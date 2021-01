Đỗ Hoàng Dương và Cody rủ nhau song ca

Không chỉ kết thân trong phim, Đỗ Hoàng Dương và Cody còn mang đến màn song ca đầy ngẫu hứng trên sân khấu “V Heartbeat Year End Party 2020”.

Đêm nhạc V Heartbeat Year End Party 2020 diễn ra vào tối 16/1 tại nhà hát Hòa Bình (TP.HCM), với quy mô lên đến 2.000 người. Chương trình quy tụ từ những cái tên nổi tiếng hàng đầu Vbiz như Noo Phước Thịnh, Ngô Kiến Huy, Trịnh Thăng Bình đến những nghệ sĩ trẻ như Tlinh, Yuno Bigboi…

Một trong những màn song ca được mong chờ nhất đêm nhạc phải kể đến Đỗ Hoàng Dương và Cody. Sau 2 tập đầu tiên trong Em là chàng trai của anh, cả hai trở thành một trong những cặp được nhiều khán giả trẻ yêu thích. Sau màn “khóa môi” bất ngờ trong tập 2, khán giả tiếp tục mong ngóng những diễn biến tiếp theo. Đó là lý do Vfan không khỏi hào hứng trước sự xuất hiện của cặp oan gia tại đêm nhạc V Heartbeat Year End Party 2020.

Xuất hiện trong không gian vũ trụ ảo diệu, vẫn phong cách tươi trẻ, đầy năng lượng, Đỗ Hoàng Dương và Cody kể lại hành trình bị cảnh sát vũ trụ áp giải xuống Trái Đất và tận hưởng niềm vui, tình yêu tuổi trẻ ở đây trong bản mashup Không yêu cũng chẳng cô đơn - Tình yêu xanh mượt. Từng tham gia nhiều đêm nhạc VLive, nhưng đây là lần đầu tiên cả hai song ca, mang đến món quà âm nhạc thú vị chiêu đãi fan.

V Heartbeat Year End Party 2020 là sân khấu đầu tiên Đỗ Hoàng Dương và Cody song ca.

Một trong những cái tên được trông đợi không kém ở phần đầu chương trình là Tlinh. Mang đến bản rap Gái độc thân thuộc thể loại hip hop tượng trưng cho chính mình, Tlinh khiến sân khấu thêm sôi động và bùng nổ. Sau Rap Việt, V Heartbeat Year End Party 2020 là một trong những sân khấu âm nhạc đầu tiên Tlinh tham gia trình diễn, tuy vậy không thể phủ nhận phong cách chuyên nghiệp cùng khả năng làm chủ sân khấu của nữ rapper sinh năm 2000.

Tlinh khiến sân khấu thêm sôi động và bùng nổ với bản rap Gái độc thân.

Tiếp tục khuấy động không khí đại nhạc hội là sự xuất hiện của bộ ba K-ICM - APJ - Ryo. Không chỉ tái hiện những bản hit được nhiều bạn trẻ yêu thích, cả ba còn biến V Heartbeat Year End Party 2020 thành sân khấu debut sáng tác hoàn toàn mới.

Ngay ở những tiết mục đầu tiên, đại nhạc hội cuối năm của VLive khiến khán giả không ngừng reo hò và hào hứng. Sự tham gia của dàn nghệ sĩ nổi tiếng gồm Noo Phước Thịnh, Ngô Kiến Huy, Trịnh Thăng Bình, Hiền Hồ… hệ thống sân khấu được đầu tư quy mô, các tiết mục được chuẩn bị kỹ lưỡng, tất cả hứa hẹn mang đến những tiết mục mãn nhãn và thăng hoa.

Noo Phước Thịnh, Ngô Kiến Huy sẽ mang đến những tiết mục mãn nhãn và thăng hoa.

Cũng trong khuôn khổ đại nhạc hội, giải thưởng VLive Awards 2020 sẽ được công bố người chiến thắng tại 4 hạng mục gồm “Best stage of V Heartbeat” (Sân khấu V Heartbeat ấn tượng nhất), “V membership community” (Cộng đồng membership hoạt động sôi nổi nhất); “Rising star of the year” (Nghệ sĩ mới xuất sắc nhất) và “Best Vpop comeback” (Màn trở lại ấn tượng nhất).