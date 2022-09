Do Kwon đã tẩu tán 3.313 Bitcoin khi bị truy bắt

Văn phòng Công tố phía Nam Seoul xác nhận quỹ phòng hộ Luna Foundation Guard đã chuyển 66,59 triệu USD dưới dạng Bitcoin để tẩu tán.

Do Kwon, Đồng sáng lập Terraform Labs. Ảnh: CoinAge.

Hôm 14/9, sau khi bị phát lệnh truy nã, Do Kwon, Giám đốc điều hành Terraform Labs (TFL) đã chuyển 3.313 đồng Bitcoin, tương đương 66,59 triệu USD đến 2 sàn giao dịch tiền số. Theo CoinDesk Korea, con số trên được tính toán dựa trên dữ liệu của Crypto Quant, công ty chuyên phân tích dữ liệu on-chain (trên chuỗi khối).

Cách đây 4 tháng, Văn phòng Công tố Quận Nam Seoul và Đội Điều tra Tội phạm Chứng khoán bắt đầu cuộc điều tra nhằm truy tố và đóng băng tài sản của Do Kwon. Theo dữ liệu từ CryptoQuant, ví tiền số của Luna Foundation Guard (LFG) được tạo vào ngày 15/9 trên sàn giao dịch Binance. LFG là quỹ phòng hộ do Do Kwon sáng lập, nhầm trợ giá LUNA cũ (nay là LUNC) và stablecoin UST.

Sau đó, 3.313 Bitcoin được chuyển từ Binance lên sàn Kucoin và OKX. Cụ thể, quỹ này chuyển 1.354 BTC lên Kucoin từ ngày 15-18/9. Số còn lại được gửi đến địa chỉ ví trên sàn OKX. Đợt chuyển tiền của LFG được chia nhỏ thành nhiều giao dịch.

Do Kwon vẫn tiếp tục hoạt động trên Twitter.

Theo CoinDesk, các nhà chức trách đã yêu cầu 2 sàn giao dịch nói trên đóng băng lượng tài sản của LFG. Tuy vậy, phía OKX được cho là đã “phớt lờ” yêu cầu của Văn phòng Công tố. CoinDesk cho biết 1.959 BTC trên OKX có thể đã được chuyển sang một sàn giao dịch khác.

Các công tố viên đang điều tra nhiều giao dịch chuyển tiền, bao gồm các khả năng rửa tiền, xóa dấu vết… “Trong cuộc điều tra hình sự thông thường, nếu lượng tiền lớn được chuyển từ tài khoản của nghi phạm sau khi phát lệnh bắt giữ thì buộc phải điều tra chuyên sâu với nghi phạm đó. Trước tiên, chúng tôi cần kiểm tra xem lượng tài sản này có phạm pháp hay không”, một cựu công tố viên cho biết.

Sáng 26/9, Hàn Quốc cho biết Interpol đã yêu cầu các cơ quan thực thi pháp luật trên toàn thế giới xác định vị trí và bắt giữ người đồng sáng lập Terraform Labs, Do Kwon.

Các công tố viên Seoul cho biết Interpol chính thức phát lệnh truy nã đỏ đối với Do Kwon với cáo buộc đứng sau cú sập tiền số LUNA, cuốn bay hơn 60 tỷ USD giá trị vốn hóa.

Theo Bloomberg, lệnh truy nã đỏ từ Cảnh sát Hình sự Quốc tế sẽ có hiệu lực toàn cầu, khiến việc di chuyển của tội phạm trở nên khó khăn. Do Kwon sẽ không thể sử dụng visa và di chuyển giữa các quốc gia khác nhau. Đồng thời, lực lượng cảnh sát ở các nước có thể bắt giữ người đàn ông này để dẫn độ về Hàn Quốc.

Ngoài Do Kwon, lệnh bắt giữ cũng bao gồm 5 đối tượng khác. Báo cáo cho biết lệnh bắt giữ được đưa ra với lí do bị buộc tội vi phạm Đạo luật Thị trường Vốn.

Khi phát lệnh bắt giữ vào ngày 14/9, Văn phòng Công tố ở Seoul lúc ấy cho biết Do Kwon đang ở Singapore. Tuy nhiên, cơ quan công tố từ chối cho biết liệu họ có nắm được vị trí chính xác của đồng sáng lập dự án Terra hay không. Đến ngày 17/9, cảnh sát Singapore tuyên bố Do Kwon không còn ở nước này.

Ngay sau đó, Do Kwon viết trên Twitter rằng ông không có gì để che giấu và đang "hoàn toàn hợp tác" với các cơ quan chính phủ. Tuy nhiên, tuyên bố này bị các công tố viên Hàn Quốc bác bỏ.

Ngày 18/9, các công tố viên Hàn Quốc khẳng định Do Kwon “rõ ràng là đang chạy trốn”, theo Yonhap News Agency. Do Kwon đã có kế hoạch chạy trốn khỏi đất nước trước khi đồng LUNA sụp đổ vào tháng 5.

Thông tin về loại tiền số trong bài viết không phải là lời khuyên đầu tư từ Zing News. Hoạt động đầu tư tiền mã hóa chưa được pháp luật Việt Nam công nhận và bảo vệ. Các loại tiền số luôn tiềm ẩn nhiều rủi ro tài chính.