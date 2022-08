Đổ keo ổ khóa, vẽ bậy lên tường để kêu gọi đăng ký kênh YouTube

Đối tượng vẽ bậy, phá hoại bằng cách đổ keo vào ổ khóa nhà dân tại Đà Nẵng để kêu gọi đăng ký kênh YouTube.

Theo trang thông tin điện tử của Công an Thành phố Đà Nẵng, công an phường Mỹ An, quận Ngũ Hành Sơn, TP Đà Nẵng đã truy xét, làm rõ đối tượng đổ keo 502 vào ổ khóa hàng chục hộ dân trên địa bàn, gây hoang mang trong nhân dân.

Vào rạng sáng 16/8, 17 hộ dân ở Kiệt 89, đường Lê Văn Hưu, phường Mỹ An, quận Ngũ Hành Sơn, Đà Nẵng, tá hỏa khi ngủ dậy thấy ổ khóa cổng cửa nhà bị đổ keo 502. Người bị hại buộc phải cưa khóa mới mở được cửa ra khỏi nhà.

Ổ khóa bị đổ keo và mảnh giấy quảng cáo kênh YouTube tại hiện trường. Ảnh: Tuổi trẻ CA Đà Nẵng.

Kèm theo ổ khóa bị đổ keo đó là một mẩu giấy nhỏ ghi nội dung chỉ dẫn truy cập đến một kênh YouTube. Cụ thể, trên mảnh giấy nhỏ chứa nội dung kêu gọi truy cập vào nền tảng YouTube, đăng ký kênh có tên “hv domino ****”.

Sau quá trình điều tra, đến 13h cùng ngày, công an phường Mỹ An đã làm rõ đối tượng gây ra vụ việc trên là N.N.K, sinh năm 2006, trú tại phường Hoà Khánh Bắc, quận Liên Chiểu, TP Đà Nẵng.

Tại cơ quan công an, bước đầu K. khai nhận đã thực hiện hành vi nhỏ keo và dán tờ giấy ở tổng cộng 45 hộ dân trên đường đi từ Hòa Khánh Bắc đến Mỹ An và một số phường khác trên địa bàn thành phố.

Khi vụ việc được fanpage Tuổi trẻ Công an TP Đà Nẵng chia sẻ, nhiều người dùng cho biết tình trạng bị xịt sơn, dán giấy quảng cáo cho kênh YouTube nêu trên đã xuất hiện hơn một năm, ở nhiều khu vực của TP Đà Nẵng.

“Nó viết đầy trên tường ở đường Trần Cao Vân, Phạm Như Xương, Tôn Đản, bảo đăng ký kênh YouTube đó”, tài khoản Lưu Hoài Nam viết. Trong khi đó, người dùng Huỳnh Thị Băng Tâm cho biết đã thấy hình kêu gọi đăng ký kênh YouTube ở nhiều khu vực như Cẩm Lệ, Ngũ Hành Sơn… thuộc TP Đà Nẵng.

Hiện tại, kênh hv domino **** của đối tượng nêu trên vẫn tồn tại trên YouTube. Tài khoản này đăng tải video từ tháng 2/2022, có 39 người đăng ký và gần 10.000 lượt xem. Dưới phần bình luận của các clip, có nhiều bình luận bức xúc từ những người bị chủ kênh vẽ bậy, đổ keo vào ổ khóa từ nhiều tháng trước.

Đối tượng rao bán dịch vụ "quảng cáo kênh YouTube tận nhà" bằng cách vẽ bậy, phá hoại tài sản.

Trước các phản hồi tiêu cực, chủ tài khoản nêu trên vẫn thản nhiên đáp trả, hăm dọa tiếp tục phá hoại.

Đồng thời, người này còn rao bán "dịch vụ quảng cáo kênh YouTube tận nhà", bằng nhiều cách quấy rối như vẽ bậy lên áo thun người khác, dán quảng cáo, xì hơi bánh xe, đập phá chậu hoa, cắt dây mũ bảo hiểm…

Hiện công an phường Mỹ An, TP Đà Nẵng đang tiếp tục xác minh, làm rõ vụ việc trên để đề xuất xử lý.