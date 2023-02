Djokovic sắp phá kỷ lục tồn tại 26 năm

Djokovic tiếp tục đứng ở vị trí số một trên bảng xếp hạng ATP tuần này, qua đó cân bằng kỷ lục 377 tuần nắm giữ ngôi vị số một thế giới của tay vợt nữ huyền thoại Steffi Graf.

Djokovic sẽ phá kỷ lục của Steffi Graf khi bảng xếp hạng ATP được công bố vào thứ hai tuần sau.

Tay vợt số 2 thế giới Carlos Alcaraz hiện còn cách Djokovic 590 điểm, anh giành được 250 điểm sau khi vô địch tại Buenos Aires nhưng bị trừ 500 điểm do ATP Rio (giải đấu Alcaraz đang là nhà đương kim vô địch) chưa diễn ra. Tay vợt người Tây Ban Nha sẽ bắt đầu hành trình bảo vệ ngôi vương trên đất Brazil trong tuần này trong khi Djokovic sẽ không tham dự giải đấu nào ở tuần thi đấu này và bị trừ 90 điểm anh có được nhờ vào tới tứ kết Dubai Tennis Championship năm ngoái.

Trong trường hợp Alcaraz bảo vệ thành công 500 điểm tại Rio, anh sẽ có cùng 6,980 điểm như Novak Djokovic. Tuy nhiên, Djokovic vẫn sẽ là người xếp trên do luật xếp hạng của ATP. Khi hai tay vợt có cùng số điểm, tiêu chí đầu tiên được xét đến là tay vợt tham dự ít giải đấu hơn trong giai đoạn tính điểm sẽ xếp trên. Nếu kết quả vẫn chưa được phân định, tay vợt giành được nhiều điểm hơn từ các giải Grand Slam, Master 1000 và ATP Finals sẽ là người xếp trên.

Djokovic vượt trội so với người đàn em ở cả hai thông số trên. Cụ thể, tay vợt người Serbia chỉ tham dự 15 giải so với 18 giải (tính cả ATP Rio Open) của Alcaraz. Nhờ hai danh hiệu Grand Slam (Australian Open và Wimbledon) cùng vinh quang tại ATP Finals 2022, tay vợt số một thế giới cũng giành được 5,820 điểm tại các giải đấu lớn so với 5,090 của tay vợt người Tây Ban Nha.

Djokovic hiện giữ kỷ lục về số tuần nắm giữ vị trí số một thế giới của các tay vợt nam với 377 tuần, bỏ xa người xếp phía sau Roger Federer (310 tuần). Anh cũng đang là tay vợt nam có thời điểm đạt vị trí số một trong nhiều năm dương lịch nhất với 12 lần (vào các năm từ 2011 đến 2016 và từ 2018 đến 2023), xếp sau anh là Rafael Nadal với 10 lần. Vào thứ hai tuần sau, anh sẽ thêm một lần nữa đi vào lịch sử làng banh nỉ để trở thành tay vợt có nhiều tuần đứng ở vị trí số một thế giới nhất.