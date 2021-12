Độ dị của nam rapper mạnh nhất đội Rhymastic

Chứng kiến màn đối đầu giữa Lil Wuyn và R.A.F, JustaTee gọi đây là hai rapper chuyên nghiệp đứng trên sân khấu Rap Việt mùa này.

Rhymastic đã chơi sòng phẳng khi ghép Lil Wuyn và R.A.F - hai rapper mạnh nhất đội - vào một cặp ở vòng Đối đầu. Rhymastic chấp nhận nguy cơ mất một trong hai "ngựa chiến". Nhưng đổi lại, màn kết hợp này giúp Rhymastic có đủ yếu tố để dàn dựng thành tiết mục chất lượng và giàu cảm xúc.

Hai rapper đều xuất sắc. Nhưng Lil Wuyn nhỉnh hơn về chất lượng lyrics (câu chữ), với lối đi flow (nhịp) không cần màu mè, nhưng chắc chắn, lôi cuốn và nhẹ nhàng "nuốt con beat". Lil Wuyn đã chứng minh đẳng cấp của rapper mạnh nhất đội Rhymastic, thậm chí ở cả Rap Việt mùa hai.

Độ dị

Đúng như nhận xét từ JustaTee, Lil Wuyn thật sự là rapper chuyên nghiệp. Anh nổi đình đám trong giới underground rap, đã có sản phẩm lan tỏa đến khán giả đại chúng. Những gì Lil Wuyn thể hiện từ vòng Casting, Chinh phục cho tới Đối đầu là phản ánh đúng năng lực của nam rapper.

Trước Rap Việt, Lil Wuyn chiếm thiện cảm bằng chất giọng cuốn hút, viết lyrics sâu sắc và flow không đụng hàng. Cái hay của Lil Wuyn là điều tiết chuẩn xác flow khi cần chậm rãi, đẩy tốc độ lên và cả fast flow. Điểm đặc sắc tiếp theo của Lil Wuyn nằm ở kỹ năng ngắt và nhấn nhịp khó lường.

Lil Wuyn phải bung hết khả năng để đánh bại R.A.F ở trận knock-out. Ảnh: RV.

Trong bản rap Em có muốn, Rhymastic chọn beat phức tạp, với ý đồ làm khó Lil Wuyn và đưa cán cân trận chiến cân bằng hơn. Rapper sinh năm 1995 mở đầu bằng các đoạn melodic. Sau đó, Lil Wuyn "lái" flow uyển chuyển, từ chậm rãi, bất ngờ chuyển nhanh và ngược lại.

Từ melodic đến verse rap và kết thúc bằng melodic, Lil Wuyn chuyển biến chuẩn xác cao độ. JustaTee cho rằng ngay cả khi Lil Wuyn đọc thì thầm từng câu chữ, dòng chảy vẫn chạy vào tai người nghe và không khiên cưỡng.

Rhymastic làm khó cả hai rapper bằng chủ đề quay về tuổi thơ. Lil Wuyn và R.A.F phải đặt trong tâm thế người trưởng thành, nhưng viết ra câu chữ để nhớ lại một thời còn vô tư, hồn nhiên cùng tuổi trẻ.

Lil Wuyn nổi danh qua các bản rap của dòng trap. Ngôn từ nam rapper viết ra có phần ăn chơi, bay bổng, kiểu như verse ở Don't Waste My Time: "Vì vẫn còn bơi trong đống công việc / Từ vạch xuất phát, yah, lao thẳng về đích như là rocket / Nếu có dự án cứ đem tới, work / Lãng phí thời gian thì không ham / Tiếp thu giao lưu và đổi mới / Liên kết từ Bắc vào trong Nam, and we bang".

Lyrics trong bản rap Em có muốn phải đảm bảo yếu tố chuẩn mực và sâu sắc. Nhưng Lil Wuyn hoàn thành tròn trịa, kể cả yếu tố gieo vần.

Binz chỉ ra các câu khiến anh sững lại: "Ta sẽ làm gì nếu như chỉ có một ngày? / Sẽ chinh phục hết mọi trò chơi với bộ não đã bằng này / Sẽ giành được tối đa số điểm trong các cuộc thi / Hay là / Đơn giản ước mình ngây thơ như ban đầu".

Karik khen ngợi: "Lil Wuyn luôn đánh vào tâm lý của người nghe, lúc nào cũng trúng hết. Đôi khi vần của em không liền với nhau, nhưng điều đó không quan trọng. Em làm mọi người thay đổi tư duy, kể cả anh. Đôi khi anh nghĩ, phải là vần này, vần kia, nhưng em làm anh không đoán được".

LK chỉ ra yếu tố "hình tượng hóa" trong từng câu chữ viết ra. Nghĩa là Lil Wuyn biết cách khiến người nghe phải suy nghĩ, tưởng tượng về câu rap của anh. Đây là phẩm chất không dễ làm được khi một rapper đặt bút viết ra câu chữ của bản rap - phải đảm bảo thêm các yếu tố gieo vần và phù hợp cho flow.

"Lil Wuyn", LK và JustaTee cùng đồng thanh trong khoảnh khắc cân não nhất ở tập đấu của đội Rhymastic.

Lil Wuyn đã chuyển mình khi tìm đến Rap Việt mùa hai. Vòng Chinh phục, anh thể hiện bản rap có yếu tố giải trí, nhắm tới khán giả đại chúng. Verse rap trong màn Đối đầu của Lil Wuyn cũng phù hợp tinh thần của game show nhắm tới đối tượng chủ yếu là khán giả mới tiếp cận rap.

Làm việc cùng Rhymastic là lợi thế của Lil Wuyn ở mùa này. Ảnh: RV.

"Át chủ bài" của Rhymastic

Sau vòng Đối đầu, đội Rhymastic xác định các rapper đi tiếp bao gồm 16 BrT, T.C, Lil Wuyn, B-Wine, VSoul (thắng ở trận freestyle rap) và D-Low (được Karik quăng nón).

Trong nhóm này, Lil Wuyn vẫn là "át chủ bài" của Rhymastic. Rapper sinh năm 1995 đã hội tụ đủ phẩm chất của một ứng viên vô địch. Riêng kỹ năng trình diễn, làm chủ sân khấu, chọn chủ đề và cách viết lyrics để bản rap được lan tỏa, Lil Wuyn tạm thời nhỉnh hơn phần còn lại.

R.A.F rất mạnh trong cuộc chiến này, được các huấn luyện viên còn lại và giám khảo LK, JustaTee đánh giá cao. Tuy nhiên, Lil Wuyn thắng một cách thuyết phục. Anh đánh bại R.A.F, nghĩa là vượt qua một "quái vật" của Rap Việt mùa hai.

Khán giả đã có câu trả lời cho việc Lil Wuyn chỉ là hiện tượng rap, hay một ngôi sao thật sự trong cuộc thi này? Vượt qua R.A.F là cú chạy đà lý tưởng cho Lil Wuyn trước đêm thi Bứt phá. Bởi giờ đây, anh là thí sinh được chú ý nhất trong đội.

Rhymastic nhận khá nhiều lời khen sau đêm thi Đối đầu. Anh ghép cặp chuẩn xác, trên tiêu chí sòng phẳng trình độ giữa các rapper. Rhymastic chọn nội dung tốt, đậm chất hip hop nhưng không xa lạ với khán giả đại chúng.

Sự khác biệt ở Rhymastic trong 4 huấn luyện viên nằm ở tư duy của một rapper kiêm nhà sản xuất âm nhạc. Rhymastic chọn ra 4 bản phối gần như hoàn hảo cho các cặp phối. Riêng bài thi của Lil Wuyn và R.A.F, bản phối Rhymastic lựa chọn đã nâng đỡ và thúc đẩy hai rapper vượt qua giới hạn.

Lil Wuyn đáng gờm ở cuộc thi này. Và việc Lil Wuyn được làm việc dưới sự chỉ dẫn, định hướng của Rhymastic càng khiến đối thủ khác phải dè chừng.