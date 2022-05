Do Kwon đã tính chuyện bỏ chạy trước cú sập LUNA?

Các tài liệu của tòa án cho thấy Do Kwon đã giải thể trụ sở của Terraform Labs tại Hàn Quốc vài ngày trước khi LUNA sụp đổ.

Theo Digital Today, thông tin thu thập từ văn phòng Tòa án tối cao của Hàn Quốc cho thấy Do Kwon, đồng sáng lập Terraform Labs đã chủ động thanh lý 2 văn phòng của Terraform Labs. Trụ sở chính tại Busan và văn phòng ở Seoul được giải thể sau cuộc họp cổ đông hôm 30/4.

Đến ngày 4/5, hệ sinh thái Terra bắt đầu đổ sập. Mối tương quan giữa thời điểm giải thể công ty và đợt lao dốc của LUNA đã làm dấy lên nhiều nghi ngờ cho cộng đồng đầu tư tiền số.

Phản hồi về sự việc này, Do Kwon cho biết lý do đóng cửa trụ sở là do ông chuyển sang Singapore sinh sống. Đồng thời, Do Kwon khẳng định thời điểm giải thể trụ sở không liên quan đến vụ sập giá của LUNA.

Do Kwon xác nhận về vụ giải thể Terraform Labs.

“Tôi đã ở Singapore từ tháng 12/2021. Đây là quyết định cá nhân và đã được dự tính từ trước. Bản thân tôi đã đề cập về vấn đề này trong các buổi phỏng vấn và một số podcast. Thời điểm giải thể trụ sở ở Hàn Quốc là hoàn toàn ngẫu nhiên”, Do Kwon bình luận trong một bài đăng trên Twitter.

Kế hoạch hồi sinh LUNA vẫn đang trong thời gian biểu quyết. Tuy vậy, đợt bầu chọn này cũng nhận được không ít ý kiến trái chiều. Trong cuộc bầu chọn sơ bộ trên diễn đàn TerraLabs do người dùng tạo lập, phần lớn nhà đầu tư yêu cầu đốt LUNA như cách Changpeng Zhao, CEO Binance đề xuất.

Ngược lại, trên website Terra, các validators (người khóa token LUNA để tham gia xác thực giao dịch cho chuỗi khối) chấp nhận kế hoạch tạo chuỗi khối mới và thay đổi nguồn cung.

Kế hoạch của Do Kwon bị cho là chỉ chiều lòng những nhà đầu tư lớn, bỏ qua sự phản đối của nhà đầu tư nhỏ lẻ. Đồng thời, đợt biểu quyết hồi sinh LUNA đã làm mất bản chất phi tập trung của blockchain.

Konstantin Boyko-Romanovsky, Giám đốc điều hành kiêm nhà sáng lập Allnodes cho biết ông không đồng tình với việc tạo bình chọn của đội ngũ phát triển.

“Cách quản lý của cuộc bầu chọn đã đi ngược với tính phi tập trung của blockchain. Chúng tôi không thích quy trình quản trị của đề xuất này. Có vẻ như việc ra mắt chuỗi mới đã được quyết định trước cả khi đợt biểu quyết kết thúc", Konstantin Boyko-Romanovsky nói với The Block.

Theo CEO Allnodes, giải pháp hồi sinh LUNA của Do Kwon không phải là lựa chọn tốt nhất và cần có thêm thời gian để thảo luận về tương lai của dự án. Boyko-Romanovsky cho rằng Terraform Labs có quyền can thiệp vào kết quả của cuộc bầu chọn nên Allnodes đã phủ quyết và đứng về phía cộng đồng.

