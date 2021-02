Djokovic và sự tương đồng kỳ lạ với Ronaldo

Có rất nhiều điểm tương đồng giữa hai ngôi sao đang đứng trên đỉnh cao trong môn thể thao của họ.

Bình luận

Cũng như siêu sao bóng đá Cristiano Ronaldo, tay vợt Novak Djokovic luôn tạo ra sự chia rẽ trong những cổ động viên. Người yêu mến cả hai rất nhiều, kẻ căm ghét cũng vô số.

Những người không hoàn hảo

Rất nhiều cầu thủ mơ có được đôi chân phi thường như Ronaldo. "Hào nhoáng,"tài năng", "bền bỉ" và "thú vị" là những ngôn từ được nhắc tới mỗi khi nói đến siêu sao Bồ Đào Nha.

Đó cũng là cách người hâm mộ miêu tả Djokovic. Hôm 21/2, Nole đánh bại Daniil Medvedev trong trận chung kết Australian Open 2021 để nâng số Grand Slam lên 18.

Nole đang có sự tương đồng kỳ lạ với Ronaldo. Như người đồng nghiệp, Djokovic không bao giờ chinh phục được tình cảm tuyệt đối từ người hâm mộ, dù rằng bản thân rất cố gắng.

Ronaldo và Djokovic đều sở hữu nhiều phẩm chất xuất sắc. Tuy vậy, người hâm mộ vẫn thường được nghe những tiếng "gian lận" hay "lừa bịp" hòa vào âm thanh cổ vũ lúc họ thi đấu.

Ronaldo vẫn thường bị tố "ăn vạ" trong thi đấu. Ảnh: Getty.

Suốt sự nghiệp, Ronaldo thường bị tố "ăn vạ" để kiếm penalty trong các trận đấu. Còn Djokovic luôn yêu cầu sự trợ giúp mỗi lần gặp khó khăn. Chiêu trò này giúp anh câu giờ.

Người hâm mộ đùa cợt rằng Nole vướng mọi "căn bệnh" trong các trận đấu ở các giải Grand Slam. Từ khó thở, đau ngực đến chuột rút, tay vợt người Serbia đều trải qua hết.

Đằng sau sự vĩ đại của Ronaldo và Djokovic còn xuất hiện sự kiêu ngạo. Cả hai không bao giờ chịu chấp nhận là số hai ở lĩnh vực họ theo đuổi. Điều này khiến họ bị căm ghét.

Năm 2017, khi giành The Best, Ronaldo dõng dạc tuyên bố: "Sự thật là giải 'The Best' được trao cho người giỏi nhất, và đó chính là tôi. Bởi vậy tôi rất hạnh phúc".

Djokovic cũng chẳng kém cạnh. Năm 2015, sau thất bại trước Roger Federer tại ATP World Tour Finals, Nole có ý "đá đểu"đối thủ để thể hiện sự không phục.

"Chiến thuật của Federer rất hay. Anh ấy thi đấu hay hơn trên sân. Nhưng tôi nghĩ chính mình cho phép đối thủ chơi như vậy", Djokovic cho biết.

Để kể ra những lý do để yêu mến Ronaldo và Djokovic, các chuyên gia có lẽ phải dành rất nhiều giờ để bàn luận. Điều tương tự cũng xuất hiện khi kể về "tính xấu" của hai siêu sao.

Nhưng dù yêu mến hay căm ghét, tất cả phải thừa nhận sự thật rằng họ vẫn nỗ lực để chinh phục sự hoàn hảo, dù đang ở trên đỉnh cao. Và cả hai chưa có dấu hiệu chịu thua sự tàn bạo của thời gian.

Kỷ nguyên của Djokovic

"Chúng ta đang bước vào kỷ nguyên mới của làng banh nỉ, nơi Djokovic trở thành người vĩ đại nhất", chuyên gia Kevin Palmer chạy dòng tiêu đề lớn trên chuyên trang Tennis365.

Medvedev, thuộc nhóm "Next-Gen" (thế hệ tiếp theo), gõ cửa ngôi đền huyền thoại của Djokovic, Federer và Nadal. Song, một người cận vệ già đã từ chối cho tay vợt này bước vào.

Chiến thắng 3-0 (7-5, 6-2, 6-2) của Nole trước Medvedev trên sân Rod Laver như một lời nhắc nhở cho phần còn lại. Các tay vợt trẻ vẫn chưa sánh được với Djokovic, người rất khó bị đánh bại khi đang sung mãn.

Trước khi bước vào trận chung kết Australian Open 2021, Medvedev được đánh giá rất cao. Chuỗi 20 trận bất bại mang đến cho tay vợt này niềm tin. Anh dám nghĩ đến cuộc lật đổ Nole trên mặt sân cứng của Australia.

Thứ tennis của Djokovic vẫn không có tuổi. Ảnh: Getty.

Tuy vậy, Djokovic lại có chiến thắng 3-0 thật sự tàn bạo. Nó giáng đòn mạnh vào không chỉ Medvedev, mà cả những tay vợt trẻ. Nole quá mạnh và phần còn lại của làng banh nỉ phải nỗ lực nhiều hơn mới mong giành được chiến thắng.

Djokovic đang hướng tới mục tiêu cân bằng 20 Grand Slam của Federer. Đây không phải nhiệm vụ bất khả thi, nhất là khi Nole đang chơi thứ tennis không có tuổi.

"Một màn trình diễn khó tin", cựu số một thế giới Mats Wilander bình luận với tư cách chuyên gia Eurosport.

Djokovic có khởi đầu như mơ trong trận chung kết Australian Open 2021. Anh dẫn 3-0 trong set đầu tiên. Thế nhưng Medvedev nỗ lực để cân bằng tỷ số và tạo ra nhiều khó khăn cho đối thủ.

Nhưng hiện tại, Nole không thể bị ngăn chặn.

"Chiến thắng 3-0 của Djokovic là lời tuyên bố đến nhóm 'Next-Gen'. Tay vợt người Serbia quá hoàn hảo và có lối chơi toàn diện. Medvedev cần cải thiện sự đa dạng trong những cú đánh", ông Wilander phân tích.

So về số Grand Slam, Djokovic chưa phải tay vợt vĩ đại nhất. Thế nhưng, hễ còn cầm vợt, tay vợt người Serbia hoàn toàn sáng cửa cân bằng thành tích của Federer và Nadal (20 Grand Slam).

Theo chuyên gia Edward Russell của Fox Sports, "vĩ đại nhất" là khái niệm có hướng chủ quan. Và danh hiệu không phải thước đo duy nhất để đánh giá ai vĩ đại nhất từ trước đến nay.

Bình luận viên Fox Sports Colette Wong nêu quan điểm: "Tôi nghĩ Federer, Nadal và Djokovic đều xứng đáng cho cuộc tranh cãi ai là tay vợt vĩ đại nhất. Nhưng làm thế nào để xác định danh hiệu của một người vĩ đại nhất?"

"Đây là vấn đề tương đối và tùy thuộc vào người bạn nói chuyện. Khi thảo luận về người vĩ đại nhất từ trước đến nay, có những thứ nhất định không định lượng được và điều này có thể gây tranh cãi", chuyên gia này nhấn mạnh.

Trường hợp của Ronaldo trong bóng đá cũng tương tự Djokovic. Tranh cãi giữa siêu sao người Bồ Đào Nha và Lionel Messi thì ai xuất sắc hơn không bao giờ có hồi kết. Rất nhiều cuộc bút chiến xảy ra chỉ để đi tìm câu trả lời.

Tuy vậy, giữa Ronaldo và Djokovic xuất hiện sự tương đồng rất lớn. Cả hai đang đánh bại mọi quy luật vật lý. Họ chứng minh tuổi tác chỉ tồn tại trên lý thuyết và thời gian không thể thể ngăn cả hai chinh phục những kỷ lục.

Trong năm 2021, làng quần vợt thế giới từng chờ đợi một cuộc đổi ngôi. Người hâm mộ muốn thấy thế hệ tiếp theo trỗi dậy để tạo ra kỷ nguyên mới.

Điều đó chưa xảy ra.

"Chúng ta nên chuẩn bị cho kỷ nguyên được chứng kiến những lần đăng quang của Djokovic với tư cách ông vua giải đấu", chuyên gia Kevin Palmer nhấn mạnh.