán quyết này và yêu cầu thu hồi số tiền bảo lãnh trước khi tòa án cấp cao Podgorica đưa ra phán quyết chính thức.

“Tòa án có thẩm quyền thấp hơn phải thay đổi quyết định của mình dựa trên phán quyết từ Tòa án cấp cao”, phát ngôn viên Marija Rakovic khẳng định.

Động thái trên diễn ra hai tháng sau khi Do Kwon cùng bạn đồng hành Han Chang Joon bị giới chức Montenegro bắt giữ tại sân bay khi chuẩn bị đáp chuyến bay đến Dubai hồi cuối tháng 3. Ngay sau đó, một số hình ảnh Kwon và Giám đốc tài chính Terraform Han Chang-joon bị còng tay áp giải ra khỏi tòa án Montenegro đã xuất hiện trên mạng xã hội.

Bộ đôi này bị cáo buộc làm giả giấy tờ. Cảnh sát Montenegro sau đó bắt giữ Kwon và Han, đồng thời thông báo cho Văn phòng Interpol tại Seoul, đề nghị xác nhận danh tính của hai người này.

Theo Bộ Tư pháp Hàn Quốc, kết quả kiểm tra dấu vân tay hai người bị bắt giữ trùng khớp với Kwon và Han. Qua kiểm tra hành lý, cảnh sát Montenegro tìm thấy các hộ chiếu giả của Costa Rica, Bỉ, máy tính xách tay và một số thiết bị khác trong hành lý của Do Kwon và Han.

Trước khi bị bắt, dù bị truy nã gắt gao, nhà đồng sáng lập Terraform Labs vẫn thường xuyên trả lời phỏng vấn báo chí, tham gia các buổi livestream và tuyên bố không che giấu vị trí nơi ở bản thân.

Ngay sau khi có thông tin Do Kwon bị bắt tại Montenegro, công tố viên liên bang Mỹ đã yêu cầu dẫn độ người này sang New York để hầu tòa. Cùng lúc đó, phát ngôn viên văn phòng công tố quận Nam Seoul Hàn Quốc - bà Kim Hee-kyung nhấn mạnh chính phủ Hàn Quốc cũng muốn dẫn độ Do Kwon về nước. Hiện vẫn chưa rõ Do Kwon sẽ bị dẫn độ về đâu hay khi nào.

Wall Street Journal dự đoán nếu bị kết tội, Kwon có thể phải đối mặt với mức án chưa từng có cho tội phạm tài chính ở Hàn Quốc, lên tới hơn 40 năm tù, nặng hơn cả bản án dành cho Kim Jae-hyun - CEO của công ty Optimus Asset Management.

Tháng 7/2022, Tòa án Tối cao Hàn Quốc đã kết án 40 năm tù đối với Kim Jae-hyun do có liên quan đến một trong những vụ lừa đảo lớn nhất nước này, gây thiệt hại khoảng 1,08 tỷ USD .