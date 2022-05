Do Kwon kêu gọi người dùng ngừng đốt LUNA

Đồng sáng lập Terraform Labs cho rằng việc đốt LUNA là vô ích.

Sáng ngày 23/5, Do Kwon, Đồng sáng lập Terraform Labs khuyên người dùng dừng đốt token LUNA. “Như đã lưu ý nhiều lần, tôi không nghĩ việc gửi token đến địa chỉ ví để đốt là một ý tưởng hay. Sẽ không được lợi gì ngoại trừ việc bạn mất bớt tài sản”, Do Kwon viết trên Twitter.

Trả lời về việc cung cấp địa chỉ ví để đốt token, Do Kwon cho biết ông chỉ làm theo yêu cầu của người dùng. Đồng thời, đồng sáng lập Terraform Labs muốn cảnh báo nhà đầu tư không nên đốt token trừ khi hiểu rõ cơ chế và biết mình đang làm gì.

Giá LUNA bật tăng trong ngày, sau khi người dùng đồng loạt chuyển token vào địa chỉ ví để đốt.

Đợt đốt token này cũng nhận được không ít ý kiến trái chiều. Qua kiểm tra địa chỉ ví do Do Kwon cung cấp trên trình tìm kiếm của Terra, kết quả không hiển thị số token LUNA đã được người dùng chuyển vào.

Theo WatcherGuru, vào tháng 11/2021, Do Kwon từng xác nhận ông nắm quyền quản lý của một địa chỉ ví đốt LUNA trên diễn đàn Agora. Điều này khiến nhiều người dùng nghi ngờ về tính minh bạch của địa chỉ ví do Do Kwon cung cấp gần đây.

Ngày 22/5, trong một bình luận trên Twitter, người dùng @AntoineRoncin yêu cầu Do Kwon, đồng sáng lập Terraform Labs cung cấp địa chỉ ví để đốt LUNA. “Đưa cho chúng tôi địa chỉ ví đốt LUNA, cộng đồng sẽ giúp bạn đốt nó”, @AntoineRoncin bình luận.

Ngay sau đó, lượng lớn token LUNA được cộng đồng chuyển vào địa chỉ ví do Do Kwon cung cấp. Theo dữ liệu từ Bitquery, đến 12h30 chiều ngày 23/5 (giờ Việt Nam), có khoảng 270 triệu LUNA đã được gửi vào địa chỉ ví trên. Với thị giá hiện tại, lượng token LUNA được đốt trị giá khoảng 54.000 USD .

Theo dữ liệu từ CoinMarketCap, giá LUNA đảo chiều sau khi người dùng đồng loạt đốt token. Trưa ngày 22/5, giá đồng tiền số này bật tăng từ mốc 0,0001 USD và chạm 0,00021 USD vào tối cùng ngày, tương đương mức tăng hơn 100%. Đồng thời, khối lượng giao dịch 24h của đồng LUNA tăng hơn 300%, chạm mốc 2,24 tỷ USD .

Trước đó, Do Kwon, đồng sáng lập Terraform Labs cho biết phía dự án không thể đốt LUNA vì nắm ít nguồn cung. “Làm sao tôi có thể đốt LUNA. Tôi không sở hữu LUNA và dự án nắm giữ chưa đến 0,1% nguồn cung", Do Kwon bình luận trong một bài đăng trên Twitter.

Đợt đốt nguồn cung này được nhiều người dùng hưởng ứng. Trong chủ đề r/terraluna trên Reddit, địa chỉ ví do Do Kwon cung cấp được lan truyền nhanh chóng, các thành viên kêu gọi người nắm giữ đốt bớt nguồn cung LUNA.

Thông tin về loại tiền số trong bài viết không phải là lời khuyên đầu tư từ Zing News. Hoạt động đầu tư tiền mã hóa chưa được pháp luật Việt Nam công nhận và bảo vệ. Các loại tiền số luôn tiềm ẩn nhiều rủi ro tài chính.