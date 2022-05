Djokovic lập kỷ lục thắng trước Monfils

Novak Djokovic thắng trận thứ 18 liên tiếp trước Gael Monfils sau khi vượt qua tay vợt người Pháp 2-0 tại vòng 2 Madrid Masters đêm 4/5.

Với việc Novak Djokovic không có phong độ cao gần đây mang đến cho Gael Monfils cơ hội thắng trận đầu tiên trước tay vợt số một thế giới. Tuy nhiên, những diễn biến trên sân cho thấy Djokovic tận dụng tốt mọi cơ hội để thắng 6-3, 6-2.

Djokovic thắng trận thứ 18 liên tiếp trước Monfils. Anh trở thành tay vợt đầu tiên giữ kỷ lục đối đầu 18-0 trước một đối thủ trong Kỷ nguyên Mở (kể từ năm 1968). Djokovic cũng giữ được ngôi số một thế giới thêm ít nhất hai tuần, bởi đối thủ cạnh tranh Daniil Medvedev đang chấn thương và không dự giải.

Djokovic tìm lại được nhịp độ sau 4 trận tại quê nhà. Ảnh: Reuters.

Cuộc chạm trán tại vòng hai Madrid Masters mới là lần thứ hai Djokovic gặp Monfils trên sân đất nện. Bề mặt sân chậm hơn đã giúp tay vợt người Serbia phòng ngự chắc chắn. Anh cứu thành công cả 5 break-point đối mặt trong hai set và tận dụng tất cả 3 cơ hội để đoạt break.

Tay vợt số một thế giới khởi đầu có phần vất vả khi cứu 3 break-point, nhưng anh bẻ thành công game thứ 6 để dẫn 4-2 và tiến đến phần thắng 6-3 trong set đầu. Djokovic có thêm 2 break ở set 2 để dẫn cách biệt 5-2. Trong game cầm giao kết thúc, anh đối mặt 2 break-point nhưng cứu thành công rồi khép lại trận đấu.

Djokovic thể hiện sự ổn định hơn nhiều so với Monfils chơi có phần ngẫu hứng. Tay vợt người Pháp mắc 31 lỗi tự đánh hỏng, hơn gấp đôi so với "Nole", trong khi số điểm winner anh ghi được là 18 so với 11 của đối thủ.

"Tôi đối đầu với một trong những tay vợt nhanh nhẹn nhất. Vì vậy, tôi phải liên tục cố gắng để kiểm soát và gây áp lực. Tôi đã di chuyển tốt, chơi thuận tay tốt để khiến anh ấy di chuyển khắp mặt sân", Djokovic nói sau trận.

Madrid Masters mới là giải đấu thứ 4 của Djokovic trong năm, sau khi anh liên tiếp không được dự các giải ở Australia và Mỹ. Tại vòng ba, Djokovic sẽ gặp người thắng trong cuộc đấu giữa hạt giống số 14 Denis Shapovalov và Andy Murray.