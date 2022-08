Djokovic không được dự US Open

Do từ chối tiêm vaccine phòng Covid-19, tay vợt người Serbia không đủ điều kiện nhập cảnh Mỹ để tham dự Grand Slam cuối cùng trong năm.

Novak Djokovic thông báo trên trang cá nhân rằng anh không thể đến New York để thi đấu US Open vì từ chối tiêm phòng Covid-19. Các quy tắc hiện hành của Mỹ yêu cầu những người không phải công dân Mỹ phải xuất trình giấy chứng nhận tiêm phòng đầy đủ để nhập cảnh.

"Thật đáng buồn, tôi không thể đến New York lần này cho US Open. Cảm ơn người hâm mộ đã gửi những tin nhắn đầy yêu thương và khích lệ. Chúc các tay vợt may mắn. Tôi sẽ giữ phong độ tốt, tinh thần lạc quan và chờ cơ hội thi đấu trở lại. Hẹn gặp lại sớm", Djokovic viết.

Djokovic tiếp tục lỡ hẹn với US Open. Ảnh: Reuters.

Trước đó, cựu số một thế giới cho biết anh nhiều khả năng bỏ lỡ Grand Slam cuối cùng của năm khi ban tổ chức giải tuân thủ quy định của Chính phủ Mỹ, yêu cầu các tay vợt tham gia phải tiêm vaccine phòng Covid-19.

Hồi cuối tháng 7, Djokovic có tên trong danh sách các tay vợt đủ điều kiện góp mặt tại US Open, theo quy tắc Grand Slam. Tuy nhiên, điều này không đồng nghĩa anh chắc chắn được chơi tại New York.

Việc Djokovic từ chối tiêm vaccine Covid-19 khiến anh gặp khó để tham dự mọi giải đấu trên khắp thế giới. Tay vợt người Serbia không thể bảo vệ danh hiệu Australian Open hồi tháng một khi bị trục xuất sau một thời gian bị giam giữ. Trong cuộc phỏng vấn với BBC, Djokovic nói anh sẵn sàng bỏ các giải đấu thay vì tiêm vaccine Covid-19.

Hồi tháng 3, cựu số một thế giới đã bị từ chối nhập cảnh Mỹ do không tiêm vaccine Covid-19 và bỏ lỡ hai giải Masters 1.000 gồm Indian Wells và Miami.

Djokovic từng ba lần lên ngôi tại US Open vào các năm 2011, 2015 và 2018, đóng góp vào bộ sưu tập 21 danh hiệu Grand Slam.

Grand Slam cuối của năm nay cũng xác nhận thiếu vắng Alexander Zverev do chấn thương và cựu số một đơn nữ Angelique Kerber vì mang thai. Đây cũng là giải chia tay tượng đài Serena Williams.