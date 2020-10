D.O (EXO) đóng phim mới sau khi xuất ngũ

Nam diễn viên Sol Kyung Gu và thành viên D.O. của nhóm EXO sẽ cùng góp mặt trong dự án điện ảnh lấy bối cảnh ngoài không gian mang tựa đề dự kiến “The Moon”.

Ngày 14/10, Naver đưa tin nam diễn viên Sol Kyung Gu và thành viên D.O. của nhóm nhạc EXO sẽ góp mặt trong dự án điện ảnh mang tựa đề dự kiến The Moon. Phim do đạo diễn Kim Yong Hwa của loạt bom tấn Along with the Gods - Thử thách Thần Chết thực hiện.

Nội dung The Moon xoay quanh câu chuyện của hai người đàn ông: một bị bỏ lại bơ vơ giữa vũ trụ và một tuyệt vọng tìm cách cứu đồng đội đang mắc kẹt ngoài không gian.

Nam diễn viên Sol Kyung Gu (trái) và D.O. (phải) sẽ là bạn diễn trong The Moon. Ảnh: Naver.

Nam diễn viên Sol Kyung Gu vào vai người đàn ông ở Trái Đất nhận sứ mệnh giải cứu, trong khi D.O. đảm nhận vai nạn nhân bị cô lập ngoài không gian sau một tai nạn.

Khán giả bày tỏ mong đợi được chứng kiến sự ăn ý về mặt diễn xuất của hai diễn viên, cũng như tài năng của đạo diễn Kim Yong Hwa.The Moon dự kiến ghi hình trong nửa đầu 2021.

D.O. đang thực hiện nghĩa vụ quân sự bắt buộc và theo kế hoạch sẽ xuất ngũ vào cuối tháng 1/2021. Bên cạnh vai trò thành viên nhóm nhạc đình đám EXO, D.O. còn để lại dấu ấn trong lòng khán giả bằng vai diễn trong My Annoying Brother (2016), cùng hai phần phim Along with the Gods năm 2017 và 2018.

Sol Kyung Gu là cái tên quen thuộc của màn ảnh rộng xứ Hàn. Ông bắt đầu sự nghiệp diễn xuất từ 1996 và tới nay đã góp mặt trong gần 50 dự án điện ảnh lớn nhỏ.

Sol Kyung Gul từng giành hai giải Rồng xanh các năm 2013 và 2017. Các tác phẩm tiêu biểu của nam diễn viên gồm Oasis (2002), Hope (2013), The Merciless (2017), Memoir of a Murderer (2017)…