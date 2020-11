DJ Trang Moon mời giám khảo King of Rap ăn hủ tiếu trên sân khấu

Bốn huấn luyện viên Đạt Maniac, LK, BigDaddy, Lil' Shady thưởng thức món hủ tiếu ngay ở trường quay King of Rap, khi thí sinh Color đang trình diễn.

Vòng Hồi sinh của chương trình King of Rap lên sóng tối 7/11. Các thí sinh có cơ hội cạnh tranh 3 tấm vé vào chung kết gồm SpideyBoy, Chị Cả, Rica, Nhật Hoàng, Ngắn, Weeza, Dablo, Color, Right, Sóc Nâu, Captain và Kenji.

Color mang đến tiết mục thú vị Hủ tiếu chất. DJ Trang Moon hỗ trợ thí sinh ở phần thi này. Cô đóng vai người vợ, mời khách ăn hủ tiếu. Để tạo nên hình ảnh chân thực nhất, ê-kíp đã chuẩn bị bốn bát hủ tiếu, dành cho các huấn luyện viên.

Trang Moon hỗ trợ phần thi của Color.

Trong vai thực khách, Đạt Maniac, LK, BigDaddy, Lil' Shady thưởng thức món ăn ngay ở trường quay. Trên sân khấu, Color vẫn tiếp tục rap: "Hủ tiếu gõ đây! Từ người già đến người trẻ. Từ thị thành nơi tráng lệ đến nông thôn đều trải qua. Vừa thơm ngon, vừa bổ dưỡng. Giá cả lại phải chăng. Sinh viên, giám đốc, công nhân, giúp việc đến người yêu cũ cũng phải ăn...".

Điểm thú vị nữa của tiết mục này là phần "đòi tiền" các giám khảo bằng rap. Sau khi nhạc tắt, Color bước xuống sân khấu, đến gần bốn huấn luyện viên.

Nhạc bất ngờ nổi lên, Color bắt đầu rap: "Anh Lil' Shady, riêng tô của anh em tính giá tám trăm nghìn. Vì ngoài nhiều bánh, nhiều thịt, em còn bỏ vào cả tấm chân tình. Còn anh Big, mượn chỗ để tạm cái anh bưng ăn luôn. Lấy anh ba triệu để còn có tiền về chia cho chị Trang Moon...".

Khán giả ở trường quay tỏ ra thích thú, nhún nhảy theo bài nhạc của Color. Trên fanpage của King of Rap, các thành viên mạng cũng khen tiết mục này đáng yêu nhất vòng Hồi sinh.

BigDaddy nhận xét: "Nội dung của bài hát vui tươi, vẫn là con người của em. Em luôn có những ngón đòn rất đặc biệt khi biểu diễn và tô hủ tiếu này là một ví dụ". LK chia sẻ: "Âm nhạc của em có gì đó rất vui. Em thông minh trong cách dàn dựng bố cục trình diễn".

Các huấn luyện viên thưởng thức món ăn ở trường quay.

Đạt Maniac đánh giá cao cách gieo vần đôi của Color. Anh đồng thời gửi lời cảm ơn về tô hủ tiếu. Lil' Shady khuyên Color nên tự tin và tiếp tục phát huy thế mạnh: "Hãy giữ màu sắc này và tô đậm nó lên".

Mang đến màn trình diễn thú vị, song Color đã không may mắn giành được tấm vé vào chung kết. Anh chỉ có mặt trong top 6. Ba cái tên được đi tiếp là Chị Cả, Right và Rica. Họ sẽ cùng ICD, Pháo, RichChoi và Hieuthuhai cạnh tranh ngôi quán quân King of Rap mùa đầu tiên.