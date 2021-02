Djokovic gặp khó tại Australian Open

Đương kim vô địch nội dung đơn nam Novak Djokovic có thể gặp Stan Wawrinka tại vòng 4 Australian Open.

Ngày 5/2, ban tổ chức Australian Open tiến hành bốc thăm, phân nhánh cho giải Grand Slam đầu tiên trong năm, khởi tranh từ 8/2. Novak Djokovic đối mặt với nhánh đấu đầy thách thức.

Hạt giống số một có trận ra quân gặp tay vợt người Pháp Jeremy Chardy, đối thủ thua anh cả 13 lần so tài. Ở vòng 4, Djokovic nhiều khả năng chạm trán Milos Raonic hoặc Stan Wawrinka, hai đối thủ đầy khó chịu với "Nole".

Wawrinka và Djokovic từng tạo nên những trận đấu kịch tính. Tay vợt Thụy Sĩ đã hạ "Nole" ở tứ kết Australian Open 2014, chung kết Pháp Mở rộng 2015 và chung kết US Open 2016. Nếu vượt qua "Stan the Man", Djokovic có thể gặp hạt giống số 5 Alexander Zverev ở tứ kết và đương kim vô địch US Open Dominic Thiem tại bán kết.

Djokovic đang tranh tài tại ATP Cup để chuẩn bị cho Australian Open. Ảnh: Reuters.

Trong khi đó, hạt giống số 2 Rafael Nadal ở nhánh dưới, có phần dễ thở hơn Djokovic và đang hướng đến danh hiệu Grand Slam thứ 21 trong sự nghiệp. Tay vợt Tây Ban Nha khởi đầu bằng trận gặp Laslo Djere của Serbia.

"Rafa" có thể gặp hạt giống số 30 Dan Evans ở vòng 3, hạt giống số 16 Fabio Fognini ở vòng 4. Hai đối trọng lớn nhất của Nadal ở nhánh này là Stefanos Tsitsipas và đương kim vô địch ATP Finals Daniil Medvedev. Cả hai mới chỉ có một trận thắng trước tay vợt Tây Ban Nha.

Ở nội dung của nữ, tay vợt chủ nhà Ashleigh Barty và Simona Halep (Romania) được xếp làm hai hạt giống hàng đầu. Halep có nhánh đấu khó nhằn khi nhiều khả năng đụng độ đương kim vô địch Pháp Mở rộng Iga Swiatek ở vòng 4, hay Naomi Osaka tại bán kết. Đương kim vô địch Sofia Kenin được chọn làm hạt giống số 4 và gặp Maddison Inglis ở vòng 1.

Ứng viên vô địch Serena Williams, hạt giống số 10, có trận ra quân gặp Laura Siegemund. Cô em nhà Williams đang hướng tới danh hiệu Grand Slam thứ 24 trong sự nghiệp đánh đơn. Ngày 5/2, Serena đã rút lui ở giải Yarra Valley Classic để hồi phục chấn thương nhằm hướng tới Australian Open.