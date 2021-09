Đồ ăn sơ chế sẵn tiết kiệm thời gian vào bếp

Các phần ăn được sơ chế, tẩm ướp gia vị hoặc được nấu chín sau đó cấp đông, tiết kiệm khá nhiều thời gian chế biến cho những người bận rộn trong mùa dịch.

Các phần ăn được sơ chế, tẩm ướp gia vị hoặc được nấu chín sau đó cấp đông, tiết kiệm khá nhiều thời gian chế biến cho những người bận rộn trong mùa dịch.

Với các món ăn được sơ chế sẵn, người nội trợ có thể nấu nhanh gọn với gói gia vị và hướng dẫn kèm theo. Một hình thức khác là đồ ăn đã được nấu chín sau đó cấp đông, người dùng chỉ việc rã đông và làm nóng lại trong vài phút là có bữa ăn hoàn chỉnh.

"Trong thời gian giãn cách, mình vẫn dành phẩn lớn thời gian làm việc tại nhà. Vì thế, đồ ăn sơ chế sẵn giúp mình đơn giản hóa việc nấu nướng, các bữa cơm nóng hổi như chế biến từ thực phẩm tươi", chị Thu Thủy (quận 5, TP.HCM) chia sẻ về thói quen ăn uống trong mùa dịch.



Giao bữa ăn đã sơ chế mùa dịch

Những thực phẩm đã qua sơ chế được gọi chung là phần ăn “ready to cook”. Ready to cook chia thành 2 loại gồm thực phẩm đã qua sơ chế, cần bước chế biến đơn giản và đồ ăn trữ đông đã nấu chín cần bước hâm nóng lại, trang Frozen Food Europe giải thích.

Tại các siêu thị, đồ ăn ready to cook đã hiện diện từ lâu. Thực khách có thể dễ dàng tìm thấy những món quen thuộc hàng ngày như gà kho gừng với phần thịt gà đã làm sạch, chặt nhỏ, kèm gói gia vị để riêng. Các loại canh, cá kho… cũng được đóng gói tương tự.

Kể từ đợt bùng phát dịch Covid-19 lần thứ 4, các bữa ăn ready to cook trở nên phổ biến hơn với dịch vụ giao tận nhà. Các món ăn sơ chế được phát triển đa dạng, không chỉ là thực phẩm tươi sống đã làm sạch, mà còn có những món ăn đã chế biến hoàn chỉnh, được cấp đông.

Tasty Kitchen cho biết đơn vị này đang chuyển hướng phát triển các sản phẩm ready to cook để thích ứng với đại dịch. Các sản phẩm sơ chế sẵn phù hợp nhu cầu đa dạng của người dùng như đồ ăn bảo quản đông lên đến 20 ngày, món ăn chế biến đơn giản, linh hoạt trên các thiết bị nấu nướng.

Món gà cuốn lá dứa được sơ chế sẵn, người dùng chỉ việc chiên lên khoảng 10 phút. Ảnh: Thảo Ly.

Giãn cách xã hội quy định các hàng quán dừng dịch vụ bán mang về, chuỗi nhà hàng Pizza 4P's cũng chuyển hướng sang kinh doanh các sản phẩm ready to cook ship tận nhà. Các món ăn quen thuộc trong thực đơn được sơ chế, đóng hộp, người dùng chỉ việc nấu lại từ 10 đến 20 phút theo hướng dẫn chi tiết kèm theo. Theo khảo sát, các phần ăn sơ chế này có giá thành rẻ hơn so với món hoàn chỉnh phục vụ tại nhà hàng. Dù dịch vụ bán mang về đã hoạt động lại, chuỗi nhà hàng này vẫn duy trì các phẩm sơ chế đông lạnh.

Phần ăn chế sẵn của Pizza 4P's giữ được hương vị của món phục vụ tại chỗ. Ảnh: Thảo Ly.

Thói quen ăn uống của người dùng dần thay đổi khi giãn cách xã hội kéo dài, mọi người có xu hướng nấu ăn nhiều hơn khi các hàng quán đóng cửa.

"Các sản phẩm ready to cook đáp ứng được nhu cầu nấu ăn tại nhà của khách hàng khi chưa thể thường xuyên mua đồ tươi tại siêu thị. Đồ ăn sơ chế cũng phù hợp với những người bận rộn nhưng muốn bữa ăn nóng hổi hơn đồ bán sẵn", chị Thảo nói.

Để món ăn đến tay người dùng được đảm bảo chất lượng, thời gian giao hàng là thách thức không nhỏ với các đơn vị kinh doanh ở thời điểm hiện tại.

"Bên vận chuyển quá tải đơn hàng, shipper gặp khó khi giao hàng ở vùng đỏ, cung đường đi xa hơn do có các chốt chặn khu vực, thời gian giới nghiêm cũng khiến những đơn khách đặt cận giờ phải dời lại qua hôm sau để đảm bảo đúng các quy định giãn cách", chị Thảo cho biết.

Ngoài ra, tình trạng nguồn cung không ổn dịch trong mùa dịch cũng là vấn đề các doanh nghiệp quan tâm. Đại diện FlyFood, đơn vị kinh doanh đồ ăn online cho biết nguồn cung cấp thực phẩm đang từng bước hồi phục, tuy nhiên cũng chỉ là những mặt hàng thiết yếu, nguyên liệu chính.

Các phụ liệu, gia vị chuyên dụng vẫn chưa thể nhập được. Giải pháp tạm thời của các đơn vị này là thay đổi thực đơn linh hoạt hàng ngày.



Tiết kiệm đáng kể thời gian nấu nướng

"Thông thường, tôi mất gần 1 tiếng để làm món gà kho gừng. Với đồ ăn đã sơ chế, tôi chỉ mất khoảng 20 phút để chế biến và không cần chuẩn bị gia vị ướp lỉnh kỉnh", chị Thu Thủy chia sẻ về sự tiện lợi của các loại đồ ăn sơ chế sẵn.

Vì tình hình chung, vợ chồng chị Thủy làm quen với việc nấu nướng tại nhà suốt 4 tháng nay. Tuy nhiên, 2 vợ chồng đều bận rộn do làm việc tại nhà nên chị Thủy thường lựa chọn các món ready to cook cho bữa ăn hàng ngày.

Đồ ăn sơ chế sẵn tiết kiệm nhiều thời gian nấu nướng cho người bận rộn. Ảnh: Lê. T.

"Đồ ăn sơ chế sẵn bán nhiều trong các siêu thị, từ canh chua, cá kho, đến đậu nhồi thịt... đều được làm sạch, tẩm ướp sẵn, tôi chỉ việc bật bếp lên nấu", chị Thủy nói.

Giống chị Thủy, anh Lê.T (quận Bình Thạnh, TP.HCM) chia sẻ thường xuyên sử dụng thực phẩm sơ chế sẵn vì không thạo nấu nướng và không thích đồ ăn làm sẵn. "Trước dịch Covid-19, tôi đã quen với việc dùng đồ sơ chế tiện lợi rồi. Vì sống một mình nên tôi thường mua các phần ăn đóng gói theo trọng lượng bán trong theo siêu thị và chế biến đủ dùng trong ngày", anh cho biết.

Các phần ăn đã sơ chế thường có giá nhỉnh hơn thực phẩm tươi sống một chút, song tiện lợi hơn hẳn về thời gian chế biến. Thực phẩm đã qua chế biến cần chú trọng về độ tươi nên các siêu thị thường chia theo trọng lượng khác nhau để người mua chọn lựa. Các sản phẩm đã đóng gói cũng được ghi chú hạn sử dụng, theo anh Lê. T.

Không thường xuyên ghé siêu thị, chị Thảo (quận Bình Thạnh, TP.HCM) thường đặt ship các đồ ăn nấu sẵn mỗi khi không có nhiều thời gian chế biến. Các thực phẩm sơ chế hoặc nấu sẵn đều được cấp đông và có thể bảo quản trong vài ngày nên mỗi lần đặt hàng chị Thảo thường mua nhiều loại, dùng liên tiếp trong 3-4 ngày.

Tiện lợi trong khâu chế biến, song đồ ăn sơ chế sẵn cũng có những nhược điểm. Chị Thảo cho biết nhiều món nêm gia vị sẵn không hợp khẩu vị. "Bữa ăn gần đây nhất tôi đặt mua cháo thịt bò băm. Phần cháo, thịt bò đã nấu chín được trữ đông. Đến bữa tôi chỉ việc rã đông và hầm nóng lại. Tuy nhiên, gia vị nêm nếm hơi nhạt", chị Thảo nói.

Đổi lại sự tiện lợi, các đồ ăn ready to cook có giá thành cao hơn nhiều so với thực phẩm tươi sống. "300 g ức gà tươi sống giá khoảng 30.000 đồng, thêm 20.000 đồng gia vị làm món chiên xù, món ăn tươi tự nấu giá khoảng 50.000 đồng. Tôi đặt mua phần ức gà chiên xù đã sơ chế, nêm nếm, giá khoảng 158.000 đồng chưa bao gồm phí ship", chị Thu Thủy so sánh.