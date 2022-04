Đỗ Hoàng Việt - thiếu gia kín tiếng của Chủ tịch Tân Hoàng Minh

Trong ba người con của ông Đỗ Anh Dũng (Chủ tịch Tân Hoàng Minh), Anh Sa và Đỗ Hoàng Việt sống kín tiếng. Trái lại, Denis Đỗ lại có đời tư ồn ào khi chơi thân với Seungri.

Chủ tịch tập đoàn Tân Hoàng Minh có ba người con, gồm Đỗ Hoàng Minh (thường gọi là Denis Đỗ), Đỗ Hoàng Việt và Anh Sa.

Dù không tham gia showbiz hay có nhiều hoạt động bề nổi trên truyền thông, ba người vẫn luôn nhận được sự chú ý của dư luận, đặc biệt là Đỗ Hoàng Minh (Denis Đỗ). Trong khi đó, thông tin về Đỗ Hoàng Việt lại khá ít ỏi.

Tối 5/4, Cơ quan điều tra Bộ Công an đã khởi tố bị can Đỗ Anh Dũng (61 tuổi, Chủ tịch Tập đoàn Tân Hoàng Minh) về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Đỗ Hoàng Việt - con trai ông Dũng - cùng 5 bị can khác cũng bị khởi tố.

Ông Đỗ Anh Dũng cùng 3 người con.

Thiếu gia kín tiếng với đám cưới đình đám ở Singapore

Đỗ Hoàng Việt (con trai thứ hai của ông Đỗ Anh Dũng) lại chọn cuộc sống khá kín tiếng. Việt sinh năm 1993, tốt nghiệp Berkeley College (Mỹ) loại xuất sắc, với điểm trung bình (GPA) tuyệt đối 4.0. Anh là một trong hai sinh viên Việt Nam được trao giải thưởng President của Berkeley College. Ngoài ra, Việt cũng là cử nhân ngành Đầu tư bất động sản của New York University.

Lần hiếm hoi Đỗ Hoàng Việt xuất hiện trên mặt báo là đám cưới đình đám của mình ở Singapore vào năm 2017. Hôn lễ gây chú ý vì sự xuất hiện của Seungri và nhóm bạn thân nhà giàu của anh trai Đỗ Hoàng Minh (Denis Đỗ).

Sau khi về nước, năm 2018 Hoàng Việt làm Giám đốc Ban Marketing - Truyền thông của Tân Hoàng Minh, phụ trách quảng bá các sản phẩm siêu sang của Tập đoàn.

Ngoài vai trò Phó tổng giám đốc Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Khách sạn Tân Hoàng Minh, Đỗ Hoàng Việt còn là người đại diện của nhiều công ty con khác.

Denis Đỗ chơi thân với Seungri, nhiều lần đưa cựu thành viên Big Bang tới dự tiệc riêng của gia đình.

Con trai cả và tình bạn tai tiếng với Seungri

Đỗ Hoàng Minh (Denis Đỗ) lại là người quen mặt nhất với truyền thông. Anh được chú ý vì mối quan hệ với nhiều ngôi sao châu Á và có mặt trong nhóm bạn thân nhà giàu cùng Tylor Kwon (bạn trai Jessica Jung) và Kim Lim - ái nữ tỷ phú Singapore.

Denis Đỗ sinh năm 1986, tốt nghiệp Đại học Sorbonne (Pháp) chuyên ngành Quản trị kinh doanh, từng học thêm về quản trị tài chính. Sau thời gian du học, Denis Đỗ về nước làm việc tại tập đoàn Tân Hoàng Minh.

Nhờ thời gian ở nước ngoài, Denis Đỗ có mối quan hệ rộng với giới tài phiệt và ngôi sao, từ đó quen biết với Seungri (cựu thành viên Big Bang) và Yoo In Suk (chồng diễn viên Park Han Byul). Đây cũng là hai cái tên trong vụ bê bối Burning Sun chấn động ngành giải trí Hàn Quốc tháng 3/2019.

Nhóm bạn trên không chỉ giao lưu, du lịch cùng nhau, mà còn có mặt tại các buổi gặp gỡ riêng tư của gia đình. Yoo In Suk thường xuất hiện tại các sự kiện kinh doanh quan trọng của tập đoàn Tân Hoàng Minh. Seungri liên tục góp mặt tại sinh nhật Chủ tịch Tân Hoàng Minh, đám cưới Đỗ Hoàng Việt (em trai Denis Đỗ). Thậm chí, ông Đỗ Anh Dũng từng tặng cho Seungri một căn hộ cao cấp ở Việt Nam và nam ca sĩ cũng gọi ông này là bố.

Vì sự thân thiết trên, dư luận nghi ngờ Denis Đỗ có dính dáng tới việc làm ăn phi pháp của Seungri và Yoo In Suk, gồm các hành vi như lập công ty ma, hối lộ, đánh bạc, rửa tiền...

Sau khi scandal nổ ra, truyền thông Hàn Quốc phát hiện Denis Đỗ đã nộp đơn từ chức, rút khỏi BC Holdings - công ty do Seungri thành lập vào tháng 3/2016, trụ sở công ty được giới thiệu đặt tại Hong Kong. Công ty này được nhận định là doanh nghiệp "ma" để thực hiện hành vi gian lận kinh tế của Seungri và Yoo In Suk.

Trước các nghi vấn trên, người phát ngôn của Denis Đỗ đã trả lời Zing, khẳng định thành viên Tân Hoàng Minh không liên quan đến việc kinh doanh của Seungri, hai người chỉ là bạn bè. Về việc rút khỏi BC Holdings, người này cũng cho biết Denis Đỗ đã ngừng hợp tác kinh doanh từ trước khi scandal nổ ra.

Nhiều người vẫn nhận định Denis Đỗ có liên quan đến bê bối của Seungri. Tuy nhiên, từ thời điểm đó, Denis Đỗ giữ im lặng, hạn chế xuất hiện trước truyền thông.

Con gái riêng với Hoa hậu Giáng My

Anh Sa sinh năm 1995 là con riêng của Hoa hậu Đền Hùng Giáng My và ông Đỗ Anh Dũng. Cô tốt nghiệp chuyên ngành marketing tại Đại học Lehigh (Bethlehem, Philadelphia, Mỹ).

Anh Sa có nhiều nét giống mẹ nhưng lại quyết định theo đuổi con đường kinh doanh, không tham gia showbiz. Cô được xem là một trong những rich kid kín tiếng, số lần lộ diện trước truyền thông chỉ "đếm trên đầu ngón tay".

Trong giai đoạn du học tại Mỹ, Anh Sa thường nhắc tới gia đình, chia sẻ tình cảm dành cho cha mẹ và hai anh trai. Cô cũng từng chia sẻ nhiều hình ảnh về cuộc sống sang chảnh, du lịch nhiều nơi và thú chơi đồ hiệu xa xỉ.

Anh Sa và mẹ - Hoa hậu Đền Hùng Giáng My.

Khi về nước, Anh Sa tham gia vào công việc kinh doanh của gia đình. Từ đó, cô khóa tài khoản mạng xã hội, ngừng chia sẻ cuộc sống cá nhân, hạn chế xuất hiện cùng mẹ.

Giáng My kể con gái là người ít nói, ngại xuất hiện trước đám đông. Anh Sa là người kín tiếng nhất trong ba người con của chủ tịch Tân Hoàng Minh.