Đỗ An trở thành quán quân Trời sinh một cặp

Vượt qua thí sinh đội Uyên Linh, Ái Phương, Đỗ An nhận điểm tuyệt đối và chiến thắng ở chung kết Trời sinh một cặp.

Đỗ An là thí sinh được đánh giá cao nhất từ những tập đầu tiên. Phong độ của anh giữ vững qua từng tuần thi. Vì vậy, việc nam diễn viên vượt qua các thí sinh, giành giải quán quân trong đêm chung kết Trời sinh một cặp 2021 không bất ngờ.

Ở các tập thi trước, Đỗ An luôn cầu kỳ trong khâu dàn dựng sân khấu. Lần này, sân khấu do anh lên ý tưởng vẫn lộng lẫy nhưng phần biểu diễn có sự kết hợp cùng đội trưởng Quốc Thiên và các thí sinh trong đội. Màn thể hiện ấn tượng giúp anh đạt điểm 10.

Lê Thúy đến chúc mừng Đỗ An trong đêm chung kết. Ảnh: Vietcom.

Mở đầu tiết mục, Đỗ An thể hiện ca khúc Bây giờ tháng mấy, ngay sau đó Quốc Thiên hát Gửi gió cho mây ngàn bay. Tiếp theo, nam diễn viên mang tới ca khúc Circus Of Life, Quốc Thiên hát A Whole New World.

Đến ca khúc Heal The World, sự xuất hiện của các thành viên còn lại trong team Quốc Thiên như diễn viên Diệp Bảo Ngọc, vũ công Đình Lộc, stylist Hoàng Ku cùng hòa giọng.

Nhận xét về tiết mục, giám khảo Mỹ Lệ cho rằng việc kết hợp giữa hai giọng ca nam làm chị bất ngờ. Chị nói: "Tiết mục hấp dẫn từ đầu đến cuối, vừa mang tính giải trí, vừa mang tính nghệ thuật".

Về phía NSƯT Thành Lộc, anh cho rằng phần thi mãn nhãn về phần nhìn lẫn phần nghe. Anh còn đánh giá cao tư duy trong việc lựa chọn ca khúc của thí sinh.

Giám khảo Huy Tuấn ngỏ ý: "Nếu sau chương trình, Quốc Thiên và Đỗ An đi hát cùng nhau, tôi xung phong làm nhà sản xuất âm nhạc cho cả hai", anh nói.

Trước đó, Thái Sơn và đội trưởng Uyên Linh mang tới ca khúc Trống vắng. Giám khảo Thành Lộc bất ngờ khi bản hit gắn liền với tên tuổi của ca sĩ Phương Thanh được thể hiện theo phiên bản hiện đại, mới lạ. Mỹ Lệ khen ngợi sự hòa bè ăn ý giữa giọng ca nội lực Uyên Linh cùng chất giọng đặc trưng của Thái Sơn.

Uyên Linh giúp thí sinh lột xác sau các tập thi. Ảnh: Vietcom.

Nhạc sĩ Huy Tuấn cho rằng Uyên Linh đã có công thay đổi nam thí sinh từ chàng trai nhút nhát trở thành hiện đại, giàu năng lượng hơn. Kết quả chung cuộc, Thái Sơn giành giải á quân.

Giải ba thuộc về Hữu Thanh Tùng của đội Ái Phương. Trong đêm chung kết, nam thí sinh tiến bộ hơn các đêm thi trước. Tuy vậy, NSƯT Thành Lộc đã phát hiện trong tích tắc nam thí sinh bị trôi nhịp nhưng được đội trưởng Ái Phương kịp thời kéo lại.

Chính màn xử lý khéo léo này được anh đánh giá cao và không ngần ngại cho điểm tuyệt đối. Nhưng tổng điểm chung cuộc và điểm bình chọn của khán giả tại trường quay dành cho Hữu Thanh Tùng chỉ đứng thứ ba.