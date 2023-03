Đổ 30 tỷ USD giải cứu ngân hàng First Republic

Những gã khổng lồ Phố Wall hôm 16/3 đồng ý hỗ trợ ngân hàng First Republic đang gặp khó khăn để ngăn chặn khủng hoảng lan rộng.

Một chi nhánh của ngân hàng First Republic ở New York. Ảnh: New York Times.

Bank of America, Goldman Sachs, JP Morgan và các ngân hàng khác sẽ gửi 30 tỷ USD vào First Republic - ngân hàng đã chứng kiến khách hàng rút tiền sau sự sụp đổ của ngân hàng Silicon Valley (SVB). Họ lo ngại rằng First Republic có thể là ngân hàng tiếp theo bị sụp đổ, theo Guardian.

“Hành động của các ngân hàng lớn nhất nước Mỹ phản ánh niềm tin của họ vào hệ thống ngân hàng của đất nước. Chúng tôi đang cùng nhau triển khai sức mạnh tài chính và thanh khoản của mình vào hệ thống lớn hơn, nơi cần thiết nhất”, các ngân hàng cho biết trong một tuyên bố chung hôm 16/3.

Các ngân hàng và cơ quan quản lý hy vọng rằng hành động này sẽ hoạt động như một bức tường lửa bằng việc bảo vệ First Republic và ngăn chặn cuộc khủng hoảng lan sang các ngân hàng nhỏ hơn khác.

Cổ phiếu của First Republic - một ngân hàng có trụ sở tại San Francisco, chủ yếu phục vụ các khách hàng giàu có, bao gồm cả người đồng sáng lập Facebook Mark Zuckerberg - đã giảm khoảng 70% kể từ khi có tin SVB sụp đổ.

Trong một tuyên bố chung, Bộ trưởng Tài chính Mỹ Janet Yellen, Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang Jay Powell và các nhà quản lý cấp cao cho biết: “Việc một nhóm ngân hàng lớn thể hiện sự hỗ trợ này rất đáng hoan nghênh và thể hiện khả năng phục hồi của hệ thống ngân hàng”.

Bà Yellen, ông Powell và Giám đốc điều hành JPMorgan Chase Jamie Dimon đã thảo luận về gói giải cứu này hôm 14/3, Reuters dẫn nguồn tin thân cận. Giám đốc điều hành của Citigroup Jane Fraser cũng đã liên hệ với các ngân hàng lớn để thuyết phục họ tham gia nỗ lực này.

Theo Guardian, đây là một kế hoạch giải cứu chưa từng có. Trong kế hoạch này, hầu hết ngân hàng lớn nhất của Mỹ sẽ gửi tiền không được bảo hiểm vào First Republic.

Bank of America, Citigroup, JP Morgan Chase và Wells Fargo, mỗi ngân hàng gửi 5 tỷ USD vào First Republic. Trong khi đó, Goldman Sachs và Morgan Stanley mỗi ngân hàng gửi 2,5 tỷ USD . Bên cạnh đó, mỗi ngân hàng, bao gồm BNY Mellon, PNC Bank, State Street, Truist và US Bank, gửi 1 tỷ USD . Tổng số tiền gửi từ 11 ngân hàng là 30 tỷ USD .