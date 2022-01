Djokovic lần đầu lên tiếng từ khi bị Australia hủy visa

Bị cô lập trong khách sạn và không có đồ đạc của mình, Novak Djokovic đã đưa ra những phát biểu đầu tiên qua cửa sổ căn phòng.

Ole đưa tin gia đình của Novak Djokovic đã tổ chức buổi họp báo tại quê nhà Serbia, với bầu không khí khó chịu.

Srdjan, cha của Novak, bày tỏ sự bất bình: "Novak là Serbia và Serbia là Novak. Họ đang chà đạp Novak. Họ muốn Djokovic quỳ xuống. Chúng tôi đến từ quốc gia châu Âu, văn minh và đáng tự hào. Chúng tôi sẽ không bao giờ đầu hàng. Novak đang ở trong tù, là tù nhân của những tên khốn đó".

Trước những phát biểu sâu cay của bố Novak, anh trai Djordje đã đọc thông điệp đầu tiên của tay vợt số một thế giới: "Chúa nhìn thấy mọi thứ. Phước lành của tôi là tinh thần, và của họ là vật chất". Sau đó, Novak Djokovic tiến đến cửa sổ khách sạn nơi anh đang ở và chào những người ủng hộ. Anh gửi nụ hôn cùng biểu tượng trái tim.

Gia đình của Djokovic tổ chức họp báo tại quê nhà. Ảnh: Ole.

Sự hiện diện của Djokovic tại Australian Open vẫn chưa chắc chắn. Anh bị hủy visa khi tới sân bay Melbourne, nhưng đội ngũ luật sư đã giúp anh kháng cáo. Djokovic sẽ ở lại đến ngày 10/1, khi quyết định cuối cùng được đưa ra.

Gia đình của Djokovic đã liên tục lên tiếng từ khi vụ việc phát sinh. "Đó là cuộc tấn công nhằm vào Novak khi bị xem là vật tế thần", mẹ anh Dijana nhấn mạnh. Kịch liệt hơn, người cha Srdjan kêu gọi mọi người đấu tranh cho tự do của Novak, đảm bảo vấn đề visa của con trai ông, đồng thời tố cáo con trai ông "đã bị bắt cóc ở Australia".

Theo The Age, nhà chức trách Australia đang xem xét khả năng cấm Novak nhập cảnh vào nước này trong 3 năm. Trong trường hợp này, nó không phải do bất kỳ hành động nào của tay vợt người Serbia, mà là do những tuyên bố của cha anh Srdjan cáo buộc chính phủ Australia đã bắt cóc con trai ông.

Djokovic đã bị hủy visa nhập cảnh vào Australia sáng 6/1, khi không thể cung cấp chứng cứ phù hợp với quy định. Một ngày trước đó, tay vợt Serbia thông báo được miễn trừ y tế đã tạo nên làn sóng phẫn nộ từ người dân Australia, vận động viên và cả giới truyền thông.