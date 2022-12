Độ giàu có của dàn sao 'Avatar 2'

Avatar: The Way of Water đang tạo nên cơn sốt phòng vé và trở thành chủ đề được quan tâm. Phim quy tụ dàn nghệ sĩ nổi tiếng, có khối tài sản ấn tượng. Năm 2009, sự nghiệp của Sam Worthington có bước đột phá nhờ Avatar. Kể từ đó, anh góp mặt trong nhiều bộ phim như The Clash of Titans, Everest, Hacksaw Ridge... Ảnh: SCMP.