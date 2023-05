Đồ Gucci, local brand của Sơn Tùng M-TP trong MV mới

Ra mắt sản phẩm âm nhạc MAKING MY WAY vào ngày 5/5, Sơn Tùng M-TP gây ấn tượng với bộ đồ đến từ thương hiệu Gucci và thiết kế của nhãn hàng nội địa GIA STUDIOS.

Sơn Tùng M-TP thể hiện gu thời trang ấn tượng trong sản phẩm âm nhạc mới. Ảnh: FB/M-TP.

0h ngày 5/5, Sơn Tùng M-TP chính thức ra mắt sản phẩm âm nhạc mới MAKING MY WAY sau thời gian dài vắng bóng. Không thực hiện MV, giọng ca gốc Thái Bình trình làng định dạng visualizer (hình ảnh trực quan) nhằm giúp khán giả tập trung hơn vào bài hát.

Bên cạnh âm nhạc, outfit của Sơn Tùng cũng được truyền thông, khán giả quan tâm. Ngoài các món đồ đến từ nhà mốt Gucci, anh còn sử dụng trang phục của nhà thiết kế Lâm Gia Khang.

Đảm nhiệm vai trò Giám đốc thời trang của MAKING MY WAY, DADA khiến công chúng mãn nhãn với tạo hình ấn tượng của Sơn Tùng M-TP. Trước đó, stylist này từng hợp tác với nhiều nghệ sĩ khác như Bích Phương, Min, Phương Mỹ Chi...

Quần jogger của Sơn Tùng M-TP nằm trong bộ sưu tập adidas x Gucci. Ảnh: FB/M-TP.

Quần adidas x Gucci

Nhanh chóng đón đầu xu hướng diện đồ thể thao, Sơn Tùng mặc quần jogger trong bộ sưu tập đánh dấu sự kết hợp của adidas và Gucci.

Mẫu quần 3 sọc kẻ đặc trưng của adidas đặc biệt phù hợp với phong cách sang trọng nhưng vẫn trẻ trung, năng động của ca sĩ.

Quần ống rộng sở hữu cạp chun, giúp người mặc thoải mái vận động, di chuyển. Điểm nhấn của món đồ này là phần khóa kéo bên ống, cho phép các tín đồ thời trang thoải mái thay đổi phong cách.

Phiên bản màu xám của Sơn Tùng M-TP phù hợp với tổng thể outfit. Chiếc quần này hiện có giá 1.400 USD .

Đôi giày Gucci của Sơn Tùng phù hợp với phong cách cá tính, bụi bặm. Ảnh: @sontungmtp.

Giày Gucci

Diện nguyên cây Gucci, Sơn Tùng không bỏ lỡ đôi sneaker đến từ nhãn hàng này.

Sản phẩm Men's Screener GG sneaker gây ấn tượng với giới mộ điệu ngay từ khi ra mắt vì thiết kế đặc biệt.

Trông như một đôi giày cũ với các vết bẩn, màu sắc ố vàng, mũi giày cong, món đồ phù hợp với phong cách street style (thời trang đường phố), thể hiện nỗ lực của Gucci trong việc tiếp cận khách hàng trẻ, yêu thích sự bụi bặm.

Logo thương hiệu và sọc đỏ - xanh lá vẫn xuất hiện trên mẫu giày này. Sản phẩm có giá 970 USD , nằm trong bộ sưu tập giày nam của nhãn hàng.

Sơn Tùng M-TP đeo nguyên bộ trang sức Gucci trong sản phẩm mới. Ảnh: FB/M-TP.

Trang sức Gucci

Không chỉ diện áo quần của Gucci, Sơn Tùng M-TP còn đeo trang sức đến từ nhà mốt này. Cụ thể, giọng ca MAKING MY WAY sử dụng chiếc nhẫn Double G mother of pearl và hoa tai Double G của Gucci.

Đặc biệt ưa chuộng trang sức hoa, đây không phải lần đầu tiên Sơn Tùng đeo phụ kiện hình bông hoa trong sản phẩm âm nhạc. Trong MV Có Chắc Yêu Là Đây, anh từng gây sốt khi đeo hoa tai, set nhẫn hoa cúc của nhà mốt Louis Vuitton.

Với sản phẩm âm nhạc mới, ca sĩ dùng nhẫn có giá trị 410 USD , khuyên tai có giá khoảng 310 USD .

Sơn Tùng M-TP cũng chứng minh sự yêu thích với ngọc trai khi đeo chuỗi vòng cổ ngọc trắng trong MAKING MY WAY.



Thiết kế áo cổ lọ đặc biệt của GIA STUDIOS được Sơn Tùng sử dụng. Ảnh: FB/M-TP.

Áo GIA STUDIOS

Không chỉ diện trang phục đến từ nhà mốt nước ngoài, Sơn Tùng còn lựa chọn chiếc áo cổ lọ của nhãn hàng nội địa GIA STUDIOS. Cụ thể, ca sĩ diện chiếc áo cao cổ màu xám với phần tay loe rộng và chất vải nhăn.

Phần chân váy nối liền với dây buộc tại cạp trở thành điểm nhấn của thiết kế này.

Sản phẩm nằm trong bộ sưu tập Ready-To-Wear Thu/Đông 2023 của nhà tạo mẫu Lâm Gia Khang - nhà sáng lập thương hiệu GIA STUDIOS.

Để hoàn thiện outfit, Sơn Tùng M-TP khoác thêm một chiếc áo dạ đen, dáng dài. Combo áo dạ và áo cổ lọ cũng gắn liền với phong cách cá nhân của anh, thường xuyên được ca sĩ ứng dụng hàng ngày.