Do Kwon có nguy cơ lãnh án hơn 40 năm tù

Do Kwon có khả năng lãnh án hơn 40 năm tù, nặng hơn bản án dành cho Kim Jae-hyun - CEO của công ty Optimus Asset Management.

Cảnh sát Montenegro áp giải Do Kwon hôm 23/3. Ảnh: Reuters.

Theo trang Wall Street Journal, nhà đồng sáng lập Terraform Labs Do Kwon – người đứng sau sự sụp đổ của đồng LUNA có thể phải đối mặt với án tù lên tới hơn 40 năm.

Ngay sau khi có thông tin Do Kwon bị bắt tại Montenegro vào cuối tháng 3, công tố viên liên bang Mỹ đã yêu cầu dẫn độ người này sang New York để hầu tòa. Cùng lúc, phát ngôn viên văn phòng công tố quận Nam Seoul Hàn Quốc - bà Kim Hee-kyung nhấn mạnh chính phủ Hàn Quốc cũng muốn dẫn độ Do Kwon về nước. Hiện vẫn chưa rõ Do Kwon sẽ bị dẫn độ về đâu hay khi nào.

Dan Sung-han, công tố viên giám sát vụ án cho rằng việc dẫn độ Kwon sang Hàn Quốc là cách tốt nhất để thực thi công lý cho các nhà đầu tư bị tổn thất bởi sự sụp đổ của đồng TerraUSD và LUNA. Ông Dan khẳng định Hàn Quốc có nhiều khả năng xử lý vụ việc hơn vì hầu hết bằng chứng và đồng phạm quan trọng liên quan đến Terraform Labs đều được chính phủ nước này nắm giữ.

Do Kwon đứng sau thảm họa LUNA với thiệt hại hơn 40 tỷ USD . Ảnh: Bloomberg.

Wall Street Journal dự đoán nếu bị kết tội, Kwon có thể phải đối mặt với mức án chưa từng có cho tội phạm tài chính ở Hàn Quốc, lên tới hơn 40 năm tù, nặng hơn cả bản án dành cho Kim Jae-hyun - CEO của công ty Optimus Asset Management.

Tháng 7/2022, Tòa án Tối cao Hàn Quốc đã kết án 40 năm tù đối với Kim Jae-hyun do có liên quan đến một trong những vụ lừa đảo lớn nhất nước này, gây thiệt hại khoảng 1,08 tỷ USD .

Tháng 3 vừa qua, các quan chức Hàn Quốc xác nhận Do Kwon đã bị bắt giữ ở Montenegro. Ngay sau đó, một số hình ảnh Kwon và Giám đốc tài chính Terraform Han Chang-joon bị còng tay áp giải ra khỏi tòa án Montenegro đã xuất hiện trên mạng xã hội.

Trước khi bị bắt, dù bị truy nã gắt gao, nhà đồng sáng lập Terraform Labs vẫn thường xuyên trả lời phỏng vấn báo chí, tham gia các buổi livestream và tuyên bố không che giấu vị trí nơi ở bản thân.