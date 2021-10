DJ Việt sau 5 tháng thất nghiệp

Chưa thể đi diễn trở lại, các DJ làm việc tại nhà hoặc ghi hình online. LAD lên ý tưởng sản xuất album với Hoài Lâm, trong khi Trang Moon quay Ca sĩ bí ẩn.

Tại TP.HCM, những hoạt động, dịch vụ có nguy cơ lây nhiễm cao như karaoke, bar, vũ trường... chưa được xem xét mở lại. Hiện tại, một số quán bar mở bán mang về nhưng khách chưa mặn mà.

Tại Hà Nội, cơ sở kinh doanh dịch vụ massage, karaoke, quán bar, phòng gym tiếp tục đóng cửa. Nhiều địa phương trên cả nước đã cho phép mở lại những dịch vụ trên nhưng ở các mức độ khác nhau, tùy tình hình dịch bệnh.

Chia sẻ với Zing, DJ Trang Moon, Tyty, LAD… cho biết họ mong chờ ngày được đi diễn trở lại. Tuy nhiên, họ đồng tình với quyết định của các cấp lãnh đạo nhằm bảo vệ sức khỏe bản thân lẫn cộng đồng.

Từng ngày mong mỏi đi diễn trở lại

Bởi diễn ở môi trường đông khán giả nên DJ thường là ngành nghề đầu tiên dừng công việc mỗi khi đợt dịch bùng phát. Họ cũng thường là đối tượng trở lại công việc muộn nhất. Những ngày qua, các lĩnh vực khác của giới giải trí như diễn viên, ca sĩ, vũ công bắt đầu trở lại với công việc. Trong khi đó, hầu hết DJ tiếp tục ở nhà. Mong ước lớn nhất của hầu hết DJ là được làm việc trở lại sau khoảng 5 tháng thất nghiệp.

DJ Tân Edison cho biết sau nhiều năm theo đuổi công việc, đây là lần đầu anh rời xa sân khấu lâu đến vậy. DJ nhớ lại những đêm diễn có hàng trăm khán giả ở các quán bar thuộc quận Hoàn Kiếm (Hà Nội) và nói: "Tôi mong mỏi từng ngày được đi làm trở lại". DJ kể trước khi dịch bệnh bùng phát, lịch diễn của anh đều. Mỗi ngày, Tân Edison diễn ở 2, 3 club có khoảng 150-200 khách.

"Dịch bệnh kéo dài, tôi cũng buồn vì là trụ cột kinh tế trong gia đình. May mà có tin sắp đi làm lại, tôi cũng mừng. Hiện giờ, nếu được nhận show trở lại, tôi đặt tiêu chí sức khỏe lên hàng đầu. Nơi nào tuân thủ chống dịch tốt, tôi mới nhận diễn, đó là việc cần thiết để bảo vệ an toàn cho chính mình và mọi người. Kiếm được tiền sau mùa dịch là tốt nhưng quan trọng phải an toàn", anh nói với Zing.

DJ Trang Moon và LAD háo hức được trở lại với công việc. Ảnh: NVCC.

DJ LAD cũng mong đợi dịch được kiểm soát để anh và Hoài Lâm sớm hoàn thành dự án âm nhạc còn dang dở. Họ lên kế hoạch phát hành album gồm nhiều thể loại trong năm nay nhưng dự án đang phải tạm hoãn. Nhiều tháng qua, DJ LAD cũng không thể đi diễn.

“Ý tưởng sản phẩm của tôi và anh Hoài Lâm đã được lên từ lâu nhưng còn vài vấn đề chưa ổn. Vì dịch nên anh em chưa gặp được nhau và chúng tôi cũng muốn đợi mọi thứ ổn, tinh thần thoải mái sẽ tiếp tục”, DJ LAD nói.

Trang Moon dự tính đến cuối năm, công việc DJ mới có thể rục rịch khởi động lại.

"Tôi có những show diễn vài trăm khán giả trong club tới sự kiện ngoài trời hàng chục nghìn người xem. Nếu đợt vừa rồi không bùng dịch, cả dịp hè tôi sẽ có mặt và biểu diễn thường xuyên ở lễ hội âm nhạc ngoài trời dọc các bãi biển quanh miền Trung. Sự kiện đó chắc chắn có lượng khán giả rất đông", Trang Moon tiếc nuối.

Trang Moon cho biết mỗi khi đi diễn cô đều đề nghị với đại diện quán bar, club hay ê-kíp sản xuất sự kiện bảo đảm an toàn cho DJ. Nhưng giờ đây, cô đưa thêm tiêu chí về sức khỏe. Trang Moon cho biết cô lựa chọn những quán bar tuân thủ quy định phòng dịch khi đi diễn trở lại.

DJ Shenlongz có chung tâm trạng với các đồng nghiệp. Anh nói: “Tôi mong cả nước mau chóng kiểm soát được dịch bệnh, mọi người tiêm phòng đầy đủ. Cuộc sống trở lại bình thường, ý thức mọi người được nâng cao và trách nhiệm hơn. Điều tôi mong nhất là mọi hoạt động vui chơi giải trí trở lại sớm để tôi tiếp tục với những dự án đã và đang tiến hành”.

Chuyển sang làm việc online

DJ Tyty cho biết cô không quá buồn lòng khi chưa được đi diễn trở lại bởi thời gian qua cô tập trung sản xuất âm nhạc tại nhà.

DJ Tyty làm việc tại nhà. Ảnh: NVCC.

"DJ thường diễn ở quán bar hay sự kiện tổ chức với quy mô lớn. Đây là môi trường có nhiều người tiếp xúc trực tiếp với nhau, do đó việc tạm dừng hoạt động là điều không thể tránh khỏi. Tuy nhiên, chúng tôi vẫn được làm việc tại nhà và tạo ra những sản phẩm âm nhạc phục vụ khán giả. Mọi thứ chậm lại một chút, chứ không hẳn ngừng tất cả, nên ảnh hưởng với ngành DJ không đáng kể", Tyty cho biết.

Những ngày qua, Trang Moon quay game show theo hình thức online, tập vũ đạo và chuẩn bị một số sản phẩm âm nhạc. “Tôi đã chuẩn bị cho mình những sản phẩm âm nhạc hay và trau dồi kỹ năng từ đầu đợt dịch đến giờ để có thể sẵn sàng đi diễn trở lại. Lúc này, nghĩ đến việc được đi diễn trở lại, tôi háo hức”, cô nói.

Trang Moon kể cô vừa hoàn thành quá trình ghi hình cho chương trình Ca sĩ bí ẩn. Tính cả thời gian tập vũ đạo, thu âm, chuẩn bị dụng cụ… DJ quay trong hai ngày liên tiếp. Đây là lần đầu Trang Moon tự trang điểm, chuẩn bị trang phục, lắp đặt đèn, máy quay...

“Quay online thiếu vắng khán giả nên tinh thần không được như lúc ghi hình trực tiếp tại trường quay. Quá trình thực hiện cũng khá gấp gáp nhưng được sự hỗ trợ của những người bạn nhảy cùng cô giáo từng dạy thanh nhạc cho tôi nên mọi thứ ổn thỏa. Tôi hài lòng khi xem sản phẩm”, Trang Moon nói.